Casa funeraria: cos’è e come sceglierla

Fonte: iStock Photos casa funeraria

Quando una persona cara scompare, dare un ultimo saluto diventa una necessità essenziale a cui è impossibile rinunciare. Si tratta di un momento importante in cui, in qualche modo, ci si congeda dalla persona che è venuta a mancare prima che avvenga il rituale della cremazione o della sepoltura.

L’estremo saluto, in passato, veniva dato all’interno della casa in cui il defunto era vissuto, allestendo la camera ardente. Oggi i tempi sono cambiati e le case sono sempre meno adatte ad accogliere un momento di questo tipo, dovendo ospitare numerosi visitatori. Proprio da qui nasce l’idea della casa funeraria.

Un luogo in cui – nella totale tranquillità e nel massimo comfort – è possibile dare il commiato alla persona scomparsa. Silenzio, accoglienza e un ambiente naturale possono infatti fare la differenza, dando il giusto valore al tempo trascorso per l’ultima volta con il defunto.

Chiamata anche Funeral Home, la casa funeraria è nata negli Stati Uniti per rendere omaggio alle persone venute a mancare, al di là di qualsiasi religione, ed è stata esportata negli ultimi anni anche in Italia. Tutti infatti, sia i credenti che i non credenti, sono uniti dall’estremo bisogno di dire addio a qualcuno che hanno amato all’interno di uno spazio consono in cui si sentano a proprio agio insieme ad amici e parenti.

La casa funeraria per dire addio a chi abbiamo amato

La casa funeraria dunque è un ambiente diverso dalla casa del defunto e dall’ospedale in cui custodire il corpo del defunto per dargli l’ultimo saluto. Un luogo in cui le famiglie possono sentirsi circondate dal calore di chi amano, vivendo il dolore nel più stretto riserbo.

La casa funeraria infatti è abbastanza spaziosa per accogliere molte persone, dunque più comoda della maggioranza delle abitazioni, inoltre è attrezzata con tutti i comfort, evitando l’asetticità tipica delle stanze d’ospedale. In questo spazio, elegante e confortevole, operatori specializzati possono prendersi cura della salma, garantendo le migliori condizioni igieniche e sanitarie.

Ogni dettaglio è pensato per favorire il commiato, con particolari studiati per rendere meno doloroso il distacco. La famiglia infatti può fare delle richieste, richiedendo un allestimento ad hoc della camera ardente, ma anche usufruendo degli spazi adiacenti alla sala per il commiato, come stanze in cui fare un piccolo rinfresco e bere qualcosa nelle lunghe ore della veglia.

Come scegliere la casa funeraria

Perdere una persona cara è sempre complicato e difficile. Per questo è importante fare delle scelte, in quel momento, che possano rendere meno gravosa l’elaborazione del lutto, consentendo di vivere il dolore nel riserbo e nel rispetto.

Scegliere la casa funeraria giusta dunque essenziale, puntando su professionisti che siano in qualche modo presenti per andare incontro alle richieste della famiglia, ma che riescano anche a lasciare il giusto spazio. Casa Funeraria Ferrara da tempo si occupa di fornire a chi ha perso qualcuno il luogo adatto per l’ultimo saluto.

Per questo ha aperto una nuova casa funeraria in provincia di Pavia. Il posto giusto per dire addio alle persone che non ci sono più e un punto di riferimento per chi sta vivendo un lutto. Parliamo infatti di una casa funeraria che offre un ambiente rispettoso e sereno in cui poter celebrare il ricordo del defunto.

La casa funeraria è costituita da quattro suite funebri, un’area living e una camera ardente per accogliere parenti e amici. La grande sala di commiato consente di organizzare – a seconda delle esigenze e delle volontà della famiglia – varie tipologie di rituali, sia pubblici che privati, appartenenti a qualsiasi religione oppure laici.

Lo spazio è intimo e raffinato, perfetto per realizzare il rito di commiato. Qui le famiglie possono riunirsi nel totale raccoglimento, ricordare il defunto e salutarlo nel modo in cui desiderano, senza l’interferenza di nessuno e con tutto il tempo che vogliono a disposizione.

Un posto in cui tutti possono sentirsi accolti e compresi, dedicato alla celebrazione di qualsiasi rito, sia laico che religioso. Perché il dolore di chi ha perso qualcuno va rispettato, vissuto ed elaborato in un luogo che sia adatto. La sala di commiato – elegante, sobria e con ogni comfort – serve proprio a questo: fornire un ambiente riservato in cui onorare la memoria di chi non c’è più in modo degno e pieno d’amore, regalando all’addio l’intimità che merita.