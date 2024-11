Ecco quando inizia, quanto dura e come funziona il Black Friday su Amazon, ma soprattutto come intercettare le migliori offerte da non lasciarsi sfuggire

Fonte: iStock Black Friday 2024: sconti pazzeschi su Amazn

Il Natale si avvicina ed è il momento di pensare ai regali da mettere sotto l’albero. Ma se si potessero acquistare migliaia di prodotti a prezzi incredibili? Non si tratta di un sogno, ma di un’opportunità che potranno sfruttare tutti, e non solo i clienti Prime, grazie al Black Friday 2024 che durerà per ben 12 giorni su Amazon.

Si potrà così fare incetta di doni per gli altri (ma anche per sé) in tempo per le festività e potendo risparmiare sulla spesa finale, inoltre si potranno acquistare quegli oggetti che si desiderano da tempo, e farlo in maniera più conveniente, e togliersi qualche sfizio.

Ci sono alcune cose da sapere per poter arrivare al momento delle offerte preparati e razionalizzare gli acquisti in maniera da sfruttare ogni vantaggio possibile.

Tutto quello che c’è da sapere sul Black Friday 2024 su Amazon e come approfittare di tutte le offerte e possibilità.

Black Friday 2024, la durata delle offerte

Dura per ben 12 giorni il Black Friday 2024 e apre le porte, a tutti coloro che sono in cerca di occasioni, a una marea di possibilità: collocato in modo molto pratico prima delle festività natalizie, è l’occasione attesa da tutti per fare incetta di regali e acquisti di ogni genere.

Il via è previsto alla mezzanotte e un minuto del 21 novembre, mentre la maratona di offerte si concluderà il 2 dicembre alle 23,59: lo shopping intelligente quindi si protrarrà per diversi giorni dando a tutti l’opportunità di scegliere con cura cosa acquistare.

Ci saranno i prodotti Amazon in offerta, ma anche di tantissimi brand tra i più amati e i migliori in circolazione. Gli sconti abbracceranno tutte le categorie permettendo di acquistare prodotti per la casa, per sé, tecnologia e molto altro, a prezzi davvero imbattibili.

Da sapere anche come funzionano i resi: infatti molti degli acquisti finalizzati durante questo periodo (in realtà si va dal primo novembre al 25 dicembre) potranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2025, andando così ad allungare di molto la quantità di giorni normalmente prevista. Questo può essere utile nell’ottica delle festività, dando a tutti modo di consegnare il dono e di avere un tempo congruo per un eventuale restituzione.

Perché iscriversi ad Amazon Prime

Come accennato tutti possono approfittare di questi 12 giorni di sconti, ma chi è iscritto ad Amazon Prime ha dei vantaggi molto interessanti, come la spedizione gratis e davvero veloce per molti acquisti.

Insomma, non poco, soprattutto se si vuole fare shopping intelligente con obiettivi ben specifici e andando a depennare la propria lista dei desideri, oltre a quella delle persone care.

L’iscrizione a Prime è gratuita per tutti i primi trenta giorni e questo consente di sperimentare il mondo di servizi che offre Amazon a chi sottoscrive l’abbonamento. Poi superato il trentesimo giorno, avrà un costo che varia sulla base della durata: per chi sceglie l’abbonamento annuale il costo è di 49,90 euro, che diventano 4,99 se l’opzione preferita è quella della sottoscrizione mensile.

L’iscrizione si può sospendere in qualsiasi momento, senza alcun problema e con pochi e semplici passaggi.

Chi ha Prime ottiene tantissimi servizi e opportunità gratuite come Prime Video, con film, serie ed eventi sportivi a portata di un clic, musica, libri e giochi. Il tutto con spedizioni comode, veloci e gratuite. Vantaggio, questo, che si può sfruttare anche in occasione degli eventi come il Black Friday.

Insomma, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per poter sfruttare al massimo tutte le potenzialità di Amazon e fare shopping risparmiando.

Black Friday 2024, cosa devi sapere per non perdere le migliori offerte

Ci sono alcune cose che è bene sapere per arrivare preparati al Black Friday 2024. Ad esempio, ci si può preparare stilando una lista dei desideri così da sapere esattamente cosa si vuole comprare e valutarne la scontistica.

Inoltre, questo aiuta anche a razionalizzare gli acquisti e a ricordarsi di quali sono le cose di cui si ha bisogno, oppure che si desiderano da tanto e che vale la pena comprare grazie a queste scontistiche incredibili. Un passo aggiuntivo è quello di inserire ciò che si desidera già nel carrello così da procedere direttamente con l’acquisto nel momento in cui prendono il via i ribassi.

Ad ogni modo, prepararsi al Black Friday è di fondamentale importanza per riuscire a fare tutto nella maniera più corretta e acquistare in modo intelligente.

Cosa è il Black Friday

Il Black Friday nasce da una tradizione americana nata per permettere a tutti di fare compere il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento. Oggi questa iniziativa ha preso piede in tutto il mondo e le giornate sono aumentate, basti pensare che il venerdì nero cade il 29 novembre.

Un’altra data che poi è diventata celebre è quella del Cyber Monday, dedicato a tecnologia ed elettronica, che si “celebra” il lunedì dopo il Black Friday. Nel 2024 la data è il 2 dicembre, proprio quella di chiusura delle offerte pazzesche su Amazon, dove vi aspettano 12 giorni di sconti mai visti.