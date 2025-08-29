Che succede quando due stelle del nuoto azzurro cercano di tornare a casa dopo i Mondiali? Se si chiamano Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, può succedere di tutto. Le due atlete infatti hanno rischiato di innescare un vero e proprio caso internazionale, dopo che sono state fermate dalla polizia di Singapore. Si trovavano in aeroporto ed erano dirette verso casa.

Ma cosa è successo? E soprattutto, perché è intervenuto nella questione il ministro Tajani?

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, perché sono state fermate a Singapore

Dopo aver gareggiato nella città-stato e aver trascorso qualche giorno di relax a Bali con le compagne Anita Bottazzo e Sofia Morini, le due pugliesi, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, si sono presentate all’aeroporto di Singapore per imbarcarsi verso l’Italia. Sulle telecamere di sicurezza, però, sarebbe comparsa un’immagine poco edificante: un presunto furto in un duty free. Proprio come è accaduto a Fassino.

L’accusa sarebbe partita dalla polizia locale dopo che personale del negozio avrebbe segnalato oggetti non pagati nelle borse delle due atlete. Caso internazionale.

Per calmare le acque è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, costretto a muoversi in fretta per chiarire la situazione. Alla fine, dopo lunghe verifiche, Pilato e Tarantino sono state rilasciate.

Chi è Benedetta Pilato, la regina della rana

Classe 2005, tarantina, Benedetta Pilato è l’enfant prodige del nuoto azzurro. A 14 anni ha conquistato il suo primo argento mondiale, diventando la più giovane medagliata della storia italiana. Nel 2021 ha stabilito anche il record mondiale nei 50 rana, un primato che l’ha consacrata tra le più forti al mondo.

Specialista della rana, ha abbattuto record su record, fino a prendersi l’oro europeo e mondiale nei 50 metri. Conosciuta per il carattere peperino, fuori dall’acqua è una ragazza esattamente come le altre, molto attiva su Instagram dove racconta allenamenti e vita quotidiana. Ama la moda e non disdegna collaborazioni con brand sportivi.

Chiara Tarantino, la velocista pugliese con un talento esplosivo

Nata a Putignano nel 2003, Chiara Tarantino è una sprinter della velocità. Ama stile libero e staffette, discipline in cui ha già raccolto titoli europei e mondiali. Negli ultimi anni è diventata il volto nuovo della velocità femminile italiana, con un futuro olimpico davanti. Nel 2024 a Parigi ha vissuto l’emozione dei Giochi, portando a casa piazzamenti importanti.

Sui social mostra meno aggressività agonistica e più ironia, con una community che la segue anche fuori dalle piscine.

Le accuse di furto all’aeroporto e l’intervento della Farnesina

Il caso di Singapore ha fatto rumore, e non poco. Due icone del nuoto azzurro finite in una stazione di polizia a migliaia di chilometri da casa: una scena che nessuno si aspettava.

L’ambasciata italiana si è mossa in fretta e da Roma Tajani ha parlato di una “situazione spiacevole da chiarire subito”. Come abbiamo detto poc’anzi, dopo ore di colloqui, le due sono tornate libere, ma con il peso di un episodio che rischia di restare appiccicato alla loro immagine.