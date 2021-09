Beatrice Borromeo divina alle nozze di Maria Annunciata del Liechtenstein

editato in: da

Beatrice Borromeo, look da favola alle nozze di Maria Annunciata del Liechtenstein

Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica del Liechtenstein è convolata a nozze, per la seconda volta, con l’imprenditore italiano Emanuele Musini. Un matrimonio semplicemente spettacolare dove tra gli ospiti ha brillato Beatrice Borromeo con un fantastico abito rosso. Ma procediamo con ordine.

Maria Annunciata del Liechtenstein è la nipote del Principe regnante, Hans Adam II, che recentemente ha pianto la scomparsa di sua moglie Marie. Dunque, il Royal Wedding è stata l’occasione per riportare un po’ di gioia a Corte.

Maria e Emanuele si sono sposati prima con rito civile lo scorso 26 giugno in Italia e ora hanno nuovamente pronunciato il fatidico sì con una cerimonia religiosa a Vienna, degna di una Principessa, cui è seguita una grande festa all’insegna del glamour e del lusso, proprio come quella che ha voluto Kitty Spencer.

L’abito da sposa di Maria Annunciata del Liechtenstein è stato creato da Valentino apposta per lei. Si tratta di un vestito bianco romantico e semplice nelle linee: scollo a barchetta, maniche corte a sbuffo, ampia gonna lunga con un po’ di strascico, velo in tulle ricamato, tenuto fermo da una preziosa tiara che appartiene alla famiglia della Principessa.

La corona è stata realizzata nel XIX secolo a Vienna con diamanti a forma di spuntoni e già la zia della sposa, recentemente scomparsa, la indossò per il suo matrimonio.

Maria Annunciata è splendida e raggiante. E dopo Beatrice di York, che ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, anche lei ha scelto un marito italiano. Al suo matrimonio ha voluto teste coronate da tutto il mondo. Tra gli invitati c’erano Sassa di Osma ed Ekatherina di Hannover, Inés de Cominges e suo marito François du Chastel, amico di Pippa Middleton, il Principe Hassan di Giordania, cognato di Rania, con la moglie, la Principessa Sarvath e i loro figli, Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi.

Ma la vera protagonista delle nozze è stata Beatrice Borromeo, accompagnata dal marito Pierre Casiraghi. La Borromeo, musa di Dior ed eletta la più elegante d’Europa, si è presentata in chiesa con un abito dai colori neutri, impreziosito da ricami floreali. Mentre per il party si è superata indossando un vestito lungo, in tulle, rosso fuoco, con corpetto a cuore e spacchi in vita che scoprono i fianchi. Semplicemente divina.