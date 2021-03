Le migliori app da scaricare per modificare le tue foto

editato in: da

Le foto sono il modo migliore per immortalare qualsiasi bel momento della nostra vita: una vacanza al mare o in montagna, una gita fuori porta, un pranzo in compagnia, il compleanno di una persona cara. Insomma, oggigiorno è davvero importante, se non fondamentale, immortalare qualsiasi istante e farne un buonissimo ricordo. Se poi gli scatti dei tuoi amici sui social sono sempre un passo avanti ai tuoi, è doveroso impegnarsi per trovare la soluzione ideale per “essere sempre sul pezzo”! Avere delle belle foto da postare sui social non è un’impresa impossibile e non importa se non si hanno a disposizione tutte le attrezzature professionali di un grande fotografo: prima di tutto, è bene avere uno smartphone con una fotocamera di buona qualità e poi una serie di app per il fotoritocco.

Non dimenticare, poi, che anche il modo in cui una foto viene scattata fa la differenza: angolatura, luce, prospettiva. Questi sono tutti aspetti da tenere sempre a mete se si desidera sfoggiare una galleria pazzesca sui social. Non sei ancora convinto/a? Prosegui nella lettura di questo articolo e scopri tutte le app per modificare le foto che non possono assolutamente mancare sul tuo cellulare.

Le migliori app per modificare foto

Non importa se non sei un guru della tecnologia: per utilizzare le app di fotoritocco che ti consigliamo non sono necessarie particolari competenze. Un po’ di pratica sarà più che sufficiente. Sicuramente, potrai immaginare che sono moltissime le app dedicate al fotoritocco, sia gratuite che a pagamento.

La scelta di una app a pagamento o meno, dipende molto dall’utilizzo che si fa delle fotografie: ad esempio, chi sfrutta i social per lavorare o far conoscere la propria attività, sarà sicuramente più propenso ad avere fotografie professionali e ben curate. Al contrario, chi naviga in Internet per diletto, postando foto del viaggio più emozionante della propria vita, tenderà ad utilizzare app per modificare le foto gratuite. Comunque, gli abbonamenti alle app di fotoritocco non hanno mai prezzi troppo elevati, soprattutto se dedicate ai dispositivi mobili, quali smartphone o Tablet ed iPad.

Snapseed

Snapseed è ovviamente fra le più famose app di fotoritocco, una delle più utilizzate. Non è l’ideale solo per il photo-editing, bensì permette anche di aggiungere una serie di didascalie alla foto che si sta ritoccando. Questa applicazione è distribuita da Google e offre tutti gli strumenti classici e necessari per modificare le immagini: contrasto, luminosità, ritaglio, rotazione e filtri vari. Infatti, sono ben 13 i filtri presenti, ciascuno dei quali presenta una serie di impostazioni predefinite che possono essere sfruttate a proprio gradimento. Utilizzarla non è poi così difficile, devi prima di tutto scaricarla e poi avviarla pigiando su Apri o sul pulsante al centro della schermata ed, infine, selezionare la foto che vuoi modificare.

Come abbiamo detto, questa app offre moltissimi strumenti ed effetti artistici: ti basterà premere sul nome del filtro che hai scelto per poterlo applicare. Ricordati, infine, di salvare sempre ogni cambiamento apportato ed esportale l’immagine per condividerla sui tuoi social preferiti. Uno dei grandi vantaggi di questa applicazione è il fatto che sia completamente gratis e adattabile sia per iOS che Android. Scaricala subito e inizia a dare un tocco unico alle tue foto!

VSCO Cam

VSCO Cam è una delle migliori app per il fotoritocco: infatti, non è utilizzata solo dagli amatori, bensì anche dai fotografi professionisti. VSCO è l’acronimo di Visual Supply Company, la società che ha creato l’app e che ha sede ad Oakland, in California. Come avrai ben capito, stiamo parlando di un’applicazione davvero con i fiocchi, che vanta una community enorme, il cui hashtag di Instagram conta con almeno 189 milioni di post. Questa app, infatti, aggiunge in maniera del tutto automatica l’omonimo hashtag. Scaricala sul tuo smartphone, avviala e registrati con il tuo indirizzo mail per iniziare ad utilizzarla. Dopo aver effettuato l’accesso, clicca sul simbolo in alto a destra, seleziona la foto che desideri ritoccare ed importala.

Da qui, puoi iniziare a sfruttare tutti gli straordinari strumenti che questa app è in grado di fornire: preset pazzeschi, parametri si catto, contrasto, luminosità, ma anche filtri e molto altro. Insomma, questa app per modificare le foto è davvero completa in tutto e per tutto. Una volta ritoccata la foto a tuo piacimento, è arrivato il momento di salvarla e condividerla con tutti i tuoi amici. Pertanto, clicca sulla voce Salva e scegli l’opzione di condivisione che desideri. Per ultimo, ma non meno importante, vogliamo ricordare che VSCO Cam è gratuita e perfetta per entrambi i sistemi iOS e Android.

Lightroom

Anche Lightroom spopola fra le migliori app per fotoritocco ed effetti: è completamente gratis e permette di catalogare, oltre a modificare, tutte le nostre foto in un unico ambiente. Ovviamente, è quasi scontato dire che consente anche la condivisione delle immagini su tutti i social. Questa applicazione ha rivoluzionato il mondo del fotoritocco, in quanto è stata la prima app in grado di processare e gestire l’intero lavoro di un fotografo. Innanzitutto, consente di visualizzare tutte le foto presenti sul cellulare in maniera molto rapida, utilizzando, per esempio, parole chiave o coordinate geografiche. Modifica ogni fotografia in maniera del tutto autonoma e permette di condividere ogni scatto con solo e semplice click. Consigliamo fortemente di utilizzare questa app per modificare le foto, in quanto supera tutti limiti che una qualsiasi fotocamera pone e non denigra l’immagine in post-produzione. È gratuita e scaricabile in pochissimi istanti!

Pixlr

Cerchi una app per il fotoritocco ricca di filtri ed effetti fantastici? Allora Pixlr è proprio ciò che fa al caso tuo! Infatti, questa super applicazione conta con moltissimi filtri, effetti e strumenti di ogni tipo, perfettamente in grado di accontentare i gusti di tutti. Offre, inoltre, la possibilità di aggiungere adesivi e bordi, ideali per creare un collage di foto bellissime. Magari della tua vacanza preferita al mare!

Scaricala ed inizia a lavorare sulle tue foto in maniera semplice e dinamica: seleziona la foto che vuoi modificare, clicca sull’icona della valigetta per accedere a tutti gli strumenti disponibili per modificare le immagini: rotazione, ritaglio, contrasto, luminosità. Insomma, tutto ciò che ti occorre per creare foto uniche! Una volta applicate tutte le modifiche desiderate, potrai tranquillamente salvare la foto sul tuo dispositivo o condividere il tutto online, ad esempio sui social. Ci teniamo a ricordare che questa app è totalmente gratuita!

Prisma

Ti abbiamo finora consigliato le migliori app per modificare le foto gratuite: tutte ricchissime di strumenti e filtri per rendere le tue foto preferite assolutamente uniche ed inimitabile. Esiste, però, anche una serie di app per ritoccare foto a pagamento o comunque soluzioni semi-gratuite: infatti, molto spesso, queste app consentono di testare alcune funzioni base, ma per un pacchetto completo è richiesta una sottoscrizione e quindi un pagamento mensile. Si tratta, molto frequentemente, di abbonamenti dal prezzo quasi irrisorio. Prisma rientra proprio fra queste: è perfetta sia per iOS che Android e presenta una serie di strumenti di alto livello, permettendo di trasformare ogni foto in una vera e propria illustrazione. Dunque, è un’applicazione molto apprezzata anche dai fotografi professionisti e non solo da chi scatta per passione durante un viaggio.

La grande particolarità di questa app per ritoccare foto è proprio il suo essere in grado di elaborare le foto direttamente online, grazie ad una connessione internet attiva e l’accesso a filtri esclusivi solamente sottoscrivendo un abbonamento. Installala a soli 7,99 euro sul tuo dispositivo ed inizia a modificare le tue foto! Dopo averla scaricata, puoi scegliere di fare la prova gratuita seguendo tutte le indicazioni che vedi a schermo e completare la procedura di iscrizione. Dalla Gallery, come molto spesso accade, puoi selezionare l’immagine che desideri modificare ed utilizzare tutti i filtri gratuiti messi a disposizione dalla app stessa. Una volta ritoccata la foto, salvala e fai vedere a tutta la community quanto sia importante avere una galleria ben curata e al passo con le tendenze. Prisma potrebbe diventare il tuo miglior alleato per foto perfette e professionali ogni giorno!

Afterlight

Afterlight è un’app a pagamento per modificare le foto, anche se è disponibile una funzione base gratuita che permette all’utente di imparare ad avere dimestichezza con la stessa. Ovviamente, la versione basilare non vanta i numerosissimi tools extra che si possono trovare in quella a pagamento (a soli 3,49 euro al mese!). Quasi scontato dire che è disponibile sia per iOS che Android. Per foto ben curate e di tendenza, questa app è davvero l’ideale: è facilmente scaricabile e di utilizzo intuitivo. Clicca sul pulsante che raffigura una macchina fotografica per modificare una foto da scattare al momento, oppure sull’icona cartolina per selezionarne una dalla tua galleria personale. Da qui, si aprirà una schermata con moltissime opzioni ideali per modificare ogni fotografia: seleziona i tuoi parametri preferiti, quali esposizione, contrasto e luminosità ed inserisci i migliori filtri presenti sul mercato. Ce ne sono tantissimi e per tutti i gusti! A fine lavoro, salva la tua immagine e scegli le dimensioni in cui desideri esportarla.