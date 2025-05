Antonio Filosa, chi è e che studi ha fatto il nuovo amministratore delegato di Stellantis

Fonte: Ufficio stampa Stellantis Antonio Filosa

Stellantis è pronta per un nuovo volto al comando: Antonio Filosa. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, Filosa è stato scelto per guidare il gruppo in un momento cruciale, segnato da sfide economiche e trasformazioni tecnologiche.

Ma chi è esattamente Antonio Filosa e quale percorso lo ha portato ai vertici di uno dei più grandi colossi dell’automotive mondiale?

Chi è e che studi ha fatto Antonio Filosa

Antonio Filosa è un manager napoletano di 51 anni, con una solida formazione tecnica e una lunga esperienza nel settore automotive. Dopo la laurea in ingegneria conseguita al Politecnico di Milano, la sua formazione è uscita dai confini nazionali: ha infatti completato un Executive MBA presso la Fundação Dom Cabral in Brasile, specializzandosi in gestione e leadership a livello internazionale.

Il suo ingresso nel Gruppo Fiat risale al 1999. Da allora, ha scalato i ranghi dell’azienda passando per incarichi di responsabilità crescente: è stato, tra le altre cose, plant manager dello stabilimento di Betim in Brasile e responsabile acquisti per l’America Latina. Nel 2016 ha assunto la guida delle operazioni in Argentina e, nel 2018, è diventato COO per tutta la regione latinoamericana di Fiat Chrysler Automobiles.

Con la nascita di Stellantis nel 2021, Filosa è stato confermato come COO per il Sud America. Da lì, la sua carriera ha continuato a crescere rapidamente: nel novembre 2023 è stato nominato CEO del marchio Jeep®, nell’ottobre 2024 COO per il Nord e il Sud America. A gennaio 2025 ha assunto il ruolo di Chief Quality Officer. Oggi vive in Michigan, negli Stati Uniti, dove segue da vicino le attività di Stellantis.

Fonte: Ufficio stampa Stellantis

Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis

Il 28 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione di Stellantis ha annunciato la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO: una carica con effetto dal 23 giugno e ottenuta grazie all’unanimità dopo le dimissioni di Carlos Tavares e in un contesto di sfide significative per l’azienda.

Filosa porta con sé una vasta esperienza internazionale e una profonda conoscenza del settore automobilistico: durante la sua leadership in America Latina, ha contribuito alla crescita di marchi come FIAT, Peugeot, Citroën, Ram e Jeep.

La sua nomina è stata accolta in modo positivo anche da Robert Peugeot, Vice President di Stellantis e dall’Executive Chairman John Elkann, fratello di Lapo: “La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis”.

Elkann ha poi spiegato: “Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l’ora di lavorare con lui”.

Fonte: Ufficio stampa Stellantis

Lo stesso entusiasmo è arrivato anche da Antonio Filosa: “È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica azienda. Sono grato al nostro Chairman, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra azienda in un momento così importante per il nostro settore. Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l’eccellenza”.

Il nuovo CEO ha poi concluso: “Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”.