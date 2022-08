Addio Antonella Rocchi, la giornalista si è spenta dopo una lunga malattia: il saluto dei colleghi

Fonte: Instagram Antonella Rocchi, la giornalista si è spenta a 51 anni dopo la malattia

“La scomparsa della collega e amica Antonella Rocchi ci lascia profondamente costernati”, così inizia il lungo post con il quale la redazione di RTL 102.5 ha comunicato la scomparsa di una persona che ha letteralmente fatto la storia della radio lombarda. Il vuoto lasciato da Antonella Rocchi non è soltanto professionale, ma soprattutto umano: una lunga malattia se l’è portata via e oggi, lunedì 8 agosto 2022, sono tanti gli amici e i colleghi che le hanno rivolto un pensiero.

Antonella Rocchi, muore a 51 anni la giornalista di RTL 102.5

La notizia della morte di Antonella Rocchi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Sono tanti i fan affezionati alla sua voce e al suo lavoro rimasti di stucco una volta appreso della sua scomparsa, ma sono stati soprattutto i colleghi a condividere parole bellissime per la giornalista.

A fare il giro del web in men che non si dica è stato in particolare il post condiviso su Instagram dalla redazione di RTL 102.5. Non un semplice luogo di lavoro, ma una famiglia allargata che ha perso un pezzo davvero importante: “La scomparsa della collega e amica Antonella Rocchi ci lascia profondamente costernati – si legge su Instagram -. Ricordiamo con affetto la sua dedizione, la precisione, il suo senso della notizia. Ma su tutto vogliamo ricordare il suo valore umano: ci ha affidato, anche nel tempo della malattia, una testimonianza di coraggio e volontà di non arrendersi“.

Antonella Rocchi, la carriera tra Mediaset e la radio

“Con lei se ne va una grande giornalista e un pezzo della nostra storia”, così ha scritto la redazione di RTL 102.5 su Instagram. E non è un caso che i colleghi abbiano voluto usare proprio queste parole. Classe ’71, Antonella Rocchi aveva una lunga carriera alle spalle, iniziata a Mediaset dove si è occupata di diversi programmi e spettacoli tra i quali Giallo 4, format incentrato su fatti di cronaca nera italiana rimasti irrisolti condotto da Donatella Raffai, scomparsa all’inizio del 2022.

Poi c’è stato un cambio di rotta e la Rocchi è approdata nella redazione della radio lombarda, lavorandovi come giornalista. “La storia che abbiamo condiviso comincia nel ’99 quando ha iniziato a lavorare in Hit Channel per poi passare a RTL 102.5 – si legge nel post -, dove si è sempre occupata della conduzione del giornale orario e della redazione, realizzando servizi e interviste“.

Antonella Rocchi, l’amore per il marito e i figli

Della vita privata della giornalista non si sa molto, a parte le poche e scarne informazioni che ci sono giunte proprio dalle parole della redazione di RTL 102.5. Riservata e dedita al proprio mestiere, che svolgeva da sempre con grande passione e tenacia. Soltanto la malattia ha avuto la forza di fermarla e di strapparla dalle braccia dell’amato marito Massimo e dei figli, Matteo e Arianna.

Una vita dedicata al lavoro sì, ma anche a tanti hobby e passioni che non l’hanno mai abbandonata, neanche nel periodo della malattia. Si legge sulla sua scheda, realizzata proprio sul sito della radio, che la giornalista era una grande appassionata di cinema, televisione e anche di sport, essendo lei stessa un’abile nuotatrice. A questi si aggiunge, poi, la passione per la cucina e l’enogastronomia.

“Per Antonella è emozionante scoprire qualcosa di nuovo: le piccole cose di tutti i giorni che non conosce sono le scoperte più piacevoli”. Un ritratto breve ma capace di restituirci l’anima di una donna che è andata via troppo presto.

Antonella Rocchi, l’addio di amici e colleghi

Mentre la famiglia di Antonella Rocchi si è raccolta in un profondo e triste silenzio, alcuni tra amici e colleghi hanno voluto esprimere un pensiero per la giornalista scomparsa a 51 anni. Giusi Legrenzi, voce di Non Stop News, ha scritto: “Ciao Tesoro – Che la tua innata, gioiosa leggerezza ti accompagni. Collega e amica per molti anni a RTL 102.5, Antonella Rocchi se ne è andata stamattina”.

E ancora, le parole del collega Alberto Ciapparoni su Twitter: “Stamani la redazione di @rtl1025 ha il cuore a pezzi. Ci ha lasciato una ragazza, una collega, con cui abbiamo vissuto mille avventure e condiviso mille cose. Madre, moglie, giornalista e una parte di noi: Antonella era, è questo e lo sarà sempre. Da lassù lavorerà con noi. Ciao!”. Toccante anche il pensiero del conduttore radiofonico Carlo Elli: “È arrivata oggi la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Un giorno complicato per noi di Rtl 102.5. Ci ha lasciati Antonella Rocchi. Una donna davvero speciale, come speciali erano il suo sorriso e la sua gentilezza. Ci mancherai…💔💔💔”.