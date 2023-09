Non vuoi andare all’università? Ecco alcune valide alternative che dovresti considerare per preparati al futuro

Fonte: iStock

Uno dei momenti più cruciali nel percorso di vita (senza essere drammatici) è quando ci si affaccia al bivio dopo gli studi superiori. È un’epoca in cui si aprono le porte all’incertezza, e si pongono domande esistenziali: “Cosa voglio fare nella vita?”.

La fine del liceo segna infatti la conclusione di un capitolo significativo nella vita degli studenti, ma è anche l’inizio di una nuova fase, che può essere tanto emozionante quanto spaventosa. È il momento in cui ci si affaccia al mondo adulto, si prova a capire cosa si vuole fare “da grandi” e e si prendere in mano il proprio destino.

Sicuramente la scelta di iscriversi all’universitaria è una delle alternative più tradizionali e frequenti, ma non è l’unica. Questa fase di transizione rappresenta infatti un momento fondamentale, un crocevia in cui poter esplorare passioni, interessi e ambizioni. Un momento in cui poter valutare attentamente priorità e opzioni disponibili, comprendendo che non esiste una risposta unica o universale che va bene per tutti.

Scegliere quale strada intraprendere è però una decisione abbastanza complessa. Proprio per questo, abbiamo deciso di venire in vostro aiuto esplorando una serie di alternative all’università che possono offrire un significativo sviluppo personale e professionale.

Corsi di formazione e specializzazione

Se ancora non sei certa del percorso che vorresti intraprendere dopo il diploma, frequentare corsi di formazione e specializzazione può essere una soluzione ideale. Che siano online o o a un’ente locale, che siano gratuiti o a pagamento, questi corsi offrono l’opportunità unica di esplorare una vasta gamma di interessi ed acquisire competenze specifiche; consentendo anche la possibilità di personalizzare il loro percorso di apprendimento. È il modo perfetto per mettere in chiaro le idee e scoprire ciò che realmente ti appassiona.

Iniziare a lavorare

Impossibile negarlo: nel mondo del lavoro moderno, trovare un impiego è una sfida per molti giovani laureati. Tuttavia, iniziare a lavorare direttamente dopo il diploma può essere un’alternativa valida se desideri entrare nel mercato del lavoro in fretta e non hai intenzione di continuare gli studi universitari. Questa scelta ti permette di guadagnare esperienza, sviluppare competenze pratiche e iniziare a costruire una carriera professionale senza dover aspettare gli anni dell’università.

Fare volontariato

L’esperienza pratica che offre il volontariato e la possibilità di contribuire a cause significative sono una favolosa opportunità per imparare lezioni più preziose di quelle insegnate in aula. Fare volontariato, infatti, ti mette direttamente in contatto con le esigenze della comunità e ti insegna importanti competenze di vita, come il lavoro di squadra, la leadership e la compassione. Non solo: fare volontariato può anche aiutarti a scoprire la tua vera passione e orientarti verso una futura carriera.

Viaggiare all’estero (e imparare nuove lingue)

Un’altra alternativa all’università è quella di trascorrere un periodo all’estero. Viaggiare da sole, infatti, è un’opportunità unica per acquisire consapevolezza e crescere personalmente: l’esposizione a culture diverse può ampliare la tua prospettiva e farti scoprire nuove passioni. Se poi combini i tuoi viaggi con qualche lezione di lingua allora avrai imparato una skill preziosa che può aumentare la tua competitività nel mercato del lavoro globale.

Diventare freelancer

Se hai competenze o passioni che puoi monetizzare, il lavoro da freelance può essere una scelta gratificante dopo il diploma. Se avete una buona fan-base sui social, amate fare fotografie o organizzare eventi allora potreste provare a diventare capo di te stessa e lavorare su progetti che ti appassionano. Tuttavia, è importante sottolineare che per lavorare come freelance e fare carriera bisogna essere particolarmente disciplinati.