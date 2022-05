Cosa farò da grande? 5 consigli per costruire la propria strada

Cosa farò da grande? è una domanda che tutte ci siamo fatte almeno una volta nella vita, e a cui spesso, anche da adulte, non sempre abbiamo trovato risposta.

Quel che è certo è che questo non è un periodo facile per guardare con ottimismo al futuro: gli ultime due anni di pandemia e la guerra, negli ultimi mesi, hanno messo a dura prova la capacità di fare progetti a lungo termine, costringendoci a vivere in un “qui ed ora” non sempre allineato con le nostre necessità e i nostri desideri.

Che futuro ci attende?

Chi si sente schiacciata da questa da questa situazione, sappia però che non è sola: 1 giovane su 2 dichiara peggiorata la propria condizione dopo l’emergenza Covid-19 e, con un tasso di disoccupazione giovanile al 24,2% (dato ISTAT, febbraio 2022), 1 giovane su 4 è preoccupata per il proprio lavoro più di ogni altra cosa (AstraRicerche, Ansa).

Il lavoro, che dovrebbe essere un modo per rendersi indipendenti dalla famiglia, mettersi in gioco e fare esperienze formative, mettere a frutto le proprie conoscenze, imparare a conoscere i propri limiti ma anche le proprie potenzialità e lasciare la propria impronta nel mondo, è ora visto con grande preoccupazione, piuttosto che come un’occasione di realizzazione personale. L’80,8% degli intervistati si dichiara preoccupato per il futuro del mondo, il 66,4% è preoccupato per il proprio futuro”(AstraRicerche, Ansa).

Ma non bisogna lasciarsi abbattere dalle difficoltà perché la qualità della vita che ci attende dipende dalle nostre scelte e dal nostro impegno (come conferma il 71% degli intervistati): sono tantissime le ragazze pronte ad agire in prima persona per migliorare il proprio futuro.

Coltivare il proprio talento

Come fare allora in un contesto simile a mantenere viva la speranza di costruire un futuro all’altezza delle nostre aspettative? Come tradurre i valori in un percorso professionale e umano che possa soddisfare le nostre ambizioni?

L’abbiamo chiesto a Cristiana Poggio e Dario Odifreddi, imprenditori sociali e fondatori della “Piazza dei Mestieri”, un luogo di formazione e aggregazione in cui i giovani possono imparare “un mestiere”, scoprire e mettere a frutto il loro talento, anche nei contesti più difficili o svantaggiati. Grazie all’esperienza maturata in questi anni di impegno sociale, ci hanno regalato 5 preziosissimi consigli per affrontare il domani con grinta, consapevolezza e fiducia nelle nostre capacità,

Il 30 maggio 2022 Cristiana Poggio e Dario Odifreddi saranno ospiti del TEDxYouth@Milano, di cui siamo Media Partner, l’appuntamento annuale che con i suoi talk e ospiti di rilievo, ispira e diffonde piccole grandi idee che “meritano di essere condivise”. Il tema di quest’anno è proprio “Micro Macro” perché “bisogna partire dal micro, da ognuno di noi, giovani e adulti, per cambiare il macro, per costruire un mondo più umano, più giusto, più sostenibile, più bello”.

Costruire la propria strada: 5 consigli