5 trucchi per imparare (con successo) una lingua straniera

Studiare una lingua straniera

Conoscere una o più lingue straniere, lo sappiamo, ha tantissimi benefici. Quando si viaggia, per esempio, è un grande vantaggio perché permette di comunicare più facilmente con le persone che si incontrano, aiutandoci a conoscere la cultura del paese in cui la lingua è parlata e aprendoci così la mente. Conoscere una lingua straniere serve anche – oggi più che mai – a livello professionale: apre infatti nuove opportunità di collaborazione anche all’estero e ci rende più qualificati.

Ma imparare una lingua straniere, oltre ad essere molto utile in diverse occasioni, è un vero toccasana per il cervello e la salute. Conoscere diversi idiomi è infatti una grande risorsa per il processo cognitivo. I cervelli delle persone bilingui operano in modo diverso rispetto a quelli che parlano una sola lingua e queste differenze offrono diversi comprovati benefici mentali. Ad esempio si dice che migliori l’intelligenza, la memoria, la concentrazione e riduca i rischi di demenza e Alzheimer.

D’altra parte, imparare una lingua straniera non è affatto facile.Trovare il tempo – e la pazienza – per sedersi alla scrivania e studiare qualcosa di nuovo potrebbe essere complicato. Una vera sfida. Ecco allora 5 suggerimenti per aiutarvi a imparare una nuova lingua in modo semplice e divertente.

Mantenete viva la motivazione

Nessuno, come si suol dire, nasce imparato. La nostra capacità di studiare una lingua è influenzata dal nostro atteggiamento e dal tempo che ci dedichiamo. Quindi, la chiave è la motivazione: bisogna essere costantemente motivati, sia per apprezzare la lingua sia per pensare di poter avere successo. Senza un atteggiamento positivo, le cose potrebbero diventare più difficili.

Quindi chiedetevi perché volete migliorare questa vostra skill, se magari è perché avete intenzione di trasferirvi all’estero o semplicemente perché volete godervi una vacanza senza problemi. Qualunque sia il motivo per imparare una nuova lingua, tenetelo a mente e usatelo per motivarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Fate sempre attenzione al contesto in cui vengono usate le parole

Imparare nuovi vocaboli è molto importante per diventare fluenti in una nuova lingua. Ma seguire un classico libro di testo che dedica interi capitoli alla terminologia relativa agli animali o ai trasporti non aiuta.

Iniziate imparando un certo numero di parole di cui avrete veramente bisogno e concentratevi solo su quelle. Quando vi sentite a vostro agio con queste parole, potreste avere l’impressione di non fare ulteriori progressi. Come mai? Perché quando il vostro vocabolario essenziale sarà consolidato, sarà più difficile per voi trovare e imparare parole utili o rilevanti da aggiungere (semplicemente perché non tutti i vocaboli che si studiano sono realmente utilizzati nella vita quotidiana).

Un modo più semplice per imparare nuovi vocaboli è contestualizzare le parole. Il meccanismo di associazione è il modo migliore per farlo, perché permette di collegare nuovi concetti a ciò che già si conosce. Come fare? Prendete un gruppo di parole che state cercando di imparare e, invece di lasciarle isolate, collegatele tutte insieme in una frase significativa con un contesto motivato.

Mettetela in pratica il più possibile

Uno dei segreti per imparare qualsiasi lingua alla velocità della luce è praticarla ogni volta che si può. Infatti dopo aver appreso le regole di base, c’è sempre bisogno di fare qualche esercizio. Meglio ancora sarebbe mettere in pratica la nuova lingua tutti i giorni.

C’è chi dice che il modo migliore per imparare una lingua è vivere nel paese in cui si parla quella lingua; infatti, più si è in un ambiente che costringe a usare la lingua straniera meglio è. Se invece ci si dà la possibilità di decidere se utilizzare o meno quanto di nuovo imparato, è probabile che si sceglierà il percorso più semplice per impostazione predefinita.

Andare all’estero però non è essenziale. Bisogna solo consapevolmente spingersi fuori dalla propria zona di comfort. Bastano piccoli trucchetti quotidiani come cambiare il telefono o i social media nella lingua che state studiando, trovare un interlocutore o un gruppo di studenti con cui fare un po’ di esercizi, leggere e guardare film e serie tv in lingua e, perché no, prova a fare dei monologhi interiori in quella lingua.

Buttatevi, anche se fate errori

Un altro trucco per imparare con successo una lingua straniera è dare più importanza alla fluidità rispetto che all’accuratezza. Lo so, buttarsi in un discorso è difficile, ma è davvero il modo più facile e immediato per imparare.

Concentratevi allora sull’apprendimento di argomenti pratici e colloquiali e partite da lì. Va bene, anzi, è importante fare errori: anche così si impara.

Pensate a modi divertenti per imparare (ed esercitare) la lingua

Rendete l’apprendimento divertente e tutto sarà più facile! Studiare un nuovo idioma, soprattutto se volete farlo per piacere personale, non dovrebbe essere noioso. Rendete l’apprendimento più interessante per voi stessi e avrete immediatamente successo.

Usate Netflix, Spotify e tutti i libri da autodidatta o le riviste che più vi piacciono. Imparare una nuova lingua non suona poi così male adesso, vero?