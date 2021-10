Addio a Colin Powell, chi è la moglie Alma

L’ex segretario di Stato Usa Colin Powell è scomparso il 17 ottobre all’età di 84 anni per le conseguenze del Covid. Dopo una vita divisa tra la carriera militare, l’ex segretario di Stato americano sotto George W. Bush, è stato il più giovane e il primo uomo di colore a ricoprire la carica di capo di Stato Maggiore della Difesa, e quella all’interno delle diverse amministrazioni che hanno governato gli Stati Uniti.

Colin Powell è venuto a mancare a causa di complicanze legate al Coronavirus. A darne l’annuncio, con un post su Facebook, è stata la sua famiglia: “Il generale Powell, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti, è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid. Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano”, si può leggere nel messaggio dei familiari.

Chi è Alma Powell, la moglie dell’ex segretario di Stato Usa

Colin Powell ha condiviso quasi 60 anni con Alma, l’amore della sua vita, che ha sposato il 25 agosto del 1962.

Classe 1937, Alma Vivian Powell è un’audiologa. Suo padre e suo zio erano direttori di due scuole superiori a Birmingham, lei si è laureata alla Fisk University di Nashville, nel Tennessee, e ha continuato a studiare logopedia e audiologia all’Emerson College di Boston.

Dal lungo matrimonio con Colin Powell sono nati tre figli: Michael, l’ex presidente della Federal Communications Commission, e che l’ha resa nonna di due nipotini; Linda, che ha scelto la carriera da attrice; e Annemarie, la piccola di casa.

Alma Powell è la presidente di “America’s Promise”, la più grande organizzazione degli Stati Uniti dedicata a migliorare la vita dei bambini e dei giovani. È anche autrice di due libri per bambini, America’s Promise e My Little Red Wagon. Nel 2011 è stata nominata la Leader dell’anno della National Education Policy della NASBE (National Association of State Boards of Education) insieme a suo marito.

Colin Powell, il ricordo di Bush

L’ex presidente statunitense George W. Bush ha voluto ricordare il suo segretario di stato come “un grande servitore pubblico, a partire dall’epoca in cui prestò servizio come soldato in Vietnam. Era altamente rispettato in patria e fuori. E, ancora più importante, Colin era un uomo di famiglia e un amico. Laura e io mandiamo ad Alma e ai loro figli le nostre sincere condoglianze”.