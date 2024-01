Chi è Glen Powell, il sex symbol protagonista di Tutti tranne te

Fonte: IPA Glen Powell

La commedia Tutti tranne te è diventata in pochi giorni un vero e proprio fenomeno pop: complice il brano Unwritten, inserito nella colonna sonora, il film è in trend topic da giorni, e la Gen Z ha riscoperto il fascino delle rom-com. Il merito del successo della pellicola va attribuito senza dubbio anche al carisma dei due protagonisti: Sydney Sweeney, già ammirata nella serie cult Euphoria, e Glen Powell, interprete di Top Gun: Maverick. Il fascino del biondo attore non è certo passato inosservato, e la sua carriera è in costante ascesa. Ma chi è Glen Powell? E cosa sappiamo di lui?

Chi è Glen Powell, il sex symbol del momento

Glen Powell è nato ad Austin, in Texas, il 21 ottobre 1988. Dopo essersi laureato in radio televisione e cinema all’Università del Texas, si è trasferito a Los Angeles per dedicarsi alla sua più grande passione: la recitazione. Il debutto arriva nel 2003 con un ruolo in Missione 3D- Game Over di Robert Rodriguez, a cui seguono alcune serie tv come Senza traccia e CSI: Miami. Tra le pellicole a cui prende parte all’inizio della sua carriera ci sono The Great Debaters – Il potere della parola, con Denzel Washington, ed Il cavaliere oscuro – Il ritorno, in cui interpreta un personaggio secondario.

La popolarità arriva invece nel 2014 con I mercenari 3 e, soprattutto, con la serie Scream Queens, in cui veste i panni del ricco Chad Radwell, fidanzato della protagonista Emma Roberts. Seguono film di successo come Tutti vogliono qualcosa, del regista candidato all’Oscar Richard Linklater, il pluripremiato Il diritto di contare e Come far perdere la testa al capo. Tra le sue ultime fatiche ci sono Top Gun: Maverick, in cui è protagonista accanto a Tom Cruise, e la commedia romantica Tutti tranne te con Sydney Sweeney.



Glen Powell, la vita privata

Oltre che attore, Glen Powell ha lavorato anche come stuntman, ed è in possesso di una licenza come pilota, che ha deciso di ottenere dopo le riprese di Top Gun: Maverick. Glen è attualmente single dopo la fine della lunga relazione con Gigi Paris, a cui è stato legato dal 2020 ad aprile 2023, anche se si era parlato di un flirt (mai confermato) con la collega Syndey Sweeney.

Nonostante sul grande schermo si sia spesso trovato a vestire i panni del latin lover, l’attore ha assicurato di essere totalmente diverso nella vita reale: “Ho interpretato molti donnaioli, e mi sono reso conto che il mio DNA è molto differente. Sono solo personaggi di film”. Tra gli amori di Powell non confermati figurano anche la presentatrice Renee Bargh e l’attrice Nina Dobrev, protagonista di The Vampire Diaries.

Tutti tranne te, l’ultima fatica di Glen Powell

Tutti tranne te è la pellicola che ha definitivamente consacrato la popolarità di Glen Powell. Al centro del film, c’è la storia di Bea, eterna romantica, e Ben, un palestrato fieramente donnaiolo. I due si incontrano per caso e trascorrono insieme una notte di passione, salvo poi perdersi di vista. Il destino, però, li farà rincontrare anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia: accomunati dalla condizione di single, i due stringeranno un patto, fingendo agli occhi di tutti di essere fidanzati. Ma l’amore, si sa, può riservare sorprese…