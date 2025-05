12 cose che amerai di una vacanza studio (anche se ora hai un po’ paura)

Giornalista pubblicista, in passato ha lavorato come web editor, content creator e social media manager. È bilingue e collabora con testate online nazionali e magazine internazionali. Per DiLei scrive di Lifestyle nella sezione GirlZ.

Fonte: iStock 12 cose che amerete della vacanza studio

L’idea ti stuzzica, ma ammettiamolo: un po’ di paura c’è. Partire per una vacanza studio all’estero sembra una di quelle cose che “fanno i grandi”, e anche se l’entusiasmo è tanto, nella testa iniziano a farsi largo mille dubbi: “E se non capisco niente?”, “E se non faccio amicizia?”, “E se mi manca casa?”.

Respira. È tutto normale. Anzi, è proprio il segnale che stai per fare qualcosa di importante. Una vacanza studio non è solo un modo per imparare una lingua, ma un’esperienza che ti cambia dentro: ti insegna a conoscere il mondo – e anche te stessa. E sai qual è la cosa più bella? Che la maggior parte delle cose che oggi ti spaventano, domani saranno quelle che amerai di più.

Se sei pronta (o quasi) a partire, ecco 12 motivi per cui questa vacanza studio potrebbe diventare una delle migliori esperienze della tua vita. Anche se ora, lo sappiamo, ti sembra un po’ spaventosa.

Scoprite che siete più coraggiose di quanto pensavate

All’inizio può sembrare tutto un po’ troppo. Un aereo da prendere, una valigia da preparare, una lingua che forse non conoscete alla perfezione, nuove persone da incontrare. Il cuore accelera e magari vi chiedete se sia davvero una buona idea. Ma poi, giorno dopo giorno, qualcosa cambia. Vi adattate, vi orientate, riuscite a chiedere un’informazione, a gestire un piccolo imprevisto. E a quel punto vi accorgete che, sotto sotto, siete molto più coraggiose di quanto pensavate. Una vacanza studio è il posto perfetto per allenare questa forma di coraggio: non serve essere degli eroi, basta mettersi in gioco. E lo farete, anche senza accorgervene. Ogni piccola sfida superata vi farà sentire più grandi, più sicure, più capaci. E fidatevi: quel senso di “ce l’ho fatta” ve lo porterete dietro a lungo.

Migliorerete la lingua senza nemmeno accorgervene

Avete mai sentito dire che il modo migliore per imparare una lingua è viverla? È proprio così. Durante una vacanza studio, non studierete solo sui libri. La lingua vi accompagnerà ovunque: al supermercato, sul bus, in mensa, con i vostri compagni di classe. Vi ritroverete a usare espressioni che non avete mai sentito prima, a pensare in inglese (o spagnolo, francese, tedesco…), a ridere per un malinteso linguistico che poi diventerà una gag da raccontare. Il bello è che tutto avviene in modo naturale. Non è la grammatica a guidare le vostre frasi, ma il contesto, la necessità, la voglia di comunicare. E alla fine, quando tornerete a casa, vi accorgerete che capite molto più di prima, che parlate con più scioltezza e che avete imparato senza neanche rendervene conto.

Farete amicizie internazionali che dureranno nel tempo

Una delle cose più belle di una vacanza studio è la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo. Non solo italiani come voi, ma ragazzi e ragazze di tante nazionalità diverse, con storie, abitudini e sogni unici. All’inizio ci si osserva un po’ da lontano, si sorride con timidezza, ma basta poco – una gita insieme, una canzone cantata in autobus, un gioco durante una serata a tema – per diventare complici. Quelle amicizie si formano in fretta, perché sono intense. Si condividono giorni pieni di emozioni, di prime volte, di scoperte. E anche quando il viaggio finisce, molti di quei legami restano. Le chat continuano, si fanno piani per ritrovarsi, ci si manda foto e “ti ricordi quando…”. Alcune di queste persone potrebbero rimanere nella vostra vita per sempre.

Scoprirete culture diverse e amplierete i vostri orizzonti

Ogni Paese ha le sue piccole stranezze: orari dei pasti diversi, modi di salutarsi, regole del traffico, abitudini scolastiche, cibi mai visti prima. In una vacanza studio, tutto questo diventa parte del vostro quotidiano. Scoprire una nuova cultura non vuol dire solo visitare musei o assaggiare piatti tipici, ma vivere davvero un pezzo di quella realtà. Vi sorprenderete a dire “please” e “thank you” con naturalezza, ad apprezzare una colazione salata, a notare piccole cose che a casa non avevate mai considerato. Questi dettagli aprono la mente, vi fanno capire che il mondo è molto più vario – e affascinante – di quanto si possa immaginare da una stanza.

Diventerete più indipendenti e responsabili

Dormire fuori casa per più di una settimana, organizzare i propri spostamenti, gestire piccoli budget giornalieri, fare la valigia senza dimenticare nulla… sono tutte cose che magari non avete ancora dovuto affrontare. Ma durante una vacanza studio diventano la normalità. E a forza di affrontarle, le imparerete. Magari all’inizio dimenticherete il caricabatterie o sbaglierete orario del pullman, ma anche gli errori sono lezioni. Imparerete a cavarvela, a chiedere aiuto, a risolvere. Tornare a casa con una nuova autonomia sarà una delle conquiste più importanti, anche se all’inizio non ve ne accorgerete nemmeno.

Scoprirete passioni e talenti nascosti

Durante una vacanza studio si fanno tantissime attività extra: sport, laboratori creativi, giochi di gruppo, escursioni culturali. E proprio lì, nel mezzo di qualcosa che non avete mai provato prima, potreste scoprire di essere brave in qualcosa che non avreste mai immaginato. Forse vi appassionerete alla fotografia durante una visita guidata, o vi renderete conto di adorare il teatro partecipando a una recita in inglese. O magari scoprirete che adorate ballare, guidare un gruppo o raccontare le vostre giornate in un diario. Non è solo una vacanza: è un’occasione per conoscersi meglio.

Avrete l’opportunità di viaggiare e visitare nuovi luoghi

Ogni programma di vacanza studio include gite ed escursioni, ed è una delle parti più attese. Musei famosi, castelli, mercatini, centri storici, spiagge, parchi divertimento… ogni meta è una scoperta. Ma anche le cose più semplici – come prendere un bus locale o perdersi tra le vie di un quartiere – diventano memorabili. Guarderete i paesaggi dal finestrino con occhi nuovi, scatterete centinaia di foto, e quando tornerete a casa vi sembrerà di aver vissuto in un film. Ogni luogo diventa un ricordo da custodire, ogni dettaglio un pezzo del vostro viaggio personale.

Migliorerete il vostro curriculum

Anche se può sembrare lontano, il futuro arriverà prima di quanto pensiate. E aver fatto una vacanza studio sarà qualcosa che parlerà di voi. Parlerà della vostra voglia di imparare, della vostra capacità di adattarvi, della vostra apertura verso il mondo. Università, datori di lavoro e enti formativi valorizzano sempre di più queste esperienze internazionali, perché raccontano qualcosa che va oltre i voti: raccontano curiosità, determinazione e spirito d’iniziativa. Insomma, anche se vi sembrerà solo un’estate diversa, sarà un investimento su voi stesse.

Sperimenterete un nuovo sistema educativo

Ogni Paese ha un modo diverso di insegnare. In alcuni si lavora più in gruppo, in altri si discute molto in classe, in altri ancora si punta su creatività e problem solving. Durante la vacanza studio, vi confronterete con un approccio scolastico che può essere anche molto diverso da quello a cui siete abituate. Questo vi aprirà gli occhi, vi farà riflettere su come si impara davvero, e magari vi aiuterà a trovare il metodo di studio che fa più per voi. Non è solo “andare a scuola all’estero”: è vedere l’educazione da una nuova prospettiva.

Aumenterete la fiducia in voi stesse

Ogni giorno della vacanza studio sarà una piccola prova superata: una conversazione fatta senza esitazioni, una decisione presa da sole, un momento difficile affrontato con maturità. E tutte queste piccole conquiste costruiranno una fiducia nuova, più solida. Vi sentirete più capaci, più pronte, più forti. Anche tornare alla normalità, una volta rientrate, avrà un sapore diverso: vi sentirete in grado di affrontare compiti, interrogazioni, e magari anche le piccole ansie quotidiane con un’altra energia.

Creerete ricordi indimenticabili

Non sarà solo la foto davanti al Big Ben o al campus universitario. I ricordi più belli saranno quelli che non vi aspettate: le risate in autobus, la pizza presa al volo dopo una lezione, il momento in cui avete finalmente capito una battuta in lingua. Ogni giorno sarà pieno di piccole prime volte, di emozioni nuove e intense. Tenete un diario, scattate foto, registrate video: vi aiuteranno a rivivere quei momenti ogni volta che ne avrete bisogno.

Tornerete a casa con una nuova prospettiva

Al ritorno vi sembrerà tutto più piccolo – le stanze, le strade, le abitudini. E anche voi vi sentirete un po’ cambiate. Vi accorgerete che alcune cose che vi facevano paura, ora vi sembrano gestibili. Che avete imparato a relativizzare, ad ascoltare, ad accogliere. Tornare a casa sarà dolce, ma anche un po’ malinconico. Perché una parte di voi sarà rimasta lì, in quel luogo lontano che ora sentite un po’ anche vostro.