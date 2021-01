Yoga, benefici ed esercizi da fare a casa spiegati dall’esperta

editato in: da

Denise Dellagiacoma è istruttrice di yoga e pilates, fondatrice della scuola online Yoga Academy che vanta oltre 3mila studenti. I suoi video sono seguitissimi ed offrono lezioni a tutti i livelli per chi si avvicina per la prima volta alla pratica dello yoga (e del pilates) e per chi invece vuole approfondire.

Atleta professionista di sci di fondo, Denise Dellagiacoma ha deciso di lasciare tutto per dedicarsi alle sue passioni, prima fra tutte lo yoga. A noi ha spiegato quali sono i benefici di questa pratica, sia sul fisico che sulla mente, quali esercizi possiamo fare a casa per rilassarci e ritrovare l’equilibrio, quali sono le tecniche di respirazione fondamentali e perché sono importanti per sentirci meglio. E ci ha svelato il motivo per cui fare yoga può aiutare anche a dimagrire.

Quali sono i benefici dello yoga?

Lo yoga dà benessere a 365°, coinvolgendo corpo, mente e spirito che sono legati tra loro, se sta bene uno, stanno bene gli altri. La parola yoga infatti significa “unione” e va a indicare proprio che corpo, mente e spirito stanno bene, quando sono in equilibrio tra loro. Questo senso di unità e di benessere totale sono la prima cosa che si ottiene grazie allo yoga e questo avviene in modo abbastanza immediato, già alla fine della prima sessione.

Poi ci sono tutta una serie di vantaggi specifici. Lo yoga migliora la flessibilità, la forza, l’equilibrio, agisce anche sugli organi interni, per cui aiuta ad esempio nella digestione. Lascia uno stato di rilassamento che con la pratica e con la costanza si protrae nel tempo. Aiuta a gestire le emozioni e quindi a reagire a determinate situazioni, migliorando anche le relazioni con le altre persone. Ma il beneficio più grande dello yoga è permettere di entrare in contatto con se stesso, realizzando un ascolto profondo del respiro, delle sensazioni e del proprio corpo che porta quindi a conoscersi in profondità e a capire che cosa si vuole, chi si è e dove si vuole andare. Personalmente, lo yoga mi ha aiutato a trovare l’amore per il mio corpo, contro il quale, da ex atleta che ha sofferto di disturbi alimentari, ho fatto in passato una grande guerra.

In un periodo come questo in cui siamo più stressati e trascorriamo molto tempo in casa, quali vantaggi può dare praticare yoga?

Lo yoga aiuta a migliorare la postura e questo è fondamentale in un momento in cui siamo costantemente tesi e preoccupati. Dal punto di vista fisico a risentirne di più sono proprio spalle, collo e viso. Lo yoga aiuta a ritrovare l’equilibrio e a stemperare tensioni e contratture, rilassando il corpo.

Per praticare lo yoga a casa servono strumenti particolari?

Investire in un buon materassino è utile, poi ci sono strumenti che possono aiutare nella pratica dello yoga ma che non sono indispensabili, come i blocchi, la cintura dello yoga, il cuscino della meditazione.

Ci spieghi qualche esercizio che possiamo fare a casa e a cosa serve?

La chiave dello yoga è il respiro. E se è peggiorata la postura, come dicevo prima, è peggiorato anche il nostro modo di respirare. Quindi consiglio di cominciare col chiudere gli occhi e fare respiri profondi per qualche minuto, tentando di far durare l’inspirazione e l’espirazione lo stesso numero di secondi oppure inspirare dal naso e buttare fuori l’aria dalla bocca. Queste sono due tecniche di respirazione che aiutano a calmarci e a essere più presenti al nostro corpo.

E qualche esercizio mirato alla postura?

Innanzitutto è fondamentale stare con la schiena dritta sempre, soprattutto se passiamo tante ore davanti al computer. Prendersi ogni tanto delle brevi pause per scogliere le spalle, la cervicale e fare due passi, è importante per riattivare il corpo. E non dimenticare gli esercizi di respirazione di cui abbiamo parlato prima.

Quanto dobbiamo praticare yoga perché sia efficace?

Il mio motto è “less is more” (meno è meglio ndr). Se ci si impone di praticare molto, è più facile che si è portati a lasciare presto. Io consiglio, se possibile, di fare yoga 15 minuti al giorno. Già questo basta per sentirne i benefici. Ovvio che se si può approfondire e allungare il tempo della pratica due o tre volte la settimana, tanto meglio.

Ci sono limiti di età nella pratica dello yoga?

No. Io dico sempre: non ci sono limiti di età, di sesso, di niente, perché lo yoga è molto più di quello che pensiamo. Ognuno può adattare la pratica alla propria età e alle proprie capacità fisiche. Una donna di 70 anni non farà la verticale, ma si concentrerà più sulla meditazione e sugli esercizi più idonei al suo corpo.

Lo yoga aiuta a dimagrire?

Sì, ma non perché fa dimagrire praticare. Sicuramente lo yoga è movimento, tonifica e ci fa fare fatica. Ma la caratteristica principale dello yoga è l’ascolto dei bisogni del corpo e ci fa comprendere se abbiamo davvero fame oppure no, se è sufficiente quello che si è mangiato oppure no. Spesso le persone che fanno yoga perdono peso, ma questo è dovuto al fatto che si diventa più consapevoli riguardo alla alimentazione.

Consigli lo yoga insieme a un’attività più aerobica?

Sì, io insegno anche pilates e li pratico entrambi. Direi che la loro è la combinazione perfetta. L’attività aerobica fa sempre bene, ma tutto va fatto in modo equilibrato e naturalmente dipende dallo stato fisico della singola persona.

Quale consiglio dai alla persona che si avvicina per la prima volta allo yoga?

Rimanere curiosi, avere mente e cuore aperti e non giudicare, perché spesso si tende a rinunciare dopo la prima lezione. E poi essere anche gentili con se stessi, perché è normale che la prima volta ci sentiamo rigidi, non capiamo tutto quello che succede, non ci ritroviamo con la respirazione.

Quanto gioca la pigrizia?

La pigrizia è normale, ma quando yoga e meditazione diventano una abitudine, non pesano più. Si sentono anzi i benefici per tutto il giorno. Ci vuole senz’altro forza di volontà, come in tutte le cose, ma i vantaggi che danno sono maggiori dei sacrifici.