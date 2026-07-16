Franco Berrino e Nataliya Gera, autori del "Dimagrimento felice", ci spiegano i "segreti" per perdere peso e vivere più a lungo senza diete affamanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

123RF Dimagrimento felice

Il concetto di “dieta a vita” per perdere peso e restare magri non solo è superato ma anche errato. Dimagrire ed essere in forma dipendono non solo dalle quantità di calorie ingerite ma anche dalla qualità. Le diete affamanti non portano a nessun risultato a lungo termine. Combattere il sovrappeso e vivere più a lungo e meglio sono obiettivi che si raggiungono con uno stile di vita sano che si può adottare in modo facile e senza sacrifici estremi.

È quello che ci spiegano Franco Berrino e Nataliya Gera nel loro libro, Dimagrimento felice, che propone un approccio scientifico e sostenibile alla perdita di peso. Dimagrimento felice è un’opera che affronta il tema del sovrappeso e dell’obesità superando la tradizionale logica delle diete restrittive e del semplice conteggio delle calorie.

Il volume nasce dall’incontro tra l’autorevolezza scientifica di Franco Berrino, medico epidemiologo e punto di riferimento internazionale nel campo della prevenzione e della nutrizione, e l’esperienza sul campo di Nataliya Gera, health coach esperta di alimentazione consapevole, longevità e benessere e ideatrice del Metodo Intensive 21, che negli anni ha accompagnato migliaia di persone in percorsi

di cambiamento alimentare e miglioramento dello stile di vita.

Nataliya Gera

In cosa consiste il “Dimagrimento Felice” che dà il titolo al suo nuovo libro?

Il Dimagrimento Felice è un modo completamente diverso di vivere il cambiamento. Per troppi anni abbiamo associato il dimagrimento a sacrificio, fame, rinunce e senso di colpa. Io credo che non debba essere così.

Dimagrire dovrebbe essere la naturale conseguenza di un corpo che torna a stare bene. Quando miglioriamo l’alimentazione, il microbiota intestinale, il sonno, il movimento e impariamo ad ascoltare il nostro organismo, il peso inizia a diminuire spontaneamente.

Per questo nel libro non insegniamo a fare una dieta, ma a costruire uno stile di vita. Il nostro obiettivo non è farti perdere qualche chilo per l’estate, ma aiutarti a stare bene per tutta la vita.

Ci racconta come è strutturato il volume e a chi è rivolto?

Il libro è diviso in due grandi parti. Nella prima spieghiamo, con un linguaggio semplice ma rigorosamente scientifico, perché oggi ingrassiamo più facilmente rispetto al passato. Parliamo di infiammazione, microbiota intestinale, ormoni, cronobiologia, zuccheri, alimenti ultraprocessati e di tutti quei fattori che influenzano il metabolismo.

La seconda parte è invece estremamente pratica. Presentiamo il Metodo Intensive 21, con le sue 21 sane abitudini organizzate in sette pilastri, menù, attività fisica, consigli pratici e strategie per trasformare le conoscenze in uno stile di vita.

È un libro pensato per chi desidera perdere peso, ma soprattutto per chi vuole migliorare la propria salute senza vivere continuamente a dieta.

Cibi ultraprocessati, zuccheri aggiunti, alterazione dei ritmi circadiani… perché sono così dannosi?

Perché il nostro organismo non è progettato per vivere nell’ambiente moderno. Gli alimenti ultraprocessati alterano il microbiota intestinale, aumentano l’infiammazione e stimolano continuamente il desiderio di mangiare. Gli zuccheri aggiunti provocano continui picchi glicemici e insulinici che favoriscono l’accumulo di grasso. Anche mangiare troppo tardi o dormire poco altera profondamente gli ormoni della fame e della sazietà. Tutti questi fattori lavorano insieme. Non esiste una sola causa dell’obesità, ma un insieme di piccoli squilibri che, nel tempo, portano il corpo ad accumulare peso.

Quali sono gli errori più comuni che non ci fanno dimagrire?

Il primo errore è cercare sempre la dieta perfetta invece di costruire abitudini sane. Poi c’è l’ossessione per le calorie, senza considerare la qualità degli alimenti. Mangiare continuamente durante la giornata, dormire poco, cenare tardi, essere sedentari, consumare troppi prodotti industriali e vivere sotto stress sono tutti elementi che rallentano il dimagrimento.

Ma l’errore più grande è pensare che tutto dipenda dalla forza di volontà. La volontà è importante, ma da sola non basta se il nostro corpo è continuamente spinto ad avere fame.

Perché le diete affamanti non sono mai efficaci?

Perché il corpo interpreta la fame come un pericolo. Quando mangiamo troppo poco il metabolismo rallenta, aumentano gli ormoni della fame e il nostro organismo cerca di conservare energia. Per questo molte persone perdono peso all’inizio ma poi lo recuperano. Noi vogliamo insegnare esattamente il contrario: nutrire bene il corpo, ridurre l’infiammazione, aumentare la sazietà e permettere al metabolismo di lavorare in modo naturale.

Ci spiega in cosa consiste il suo Metodo Intensive 21? Bastano 21 giorni per rimettersi in forma?

Il Metodo Intensive 21 nasce da un’idea molto semplice: non cambiare tutto in un giorno, ma cambiare poco alla volta ciò che conta davvero. Abbiamo individuato 21 sane abitudini suddivise in sette pilastri: alimentazione, microbiota, movimento, ritmi biologici, gestione dello stress, ascolto del corpo e costruzione di uno stile di vita duraturo.

Ventuno giorni non servono per trasformare completamente il proprio corpo. Servono per iniziare a trasformare le proprie abitudini. È il tempo necessario per interrompere molti automatismi e costruire nuove routine. Il vero obiettivo non è il ventunesimo giorno, ma quello che succede dal ventiduesimo in poi.

Dott. Franco Berrino

Perché è spesso difficile perdere peso?

Perché l’obesità è una condizione molto più complessa di quanto si pensasse in passato.

Oggi sappiamo che entrano in gioco infiammazione, microbiota intestinale, ormoni, qualità degli alimenti, cronobiologia, stress e ambiente. Se questi fattori non vengono affrontati, limitarsi a ridurre le calorie spesso produce risultati temporanei.

Quali sono le regole d’oro per una corretta alimentazione che vengono presentate nel libro Dimagrimento Felice?

Le regole fondamentali sono molto semplici. Consumare prevalentemente alimenti vegetali integrali, aumentare il consumo di verdure, legumi e cereali integrali, limitare zuccheri aggiunti e alimenti ultraprocessati, scegliere grassi di buona qualità come l’olio extravergine di oliva, rispettare gli orari dei pasti e mantenere uno stile di vita attivo. Sono principi supportati da una grande quantità di studi scientifici.

Esistono alimenti che davvero ci aiutano a vivere più a lungo?

Più che singoli alimenti, esistono modelli alimentari. Le popolazioni più longeve del mondo condividono alcune caratteristiche: consumano molti alimenti vegetali, pochi prodotti industriali, pochi zuccheri aggiunti e mantengono uno stile di vita attivo. Verdure, legumi, cereali integrali, frutta, frutta a guscio e olio extravergine d’oliva sono gli alimenti più frequentemente associati alla longevità.

Anche le quantità di alimenti che ingeriamo sono importanti?

Naturalmente sì. Ma la quantità dipende anche dalla qualità. Gli alimenti ricchi di fibre e a bassa densità calorica saziano molto di più e permettono spontaneamente di assumere meno calorie. Quando la dieta è composta prevalentemente da alimenti naturali e poco raffinati, spesso non è necessario controllare continuamente le porzioni.

Quanto contano le calorie?

Le calorie esistono e hanno un’importanza, ma non raccontano tutta la storia. Due alimenti con lo stesso contenuto calorico possono avere effetti completamente diversi sul metabolismo, sulla glicemia, sull’insulina, sull’infiammazione e sulla sazietà. Oggi sappiamo che la qualità degli alimenti è almeno importante quanto la loro quantità.

Oggi si punta sempre più sulla dieta personalizzata che su schemi alimentari generici: che ne pensa?

La personalizzazione è sicuramente utile, soprattutto in presenza di patologie o esigenze particolari.

Tuttavia esistono principi validi per tutti: aumentare il consumo di alimenti vegetali integrali, ridurre gli alimenti ultraprocessati, rispettare i ritmi biologici, muoversi ogni giorno e mantenere un peso corporeo adeguato. La scienza può personalizzare molti dettagli, ma questi pilastri restano validi praticamente per ogni persona.