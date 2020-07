“Ci raccontiamo solo cose belle?” Intervista a Roberta Ronchetti

editato in: da

In un periodo dove le nostre giornate sono scandite da ritmi quotidiani sempre più frenetici, faticosi e stressanti, ecco che ritagliarsi un momento per se stesse, per riscoprire le piccole cose che ci danno gioia, e che troppo spesso trascuriamo, può essere davvero un modo per recuperare quella dimensione intima e personale a noi tanto cara.

E se fosse un libro a ricordarci che abbiamo bisogno di prenderci del tempo per noi? Per le cose che amiamo fare, per dedicarci alle passioni, per stimolare la creatività intrisa in ognuno di noi. Così, quando Roberta ci ha comunicato l’uscita del suo libro, incuriosite dal nome, non potevamo non approfondire l’argomento.

Il libro “Ci raccontiamo solo cose belle” parla di tutto ciò che merita la nostra attenzione e che Roberta chiama “fili colorati belli”. Sin dalle prime pagine, l’autrice si mette a nudo raccontando la sua personale filosofia della vita a colori, invitando il lettore a farla anche sua.

Così, abbiamo deciso di intervistare Roberta Ronchetti, affinché potesse parlarci di questo splendido lavoro, perché in fondo anche a noi piacciono le cose belle!

Di cosa parla il libro “Ci raccontiamo solo cose belle”

Nelle pagine introduttive racconto come è nata la mia filosofia di vita a colori, proprio mentre facevo una lunga passeggiata sul lungomare di Santa Maria di Leuca, mio amato posto del cuore in Salento. Nelle pagine successive invece, il lettore si trova di fronte a pagine in formato quaderno con righe, margini e input creativi. In questo modo si può focalizzare su cose belle e scrivere (se vuole) le sue riflessioni. Questo titolo è un invito a trovare sempre il tempo per prenderci una pausa di leggerezza, guardarci negli occhi e nel cuore, magari davanti a un buon caffè insieme ad altre persone.

Dicono di te che sei capace di “iniettare ottimismo” attraverso la scrittura. Ti ritrovi in questa descrizione?

Questa descrizione mi emoziona, mi rende consapevole di avere una grande responsabilità nei confronti di chi mi legge e mi ispira. Ringrazio chi mi supporta e apprezza. Mi impegno a fare sempre del mio meglio per riuscire ad esprimere quello che sento essere desideroso di uscire fuori.

Dove trovi le tue ispirazioni?

Le mie ispirazioni le trovo principalmente facendo lunghe passeggiate immersa tra le bellezze della natura. E visto il Paese in cui siamo, mi ritengo fortunata. Io poi vivo in Umbria, il cuore verde d’Italia e tra colline, prati, boschi e parchi, la suggestione non mi manca, ma in generale, amo tutta l’Italia. L’ ispirazione la trovo anche nella musica (amo le canzoni di Lorenzo Cherubini, Biagio Antonacci e Laura Pausini ), nei libri ( Alberto Simone, Terenzio Traisci, Catena Fiorello, Luca Bianchini), nelle persone che incontro al bellissimo Caffè del Corso di Terni.

Come ti vedi fra 10 anni?

Fra dieci anni mi vedo sicuramente più consapevole, con tanta gratitudine nel cuore, ma i sogni importanti, per scaramanzia, preferisco mantenerli segreti. Però farò del mio meglio per realizzarli

Progetti per il futuro ?

Trovare un lavoro che mi dia maggiore stabilità, promuovere tutto ciò che merita di essere conosciuto (luoghi , persone, libri, attività commerciali), organizzare workshop di inglese, spagnolo e scrittura creativa sia dal vivo che online.

Vuoi dire qualcosa alle nostre lettrici?

Intanto vorrei invitarvi tutte alla presentazione del mio libro “Ci raccontiamo solo cose belle?” all’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca il 15 luglio 2020: siete le benvenute! Poi, vorrei fare un invito a fare squadra con me per generare insieme nuovi fili colorati belli. Tutto ciò che ho creato di bello fino ad oggi infatti, l’ho realizzato grazie alla collaborazione, alla fiducia e alla creatività di tante persone.

Ringraziamo Roberta per il suo tempo, l’entusiasmo e l’ottimismo che ci ha trasmesso.

Trovare Roberta Ronchetti su Instagram e su Facebook.