Benedetta Parodi: “I pisellini sono un piatto della memoria e io li cucino così”

I pisellini sono sicuramente l’alimento surgelato più iconico in Italia. Sono un vero e proprio prodotto senza tempo, in grado di attraversare le generazioni e mettere d’accordo grandi e piccoli.

Ben prima dell’avvento dei surgelati, troviamo i piselli nelle ricette della nostra Penisola. Dalla Roma antica fino alla cucina contemporanea, sono sempre stati protagonisti della nostra gastronomia, con un successo che affonda le radici in un passato ricco e variegato. Un vero e proprio ponte tra passato e futuro che ha attraversato epoche e tendenze.

Ma il 2025 è un anno significativo nella storia di questo alimento, infatti i Pisellini Primavera Findus festeggiano i loro primi 60 anni. Sono nati infatti nel 1965 e da allora si sono imposti con successo sulle tavole degli italiani.

Intervista a Benedetta Parodi

Benedetta Parodi, che di cucina se ne intende, ci ha spiegato come creare piatti stuzzicanti e gustosi, sfruttando il sapore dolce e unico dei piselli. E per i 60 anni dei Pisellini Primavera ha suggerito una ricetta unica e fresca, perfetta, anche per Pasqua: la crema fredda di Pisellini Primavera Findus e avocado con pomodorini confit e polpettine al formaggio.

Con quali piatti secondo te si sposano meglio i piselli?

I piselli si sposano con qualunque cosa. Secondo me vanno dalle creme, che possono farcire un panino o essere abbinate a un crostino, ai primi come risi e bisi, i tortellini con la panna, le vellutate. E poi naturalmente i piselli sono ideali come contorno. Diciamo che la dose di dolcezza dei pisellini, specialmente oggi che le ricette hanno sempre questa nota dolce, va a nozze con tutti i tipi di piatti.

Personalmente, li preferisci nei primi o come contorno?

A me piacciono molto nei primi, sia insieme alla pasta – anche senza panna che a volte copre un po’ – oppure nelle vellutate.

In quali piatti utilizzeresti i pisellini nel menu di Pasqua?

Come contorno vanno bene in piatti sugosi, come gli spezzatini o le seppie. A me piacciono molto con le scaloppine. I pisellini possono tranquillamente sostituire le patate, rendendo il piatto più leggero, più bello cromaticamente e poi sono ricchi di vitamine.

Perché definisci i pisellini “un piatto della memoria”?

Perché tutti un po’ nella loro vita hanno ricordi legati ai pisellini. Sono davvero un piatto iconico, dagli anni Sessanta in avanti, da quando abbiamo cominciato a usare i surgelati. E in effetti, proprio perché surgelati, sono sempre presenti in casa e hanno costellato le ricette della nostra vita.

Benedetta Parodi, la ricetta speciale

Crema fredda di Pisellini Primavera Findus e avocado con pomodorini confit e polpettine al formaggio.

Per 6/8 monoporzioni

Ingredienti per la crema fredda:

250 g di Pisellini Primavera Findus

100 g di Pisellini Primavera Findus per la decorazione

Brodo vegetale (1 cipolla, 1 carota, 1 gambo di sedano)

100 g di avocado pulito e ben morbido

Sale

Olio extravergine d’oliva

1 scalogno

Il succo di mezzo lime e la scorza di mezzo lime

5 foglie di basilico

Procedimento:

Mettete a cuocere i Pisellini Primavera in padella con un filo d’olio e lo scalogno. Ricopriteli di brodo vegetale. A parte, fate lessare per pochi minuti i Pisellini Primavera destinati alla decorazione, sempre in brodo vegetale. Scolateli e teneteli da parte. Una volta pronti i Pisellini Primavera con lo scalogno, fateli raffreddare, poi frullateli con l’avocado, la scorza e il succo di lime, il basilico e il sale.

Ingredienti per i pomodorini confit:

250 g di pomodorini

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale

1 abbondante cucchiaio di zucchero di canna

Procedimento:

Rosolate l’olio con l’aglio per qualche minuto, aggiungete i pomodorini tagliati a metà e lasciateli rosolare per un minuto. Aggiungete il sale e, dopo poco, lo zucchero. Cuocete a fuoco alto per pochissimi minuti, fino a che lo zucchero non caramella, poi spegnete e lasciate intiepidire.

Ingredienti per le polpettine al formaggio:

1 albume

75 g di formaggio grattugiato

Sale

Noce moscata

1 cucchiaio di farina di riso

Procedimento:

Mescolate il bianco d’uovo con il formaggio grattugiato, aggiustate di sale e noce moscata. Aggiungete un cucchiaino di farina e impastate leggermente fino a ottenere un composto omogeneo. Formate delle piccole palline di 15 g l’una e friggetele in olio di semi, facendo attenzione che non si attacchino al fondo della padella. Ne verranno nove.

Impiattamento

Impiattate in una ciotola poco profonda un cucchiaio di crema, la polpettina al centro, 2 o 3 pomodorini e una cucchiaiata di Pisellini Primavera.

I piselli nella storia

A proposito di memoria e storia, i piselli appartengono alla tradizione culinaria italiana, come ha ricordato l’antropologo Marino Niola.

I piselli hanno attraversato le epoche tanto che vantano una storia che affonda le radici addirittura nell’antica Roma. Da Plinio a Federico II, hanno arricchito piatti leggendari, come il famoso “risi e bisi” che il Doge veneziano consumava il 25 aprile, celebrando l’arrivo della primavera. E se una volta la possibilità di gustarli era limitata al periodo in cui il prodotto è fresco, all’inizio della primavera, in cui il prodotto era fresco, l’avvento del frozen negli anni ’60, ha segnato un cambio epocale nel loro consumo, permettendo di gustare i piselli tutto l’anno.