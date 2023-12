I punti di vista diversi sono un arricchimento, le frasi sull'argomento uno stimolo per riflettere su come evolversi

“Il mondo è bello perché è vario”, questo è uno dei proverbi più famosi e citati in assoluto. Perché? Perché esprime un concetto vero, che si rifà al fatto che i punti di vista, e le frasi sull’argomento, possono essere differenti. Ecco allora che il confronto diventa motivo di arricchimento.

Essere sempre d’accordo con il proprio interlocutore, cercare sempre l’approvazione altrui è sicuramente una strada comoda, ma non permette di crescere e di imparare cose nuove. Avere a che fare con gente dal pensiero differente, invece, fa sì che ci sia la possibilità di ampliare i propri orizzonti e di valutare prospettive mai pensate prima.

Ecco allora che DiLei ha deciso di raccogliere le citazioni e gli aforismi migliori su questo tema, così da essere fonte di ispirazione per chi cerca nel pensiero diverso dal proprio un’occasione di arricchimento e di miglioramento personale.

Questione di prospettiva, frasi e aforismi

Alle volte è facile rimanere ancorati ai propri punti di vista e le frasi lontane da essi possono scombussolare. Tuttavia, se si ascoltano (o si leggono) senza preconcetti e con il cuore aperto, possono essere una maniera per fare nuove esperienze e ampliare il proprio bagaglio culturale e spirituale.

Possiamo lamentarci perché i roseti hanno le spine o rallegrarci perché i cespugli spinosi hanno le rose. Dipende dai punti di vista (Abraham Lincoln).

È una questione di punti di vista: come gli aquiloni, che pensano che la terra sia attaccata al filo (Enzo Iacchetti).

Quando la sera è tersa, osservo il cielo.

Non finisco mai di stupirmi,

tanti punti di vista ci sono lassù (Wislawa Szymborska).

È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare (Robin Williams in L’attimo fuggente).

Pensa alla storia dell’umanità e al progresso che ha fatto l’uomo in termini materiali. Ha allungato la sua vita, va sulla luna, ma davvero non ha fatto alcun progresso dal punto di vista spirituale (Tiziano Terzani).

Vi sono persone buone d’animo, oneste, con un orizzonte mentale limitato. Sono convinte che il loro partito sia il migliore, che la loro religione sia la migliore, pensano sempre di sapere che cosa è bene e che cosa è male. In realtà non sanno uscire dal proprio punto di vista unilaterale. C’è invece una generosità intellettuale, una apertura mentale, capacità di comprendere, nel proprio universo, anche il punto di vista degli altri e di vedere se stessi come loro, in modo relativo (Francesco Alberoni).

[Sull’emarginazione] Ti sottrae al potere e quindi al fango. Ti avvicina al punto di vista di Dio (Fabrizio De André).

Se tu mi convincessi e io ti convincessi, non ci sarebbero ancora due punti di vista? (Richard Armor).

Il volo ci ha regalato gli occhi degli uccelli, un punto di vista prezioso per osservare tanto mondo tutto insieme e lo scempio che ne stiamo facendo (Le Corbusier).

L’illusione più fatale è il punto di vista stabile. Dato che la vita è crescita e movimento un punto di vista fisso uccide chiunque ne abbia uno (Justin Brooks Atkinson).

La beatitudine è l’accesso a un punto di vista che unifica l’universo (Antoine de Saint-Exupéry).

Un tramutamento del punto di vista è necessario a rinnovare l’ingenuità degli occhi. Ritrarsi qualche volta; vedere la città dal monte (Ugo Bernasconi).

È il punto di vista che FA la cosa (Ferdinand de Saussure).

Frasi sul vedere oltre

Non tutto gira intorno a sé. Religioni e popoli differenti dai propri dimostrano come i punti di vista possano cambiare: accogliere le frasi di culture differenti può essere un processo inaspettato che regala qualcosa di nuovo. Non si deve per forza cambiare idea, basta conoscere e rispettare quelle degli altri. Senza commettere l’errore di salire sul pulpito e giudicare.

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla (Lao Tzu).

Bigotto. Chi resta ostinatamente fedele a un punto di vista che voi non condividete (Ambrose Bierce).

C’è chi ti sceglie perché non ha altro e chi ti sceglie perché vuole altro. Questione di punti di vista.

L’ignoranza è il punto di vista che manca agli uomini di cultura (Pino Caruso).

Il dio di un uomo è il diavolo di un altro uomo.

Un’avventura è solo una disavventura vista dal lato buono (Gilbert Keith Chesterton).

Capire che esistono altri punti di vista è l’inizio della saggezza (Thomas Campbell).

È libero colui che ha riconosciuto l’inanità di tutti i punti di vista, è liberato colui che ne ha tratto le conseguenze (Emil Cioran).

La svista più grande è fidarsi solo del proprio punto di vista (Alessandra de Angelis).

Se sei finito dipende dal tuo punto di vista: abbandona questa opinione e diventa infinito (Osho).

Non puoi vivere la tua vita guardando te stesso dal punto di vista di qualcun altro (Penelope Cruz).

Ogni cosa è fatta di tre punti di vista: il mio, il suo, e la verità (Oriana Fallaci).

Chi conosce solo il proprio punto di vista del problema, di esso conosce ben poco (John Stuart Mill).

Dalla somma di tutti i punti di vista non risulta il rilievo dell’oggetto, ma la sua confusione (Nicolás Gómez Dávila).

Essere strano significa avere un tuo punto di vista unico. Io lo considero un onore (Metal Gear Solid).

Il punto di vista convenzionale serve a proteggerci dal doloroso lavoro di pensare (John Kenneth Galbraith).

Dal punto di vista di una tenia l’uomo fu creato da Dio per soddisfare l’appetito delle tenie (Edward Abbey).

All’interno di un’epoca non si dà nessun punto di vista dal quale si possa giudicare l’epoca stessa (Johann Wolfgang Goethe).

Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia.

Meglio essere ciechi che vedere le cose da un solo punto di vista (Sabrina Jeffries).

La prossima volta che inizia a piovere… stenditi sulla pancia, affonda il tuo mento nell’erba, e guarda come cade la pioggia dal punto di vista della rana… La visione di centinaia di fili d’erba che si inchinano e si rialzano come tasti di un pianoforte mi colpisce come uno degli spettacoli più belli del mondo (Malcolm Margolin).

Alcuni condividono i miei punti di vista. Ma non io i loro (Karl Kraus).

La cosa migliore della fotografia: cambia il tuo punto di vista (Nina Hrusa).

Come bisogna mantenere certe distanze per osservare gli oggetti, così bisogna fare in società: ciascuno ha il suo punto di vista da cui vuol essere guardato; il più delle volte si ha ragione a non voler essere illuminati troppo da vicino, e quasi non c’è uomo che voglia lasciarsi vedere com’è in ogni circostanza (François de La Rochefoucauld).

Il razionalismo e il dottrinarismo sono malattie del nostro tempo: pretendono di sapere tutto. Invece ancora molto sarà scoperto di ciò che oggi, dal nostro limitato punto di vista, riterremmo impossibile (Carl Gustav Jung).

Da nessun punto di vista è lecito essere ciechi (Stanisław Jerzy Lec).

Ogni opinione, ogni punto di vista, sono necessariamente parziali, tronchi, insufficienti. In filosofia, e in qualunque cosa, l’originalità si riduce a definizioni incomplete (Emil Cioran).

Non puoi capire mai veramente una persona finché non consideri le cose dal suo punto di vista (Harper Lee).

Un punto di vista può essere un lusso pericoloso se si sostituisce all’intuizione e alla comprensione (Herbert Marshall McLuhan).

Nella lunga esperienza che ho accumulato − giacché ho superato le ottanta primavere − ho potuto constatare che la Verità esiste solo in Dio, e il resto non è che questione di punti di vista (Madame de Maintenon).

La verità è in ognuno di noi, perché ognuno di noi ne fornisce un punto di vista (Kosta Mariano).

Ogni problema permette due punti di vista: il nostro e quello sbagliato (Channing Pollock).

Un punto interrogativo è un gancio da afferrare per andare verso una verità. Solo che per ottenerla è necessario modificare il punto di vista, ponendosi qualche volta a testa in giù (Daniela Marrocco).

Frasi su punti di vista e cambi di prospettiva

Il confronto con punti di vista nuovi può portare alla formulazione di un pensiero differente dal precedente, altrettanto se non più autentico. La parola d’ordine è non porsi mai dei limiti e avere gli occhi e le orecchie aperti, pronti a ricevere input inediti. Se si prova, siamo certi, non si torna indietro.

E se riesco a mostrare le cose da una prospettiva diversa, ecco è per questo che sono pagato (Stephen King).

Non limitarti a guardare una cosa, e da un solo punto di vista: volgiti anche ad altre e osservale bene (Marco Aurelio).

La mancanza di speranza nella vita non è un fatto, è solo un punto di vista (Giorgio Nardone).

Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso (Robin Williams in L’attimo fuggente).

Chi ha molto da fare, conserva quasi invariate le sue opinioni generali e i suoi punti di vista. Così anche chiunque lavori al servizio di un’idea: costui non esaminerà mai più l’idea stessa, perché non ne ha più il tempo: anzi va contro il suo interesse il ritenerla in genere ancora discutibile (Friedrich Nietzsche).

Il punto di vista di un estraneo è sempre utile (Pat Oliphant).

Esaminare le cose da un “certo punto di vista”. C’è forse un altro modo di esaminare le cose? (Fabrizio Caramagna).

Questa è la cosa più strana del mondo: quanto appare diverso da ogni punto di vista (Lauren Oliver).

Vieni con me? Andiamo a dondolarci tra un “ti amo” e un tramonto fino a perdere tutti i nostri punti di vista? (Fabrizio Caramagna).

Crollate le vecchie norme, non ancor sorte o bene stabilite le nuove, è naturale che il concetto della relatività d’ogni cosa si sia talmente allargato in noi, da farci quasi del tutto perdere l’estimativa. Il campo è libero ad ogni supposizione. L’intelletto ha acquistato una straordinaria mobilità. Nessuno più riesce a stabilirsi un punto di vista fermo e incrollabile. I termini astratti han perduto il loro valore, mancando la comune intesa, che li rendeva comprensibili (Luigi Pirandello).

Non v’è forse cosa umana che non paia, se guardata da un lato, assurda; se guardata da un altro, ragionevole (Arturo Graf).