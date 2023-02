Frasi sulla fortuna: ironiche, napoletane e di Coelho

Fonte: iStock Photos

Le frasi sulla fortuna raccontano l’evoluzione e le particolarità di quella che è la compagna di viaggio di tutti noi. Un ingrediente segreto che può regalare svolte e una linfa vitale all’esistenza, ma a patto di avere una personalità che sia audace e una grande autostima, tanto da attirare energie positive e cose belle.

DiLei ha raccolto le frasi sulla fortuna più belle ed emozionanti, di scrittori famosi, intellettuali e pensatori, per scoprire le sfumature di questa sorta di divinità un po’ cieca, un po’ capricciosa, a volte generosa, altre imprevedibile.

Frasi sulla fortuna: le più belle e speciali

La fortuna è qualcosa che da sempre accompagna l’uomo. Una presenza costante che, da un momento all’altro, può cambiare tutto. Dai grandi personaggi storici, agli scrittori, passando per i filosofi e gli intellettuali: tante grandi menti hanno riflettuto sul potere della fortuna, con frasi che ci spingono a pensare a quanto sia essenziale il ruolo del fato nella nostra esistenza.

Giudico che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che ce ne lasci governare l’altra metà. (Niccolò Machiavelli)

La fortuna non è dovuta al caso ma alla fatica, il costoso sorriso della buona sorte si deve guadagnare. (Emily Dickinson)

Io credo molto nella fortuna e ne ho conferma in quanto più lavoro sodo e più la fortuna mi sorride.

(Thomas Jefferson)

Fortunato al gioco, sfortunato in amore. (Proverbio italiano)

La fortuna fa brillare le nostre virtù e i nostri vizi, come la luce fa brillare gli oggetti. (François de La Rochefoucauld)

La sfortuna è l’incapacità dell’uomo a modificare la propria natura. (Anselmo Bucci)

La fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra l’opportunità. (Lucio Anneo Seneca)

Il destino non è questione di fortuna; ma è questione di scelte. Non è qualcosa che va aspettato, ma piuttosto qualcosa che deve essere raggiunto. (William Jennings Bryan)

Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. (Dal film Blow)

Frasi divertenti sulla fortuna

A volte l’unica cosa che possiamo fare è…prenderla con ironia! Soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo e la vita ci riserva delle svolte inaspettate, a volte non proprio positive. Ma d’altronde l’esistenza non è questo? Giocare a dadi con la sorte. Quindi meglio prenderla sportivamente e sorridere di fronte ai guai.

Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? (Jean Cocteau)

Non saprai mai se la tua cattiva fortuna ti ha salvato da una fortuna ancora peggiore. (Cormac McCarthy)

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo – e spesso prende anche la mira.

(Roberto “Freak” Antoni)

(Roberto “Freak” Antoni) I gatti neri portano fortuna. Il mondo va male perché tutti li evitano. (Pino Caruso)

Se qualcosa può andare storto, lo farà. (Arthur Bloch, Leggi di Murphy)

Fortuna: unica spiegazione ammissibile per il successo altrui. (Georges Elgozy)

Un colpo di fortuna è un duro colpo per i tossicodipendenti da lamentela. (Gregory Norminton)

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto. (Woody Allen)

La gente non conosce la propria fortuna ma quella degli altri non le sfugge mai. (Pierre Daninos)

La fortuna ha questo modo di evaporare quando vi appoggiate su di essa. (Brandon Mull)

Ci sono momenti in cui tutto va per il verso giusto. Non ti spaventare. Non durerà. (Jules Renard)

Le calamità sono di due specie: la disgrazia che capita a noi, e la fortuna che capita agli altri. (Ambrose Bierce)

Frasi sulla fortuna napoletane

La tradizione napoletana attribuisce grande potere alla fortuna. Nel dialetto infatti esistono moltissime frasi sulla fortuna e sulle situazioni nelle quali la Dea bendata può fare la differenza, migliorando o peggiorando la vita. I proverbi napoletani, da questo punto di vista, sono un’enorme fonte di sapere e conoscenza, con un modo davvero unico di prendersi quasi gioco degli sgambetti della sorte e delle amarezze.

Pazzo chi joca e pazzo chi nun ghioca. Pazzo chi gioca e pazzo chi non gioca. (Trad: È follia giocare – a carte o al lotto-, lo è altrettanto non tentare qualche volta la sorte)

Càrte e ddònne fànno chéllo che vvònno. Carte e donne fanno quello che vogliono. (Trad: Il caso e le donne possono fare ogni cosa)

Core cuntento Dio l’aiuta.

Quann’ jesce ‘a strazziona, ogne fesso è prufessore. (Trad: Dopo l’estrazione dei numeri, ogni stupido è professore)

Ha pigliato ‘o terno

Si si’ nnato furtunato, jettate ‘a mmare, ca ‘o mare te caccia ‘a fore. (Trad: Se sei nato fortunato, buttati a mare, tanto il mare ti ricaccia fuori)

N’ora de buon puorto fa scordare cient’anne de fortuna.

A vita è tosta e nisciuno t’aiuta, e si ‘na vota quaccuno t’aiuta è pe’ te dicere “t’aggio aiutato”. (Trad: La vita è dura e nessuno ti aiuta, e se qualcuno una volta ti aiuta è per dirti “ti ho aiutato”).

A barca storta ‘o puorto deritto.

Nu’ sputà ‘ncielo,ca ‘nfaccia te torna.

Tre cose conzùmano ogni luoco: fuoco, juoco, cuoco.

‘A briscola se joca co’ e denare.

Storta va diritta vene, sempe storta nun po’ ghije.

L’ommo sàpio dòmena le stelle.

Quanno si incudine statte, quanno si martiello vatte.

Sciorta e morte, addereta ‘a porta. (Trad: La sfortuna e la morte stanno in agguato dietro la porta).

T’e’ luvato ‘a vocca a ‘o cane e t’ ‘e miso mmocca ‘o lupo. (Trad: Ti sei levato dalla bocca del cane e ti sei messo nella bocca del lupo)

Essere nato cu ‘a cammisa.

Quanno Dio te vo aiutà, sape isso chello che ha da fà.

Chi vo’ grazia a Dio, nu’ porta pressa.

Accussì va o’ munno, chi nata e chi va ‘nfunno.

‘E ccarte so’ ‘e pezza e fanno chiagnere l’uommene senza mazze. Le carte sono di pezza e fanno piangere gli uomini senza adoperare bastoni. (Trad: Le carte da gioco, così leggere e così imprevedibili, possono dare più dolore di una bastonata, qui c’è anche gioco di parole con la figura dei bastoni delle carte)

Adda passà ‘a nuttata.

L’uocchie sicche so’ peggio d”e scuppettate. Il malocchio è peggio delle schioppettate

A carne ‘a sotto e ‘e maccarune ‘a coppa. La carne sotto e i maccheroni sopra.

Da cà a dimane nasceno ciente pape. Da qui a domani nascono cento papi.

Tutto ‘o lassato è perduto. (Trad: Ogni occasione lasciata è persa).

‘A fortuna è comme l’anguilla: cchiù penzammo d’ ‘a putè agguanta e cchiù ‘nce sciulia. (Trad: La fortuna è come l’anguilla: quando credi di averla afferrata sfugge).

Chi vince primma, perde doppo. Chi vince prima, perde dopo

Pigliate ‘a bona quanno te vene, ca ‘a malamente nun manca maje. (Trad: Prenditi la buona occasione quando ti capita, perché la cattiva non manca mai)

Vene cchiù ‘ntra n’ora, che’n cient’anne. Possono accadere più cose in un’ora che in cento anni. (Trad: La sorte e il destino sono imprevedibili)

Frasi sull’avere fortuna nella vita

La fortuna nella vita può essere determinante. A volte basta un attimo per cambiare ogni cosa per sempre e per portarci da un punto all’altro dell’esistenza senza che ce ne accorgiamo. La fortuna e le coincidenze infatti sono spesso dietro l’angolo. Qualcuno è convinto che dovremmo afferrarle e stringerle, qualcun altro invece è certo che tutto dipenda dal fato e che nulla è già stato deciso. Nonostante ciò le frasi sull’avere fortuna nella vita ci insegnano che tutto può mutare in pochi secondi e che non dobbiamo mai smettere di sperare.

La fortuna non dona mai; presta soltanto. (Proverbio svedese)

La fortuna non solo è cieca lei stessa, ma per lo più rende ciechi anche coloro che ha favorito. (Marco Tullio Cicerone)

Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai. (Indro Montanelli)

La fortuna è donna; se voi ve la lasciate sfuggire oggi non crediate di ritrovarla domani. (Napoleone Bonaparte)

La fortuna guida dentro il porto anche navi senza guida. (William Shakespeare)

La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità. (Lucio Anneo Seneca)

La fortuna non ha mai fatto un uomo saggio. (Lucio Anneo Seneca)

La scoperta richiede fortuna, inventiva e intelligenza: una sola di queste qualità non è sufficiente, sono tutte e tre necessarie. (Johann Wolfgang von Goethe)

È più facile non acquistare che perdere, e perciò vedrai più felici coloro che mai la fortuna si è voltata a guardare di quelli che ha abbandonato. (Lucio Anneo Seneca)

Ricorda che non ottenere ciò che vuoi è a volte un meraviglioso colpo di fortuna. (Dalai Lama)

La fortuna è come un tramonto, se si attende troppo a lungo, si perde. (William Arthur Ward)

Più la fortuna vuol favorire gli uomini, più li guarda con occhi minacciosi. (William Shakespeare)

Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare ad un uomo di spirito è metterlo alle dipendenze di uno sciocco. (Giacomo Casanova)

Ciascuno è fabbro della propria fortuna. (Gaio Sallustio Crispo)

Sembra che non ci si renda conto mai che il merito e la buona fortuna sono strettamente legate. (Johann Wolfgang von Goethe)

Ci sono quelli che si condannano al grigiore della vita più mediocre perché hanno avuto un dolore, una sfortuna; ma ci sono anche quelli che lo fanno perché hanno avuto più fortuna di quella che si sentivano di reggere. (Italo Calvino)

Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: Buon viaggio! (Gianni Rodari)

Ci lusinga di più il cieco favore della fortuna che il riconoscimento dei nostri meriti. (Ennio Flaiano)

Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare.

(Buddha)

L’amore è come la fortuna: non gli piace che gli si corra dietro. (Théophile Gautier)

La Fortuna ama le persone non troppo sensate; ama gli audaci e quelli che non hanno paura di dire “Il dado è tratto”. (Erasmo da Rotterdam)

A nessuno la fortuna pare tanto cieca quanto a coloro che non ne sono beneficati. (Francois de La Rochefoucauld)

La fortuna ha sempre un grosso potere. Lascia che il tuo amo sia sempre in acqua: nella pozza in cui meno te l’aspetti, ci sarà un pesce. (Ovidio)

La fortuna può dire a molti, io non ho maggior potere di beneficarti, ma nessuno può mai vantarsi, e dire alla fortuna, tu non hai forza di nuocermi davantaggio e di aumentare i miei dolori. (Giacomo Leopardi)

Frasi sulla fortuna Coelho

Le frasi sulla fortuna di Paulo Coelho riflettono lo stile intimistico e unico dello scrittore, blogger e poeta brasiliano. Ci portano a riflettere su quanto nel cammino che intraprendiamo sia importante agire e guardare ogni cosa da un altro punto di vista, perché ogni attimo che viviamo è prezioso, dobbiamo solo imparare a concentrarci nel presente e a inseguire i nostri sogni, il resto arriverà col tempo.