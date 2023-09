Frasi per un amico morto, per non dimenticare una persona speciale

Fonte: iStock Per non dimenticare: le più profonde frasi per un amico morto, citazioni e aforismi

Il dolore che si prova per la perdita di un grande amico è forte, al pari di quello che si sente quando muore un familiare. Un sentimento forte – di angoscia e di tristezza – difficile da lasciare andare. L’unico modo per riuscire a stare meglio è farsi coccolare dalle persone che ci vogliono bene, parlarne, elaborare il lutto.

Esistono anche delle parole e delle frasi per un amico morto molto sentite, che arrivano dal profondo del cuore, citazioni e aforismi di autori famosi che possono aiutare a superare il dolore, a tenere vivo il ricordo di una persona scomparsa, alleviando la sofferenza per la sua perdita.

Frasi per chi è volato in cielo

Purtroppo la vita è imprevedibile e può succedere che delle persone a noi care vengano a mancare improvvisamente, molto prima di quanto noi potessimo pensare e lontanamente immaginare.

Un colpo al cuore durissimo da superare, una ferita che non si rimarginerà mai. Ma col passare del tempo è possibile trovare il modo di alleggerire la sofferenza e i pensieri negativi e tristi. È importante riuscire ad andare avanti, senza farsi affossare dai sentimenti negativi.

Si tratta di un cambiamento che merita la giusta attenzione, doloroso e difficile, ma che deve essere superato per riprendere in mano la propria vita. A volte anche solo dei piccoli gesti possono essere d’aiuto, esistono delle frasi per un amico morto toccanti, che possono aiutare a piangere, il pianto liberatorio è sempre di sostegno. DiLei ha raccolto una serie di frasi dedicate a te:

Solo per la morte noi siamo insostituibili. (Jürgen Große)

Avevo sentito spesso parlare di seppellire una parte di se stessi con un amico ma non ho mai avuto motivo di riflettere sulla verità nascosta in quello che suonava come un cliché. La vita continua, vero? Certo che lo fa. Ma quando perdi qualcuno che ti ricorda ciò che eri in quinta elementare, seppellisci una parte della tua vita, una parte della tua storia. (Harold Ivan Smith)

Tutto è insignificante, fluttuante, illusorio e fallace, come un miraggio. Puoi essere orgoglioso, saggio, e bello, ma la morte ti strapperà via dalla faccia della terra esattamente come se tu fossi stato un topo nascosto sotto il pavimento, e i tuoi posteri, la tua storia, i tuoi geni immortali bruceranno o geleranno insieme con il globo terrestre. (Anton Cechov)

Prega piuttosto, mio giovane cavaliere, che la vita sia dura perché la morte sia dolce; val meglio questo che l’essere ossequiato e lusingato per tutta la vita e all’ultimo precipitare nella più nera disgrazia. (Robert Louis Stevenson)

Vita e morte non sono due estremi lontani l’uno dall’altro. Sono come due gambe che camminano insieme, ed entrambe ti appartengono. In questo stesso istante stai vivendo e morendo allo stesso tempo. Qualcosa in te muore a ogni istante. Nell’arco di settant’anni la morte arriverà a compimento. In ogni istante continui a morire, e alla fine morirai davvero. (Osho)

Non aver paura della morte… Fa meno male della vita! (Jim Morrison)

La morte non è così tragica. Tra cent’anni, ciascuno di noi non ci penserà più. (Boris Vian)

La vita è un sogno da cui ci sveglia la morte. (Hodjviri)

Il legame tra amici non può essere spezzato, nessun intervallo di tempo o spazio può distruggerlo. Nemmeno la morte stessa può separare i veri amici. (John Cassian)

Nel giardino della memoria, nel palazzo dei sogni, è lì che io e te ci incontreremo. (Lewis Carrol)

Dì al tuo amico che nella sua morte, una parte di te muore e va con lui. Ovunque vada, vai anche tu. Non sarà solo. (Jiddu Krishnamurti)

Per i preziosi amici nascosti nella notte senza tempo della morte. (William Shakespeare)

La morte è il fondo scuro che serve a uno specchio se vogliamo vedere qualcosa. (Saul Bellow)

La vita fa l’analisi, la morte si incarica della sintesi. (Robert Sabatier)

Il conforto di avere un amico può essere portato via, ma non quello di averne avuto uno. (Seneca)

Quand’ero ragazzo era un fatto corale. Moriva un vicino di casa e tutti assistevano, aiutavano. La morte veniva mostrata. Si apriva la casa, il morto veniva esposto e ciascuno faceva così la sua conoscenza con la morte. Oggi è il contrario: la morte è un imbarazzo, viene nascosta. Nessuno sa più gestirla. Nessuno sa più cosa fare con un morto. L’esperienza della morte si fa sempre più rara e uno può arrivare alla propria senza mai aver visto quella di un altro. (Tiziano Terzani)

Alla morte di un amico, dovremmo considerare che i destini attraverso la fiducia hanno affidato a noi il compito di una doppia vita, che d’ora in poi dobbiamo mantenere la promessa della vita del nostro amico anche, nella nostra, al mondo. (Henry David Thoreau)

Quando i nostri amici sono vivi, vediamo le buone qualità che mancano; morti, ricordiamo solo quelle che possedevano. (J. Petit-Senn)

Quando un caro amico ci lascia inaspettatamente, un pezzo del nostro cuore si spezza per sempre. (Chris Lumpkin)

Possono miglia davvero separarti dagli amici … Se vuoi stare con qualcuno che ami, non sei già lì? (Richard Bach)

La morte pone fine a una vita, non a un legame. (Jack Lemmon)

Addio a un amico speciale

Abbiamo amici d’infanzia speciali, con cui cresciamo, che diventano come fratelli o sorelle, che sanno tutto di noi, nel bene e nel male. Perdere una persona che diventa così importante nella nostra vita, addirittura fondamentale, è una ferita al cuore profonda e dolorosa che non si rimarginerà mai.

Con un vero amico non sono è piacevole condividere i momenti bella della vita, ma è importante anche parlare delle proprie frustrazioni, avere una spalla su cui piangere nelle difficoltà. Ci sono alcuni pensieri dolci, malinconici, profondi e costruttivi che possono aiutare a superare il grande lutto di un amico morto, vediamo alcuni di quelli scelti da DiLei per te:

Un amico che muore, è qualcosa di te che muore. (Gustave Flaubert)

Senza te tra le mie braccia, sento un vuoto nell’anima. Mi ritrovo a cercare la tua faccia tra la folla, so che è impossibile, ma non posso farci niente. (Nicholas Sparks)

C’è una cosa che continua a sorprendervi dei vecchi amici in tempesta dopo la loro morte; il loro silenzio. (Ben Becht)

Non sorprenderti se ti addolori di più per un amico che per un parente defunto di recente. Il vecchio detto, “Scegli i tuoi amici, i parenti ti vengono imposti”, vale qui. Gli amici sono persone speciali ai nostri occhi perché riteniamo che lo siano. Gli amici riempiono il tempo della nostra vita che sarà vuoto quando muoiono.” (Helen Fitzgerald)

Il bene che si dirà di noi dopo la nostra morte ci consolerà del male che si sarebbe detto della nostra vita se fosse durata troppo a lungo. (Robert Sabatier)

La perdita di un amico è la più grande delle perdite. (Publilius Syrus)

Gli dei nascondono agli uomini la dolcezza della morte, affinché essi possano sopportare la vita. (Marco Anneo Lucano)

Non vorremo morire. Ogni vita è una successione di idee che non si vorrebbe interrompere. (Montesquieu)

Sono sempre ossessionato dal pensiero della morte: v’è una vita nell’aldilà? E se c’è, mi potranno cambiare un biglietto da cinquanta? (Woody Allen)

Non ho paura della morte: è la posta che stabiliamo per giocare al gioco della vita. (Jean Giraudoux)

Ogni amico defunto è una calamita che ci attira in un altro mondo. (Eliza Cook)

Le lacrime più amare versate sulle tombe sono per le parole non dette e per le azioni non compiute. (Harriet Beecher Stowe)

La perdita di un amico è come quella di un arto; il tempo può sanare l’angoscia della ferita, ma la perdita non può essere riparata. (Robert Southey)

Si vive solo due volte: una volta quando si nasce e una volta quando si guarda la morte in faccia. (Ian Fleming)

Colui che se n’è andato, dimora con noi, più potente, anzi, più presente dell’uomo vivente. (Antoine de Saint-Exupéry)

Nella vita la cosa più audace è odiare la morte; sono disprezzabili e disperate le religioni che ottundono questo odio. (Elias Canetti)

Gli amici condividono il nostro dolore e toccano le nostre ferite con mano gentile e tenera. (Henri Nouwen)

Coloro che amiamo e perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito. (Terri Guillemets)

Alcune persone entrano nelle nostre vite e lasciano impronte nei nostri cuori e non siamo mai più gli stessi. (Flavia Weedn)

Niente è tanto caro a un amico come la tristezza per la sua morte. Il piacere della sua compagnia non ha un’influenza così potente. (David Hume)

La realtà è che ti addolorerai per sempre. Non “supererai” la perdita di una persona cara; imparerai a conviverci. Guarirai e ricostruirai te stesso attorno alla perdita che hai subito. Sarai di nuovo integro ma non sarai più lo stesso. Né dovresti essere lo stesso, né vorresti. (Elisabeth Kubler-Ross)

Le persone non muoiono immediatamente, ma rimangono immerse in una sorta di aura di vita che non ha alcuna relazione con la vera immortalità, ma attraverso le quali continuano ad occupare i nostri pensieri nello stesso modo di quando erano vivi. (Marcel Proust)

Tutti perdiamo amici… li perdiamo nella morte, a distanza e nel tempo. Ma anche se possono essere persi, la speranza non lo è. La chiave è tenerli nel tuo cuore e quando è il momento giusto, puoi riprendere l’amicizia esattamente da dove l’avevi interrotta. Anche i perduti trovano la strada di casa, quando lasci la luce accesa. (Amy Marie Walz)

Un pensiero per chi non c’è più

Capita spesso che a causa di un evento così triste, e magari anche improvviso, non si riesca a esprimere quello che realmente si prova per la scomparsa subita, per il recente lutto. È difficile riuscire a elaborare un pensiero per chi non c’è più, un ricordo speciale per una persona importante che ha fatto parte della nostra vita e che se n’è andata per sempre.

Purtroppo spesso la sofferenza e la tristezza generano delle ferite tanto profonde da non riuscire quasi a rendersi conto di quanto sta accadendo. Ecco perché DiLei ha deciso di raccogliere alcune delle più significative frasi per un amico morto, per darti modo di fermarti, prendere fiato, riflettere, sfogarti e piangere, se necessario:

La morte di un amico equivale alla perdita di un arto. (Proverbio tedesco)

L’amore non muore con la morte. L’amore è come un liquido: quando si riversa fuori, penetra nella vita degli altri. L’amore cambia forma e aspetto. L’amore entra in tutto. La morte non vince tutto, l’amore sì. L’amore vince ogni volta. (Kate O’Neill)

Finché c’è amore e memoria, non c’è vera perdita. (Cassandra Clare)

Dì al tuo amico che nella sua morte, una parte di te muore e va con lui. Ovunque vada, tu vai anche tu. Non sarà solo. (Jiddu Krishnamurti)

La morte è una sorpresa che rende inconcepibile il concepibile. (Paul Valéry)

Quando perdiamo qualcuno che amiamo, le nostre lacrime più amare sono suscitate dal ricordo di ore in cui non abbiamo amato abbastanza. (Maurice Maeterlinck)

Non puoi mai dimenticare che una persona è scomparsa. È impossibile, puoi, tuttavia, lasciar andare il dolore e ricordare l’amore profondo. Puoi continuare ad amare quella persona mentre vivi. (Chelsea Hanson)

I ricordi sono tutto ciò che hai, che ti aiuta a sopravvivere alle tempeste e alle lotte della tua vita quotidiana dopo aver perso qualcuno. (Nikita Dudani)

Ho sceso, dandoti il braccio,

Almeno un milione di scale

E ora che non ci sei

È il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale)

Signori, il tempo della vita è breve. Ma quand'anche la vita, cavalcando la sfera del quadrante, giungesse al suo traguardo dopo un'ora, anche quel breve corso sarebbe esageratamente lungo, se trascorso in un'esistenza vile. Se vivremo, vivremo per calcare i nostri piedi sui corpi di re; se morremo, morire sarà bello trascinando alla morte anche dei principi. (William Shakespeare)

In mezzo alla vita accade che la morte venga

a prendere le misure dell’uomo. Quella visita

si dimentica e la vita continua. Ma il vestito

si cuce in silenzio. (Tomas Tranströmer)

Il ricordo è un modo per aggrapparsi alle cose che ami, alle cose che sei, alle cose che non vorresti mai perdere. (Dalla serie tv The Wonder Years)

Alla morte di un amico, dovremmo considerare che il destino per fiducia ci ha affidato il compito di una doppia vita, che d’ora in poi dobbiamo mantenere anche la promessa della vita del nostro amico, nella nostra, per il mondo. (Henry David Thoreau)

Dei mali della vita ci si consola pensando alla morte e della morte pensando ai mali della vita. Una piacevole condizione. (Arthur Schopenhauer)

Non ho paura della morte. Sono stato morto per miliardi e miliardi di anni prima di nascere, e ciò non mi ha causato il benché minimo disturbo. (Mark Twain)

Cos’è la storia? Le sue radici sono in secoli di lavoro sistematico dedicato alla soluzione dell’enigma della morte, così che la morte stessa possa essere sconfitta. Ecco perché le persone scrivono sinfonie, e perché scoprono l’infinitezza matematica e le onde elettromagnetiche. (Boris Pasternak, Dottor Zivago)

Ho combattuto con la morte. È la sfida meno eccitante che tu possa immaginare. Si svolge in un impalpabile grigiore, niente sotto i piedi, niente intorno, senza spettatori, senza clamore, senza gloria, senza il grande desiderio della vittoria, senza la grande paura per la sconfitta, in una atmosfera insalubre di tiepido scetticismo, senza molto sollievo nelle nostre stesse ragioni e ancor meno in quelle del tuo avversario. (Joseph Conrad)

Frasi per anniversario di morte

In questa sezione invece troviamo alcuni pensieri che possono essere utili il giorno dell’anniversario di morte di un amico o di una persona cara. Frasi per ricordare chi non c’è più, ma ci è sempre stato accanto durante la sua vita, da leggere come se questa persona fosse all’ascolto di ciò che si intende tributargli.

L’anniversario della scomparsa di un amico caro è un evento molto intimo, nostalgico, ma che può essere importante per ricordare la certezza di un legame indissolubile con la persona che non c’è più. Ecco le frasi scelte da DiLei: