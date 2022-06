Frasi per l’annuncio di una nascita: le più originali di sempre

Fonte: 123RF Citazioni e aforismi sulla nascita

Come annunciare una nascita? Con frasi originali e meravigliose. Non c’è niente come l’arrivo di un neonato nella propria vita: è qualcosa che cambia i ritmi e fa provare emozioni nuove e quasi inspiegabili. Spiegare cosa significhi una nuova vita non è facile, ma ci sono delle citazioni e degli aforismi per l’annuncio di una nascita che riescono a stupire in modo incredibile.

Frasi che arrivano dritte al cuore e che stupiscono: DiLei ha raccolto gli aforismi più belli per comunicare ad amici e parenti la nascita di un bebè. Abbiamo tratto spunto dalla saggezza di poeti, di scrittori e di filosofi, che sicuramente sapevano come usare le parole per descrivere in modo degno un evento tanto lieto.

Le frasi emozionanti per l’annuncio di una nascita

Per chi è appena diventato genitore, il mondo è cambiato. Tutto ciò che conosceva a memoria, gli equilibri che aveva: tutto è destinato a essere rivoluzionato. E per l’annuncio di una nascita, spesso non si hanno parole: ci si sente sopraffatti dalla bellezza del momento. Ma se vuoi dare la comunicazione, puoi farlo con questa lista di frasi emozionanti dedicate ai neonati.

Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splender sulla sua culla. (Vincent Van Gogh)

Se vieni al mondo sapendo di essere amato e lo lasci sapendo la stessa cosa, allora tutto ciò che nel frattempo è accaduto sarà valso la pena. (Michael Jackson)

Un bambino è un amore diventato visibile. (Novalis)

Nasciamo, per così dire, provvisoriamente, da qualche parte; soltanto a poco a poco andiamo componendo in noi il luogo della nostra origine, per nascervi dopo, e ogni giorno più definitivamente. (Rainer Maria Rilke)

Dal momento della nascita l’uomo beneficia dell’assistenza di un angelo.(Tommaso D’Aquino)

La cosa più bella nei bambini è il ricordo della notte in cui li abbiamo fatti. (Goethe)

I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero. (Papa Francesco)

Il parto è un cambiamento e non importa se hai già avuto otto bambini. E’ sempre un cambiamento la volta in cui nasce un altro bambino, perché non sei più la stessa donna che eri prima di avere quel bambino. (Penny Handford)

Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu, tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile ma sarà come deve essere, metterò via i giochi, proverò a crescere. (Ligabue)

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio grande amore e il mio amore grande. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. (Jovanotti)

Nessuno potrà mai prepararti a quello che ti succede quando hai un figlio. Quando prendi quella creaturina fra le braccia e sai che ora tocca a te. Nessuno può prepararti all’amore e alla paura. (Domhnall Gleeson)

Citazioni e aforismi sui neonati

Le frasi sulla famiglia e sui neonati sono anche utili per capire cosa ci attende: un futuro pieno di bellezza, di emozione e di speranza. Un neonato è un essere nuovo, che si fida totalmente di te. Non attendono altro che sentire il calore della propria madre o del padre, di essere coccolati. In questi momenti speciali, trova un attimo di tempo per scegliere la citazione con cui “immortalare” il momento e che ricorderai per sempre.

Dare il nome ad un bimbo è un atto poetico, forse il momento più creativo nella vita di molte persone. (Richard Eyre)

Dare il benvenuto ad un neonato, è per certi versi qualcosa di assoluto, più vero e coinvolgente di qualsiasi altra esperienza offra la vita. (Marilyn French)

Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là. Fu così che nacquero le fate. (J. M. Barrie)

Alla nascita d’un bimbo il mondo non è mai pronto. (Wislawa Szymborska)

Nasciamo con le mani piene, per questo da neonati stringiamo i pugni, perchè abbiamo i doni più meravigliosi che si possano desiderare: l’innocenza, la curiosità, la voglia di vivere! (Dal Film Noi e la Giulia)

Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non esisteva prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo. (Osho)

Ogni bimbo è un’avventura in una vita migliore, un’opportunità di cambiare il vecchio modello e rifarlo nuovo. (Hubert Humphrey)

I bambini sono i messaggi viventi che inviamo a un tempo che non vedremo. (Neil Postman)

Datemi le risatine e i gorgoglii di un bebè, e tenetevi pure tutta la musica classica e moderna. (Lia Celi)

Oh, qual Miracolo è un neonato! Tratto fuori dal vuoto – vivo da appena nove mesi – eppure arriva con le dita delle mani e dei piedi pienamente formati, con labbra più tenere di petali di rosa, occhi insondabilmente azzurri come il mare (e quasi altrettanto ciechi) la lingua più rosea dell’interno di una conchiglia, che si agita e guizza come un lombrico dissotterrato a primavera. (Erica Jong)

Il sentimento verso il neonato non è di compassione, ma di venerazione per il mistero della creazione, per il segreto di un infinito che si compone entro a limiti a noi sensibili. (Maria Montessori)

Le frasi sulla nascita per bigliettini

Dopo che il piccolo è nato, c’è tanto da fare, come preparare i bigliettini per la nascita. Ma quale frase scegliere? Come per ogni cosa, l’istinto ti guiderà. Per questo motivo abbiamo optato per frasi molto diverse tra loro: alcune riflessive, altre cariche di significato e, sì, qualcuna più leggera per smorzare la tensione del momento.

L’unica magia senza trucco è la magia della vita. (Jean Paul Malfatti)

Nasciamo una sola volta, due non è concesso; tu, che non sei padrone del tuo domani, rinvii l’occasione di oggi; così la vita se ne va nell’attesa, e ciascuno di noi giunge alla morte senza pace. (Epicuro)

Quando entriamo nella famiglia, con l’atto di nascita, entriamo in un mondo imprevedibile, un mondo che ha le sue strane leggi, un mondo che potrebbe fare a meno di noi, un mondo che non abbiamo creato. In altre parole, quando entriamo in una famiglia, entriamo in una favola. (GK Chesterton)

Non possiamo preparare il futuro senza abbracciare il significato e la rilevanza della prospettiva del neonato sulla vita. (Michel Odent)

Mi piace pensare che il giorno della vostra nascita avete ricevuto in regalo il mondo. (Leo Buscaglia)

L’istante della nascita è squisito. Il dolore e la gioia sono uno in questo momento. Da allora in poi, il confuso ricordo è così dolce che parliamo ai nostri bambini con una gratitudine che non capiscono mai. (Madline Tiger)

Nascere, piccolo, è cadere nel tempo. (Marina Ivanovna Cvetaeva)

La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino (George Bernard Shaw)

I bambini sono come i marinai: dovunque si posano i loro occhi, è l’immenso. Auguri! (Christian Bobin)

Non capiamo mai l’amore dei nostri genitori, finché non diventiamo noi stessi genitori. (Henry Ward Beecher)

I neonati e i bambini hanno bisogno di qualcuno da cui copiare la felicità e di qualcuno insieme a cui essere felici. (Mary e Robert Goulding)

I bambini sono un bel modo di iniziare le persone. (Don Herold)

Le frasi originali per la nascita di una bimba

Con gli aforismi sulla nascita di una bimba, non possiamo proprio sbagliare: abbiamo la possibilità di personalizzare il nostro bigliettino e di ricordare questo momento speciale per sempre. Parole uniche ed emozionanti, che sanno come stupire ed emozionarci. Tutto è nuovo, una scoperta, il senso della vita cambia e si adatta alla nuova esperienza.

Una bambina può insegnare sempre tre cose ad un adulto: 1. A essere contento senza motivo. 2. A essere sempre occupato con qualche cosa. 3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera (Paulo Coelho)

Io lo so cosa c’è la fuori, rosa nata ieri. Se ti seguirò, troverò mari ancora puri dove vanno i fiumi che ritorneranno nel blu. (Eros Ramazzotti)

Tu che sei entrata nella mia vita adesso, che niente mi chiedi, solo di amare te. Ora la vita ha il tuo nome. (Eros Ramazzotti)

Le frasi originali per la nascita di un bimbo

Un bimbo è appena venuto al mondo? Allora bisogna preparare un bel biglietto originale! Le frasi per annunciare la nascita di un bimbo ci anticipano quel che sarà: cosa accadrà, come affronteremo questo percorso. In qualche modo ci preparano per il futuro. Come per la bimba, anche in questo caso abbiamo selezionato delle citazioni famose, tratte da libri o dai proverbi. Perché la saggezza popolare in questo caso ci torna molto utile!

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino.“ Eri un desiderio dentro al cuore.” (Tagore)

I bambini sono frammenti di polvere di stelle soffiati dalla mano di Dio. Fortunata la donna che conosce le doglie del parto perché lei ha tenuto una stella dentro sé. (Larry Barretto)

Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)

Alcuni dicono che la felicità bisogna cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità perfetta è nella culla di un bimbo. (Proverbio cinese)

Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

Un bambino appena nato è come l’inizio di tutte le cose: è stupore, speranza, infinite possibilità. (Eda J. Le Shan)

Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le forme del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Le frasi sulla nascita più divertenti

Le emozioni ci sono, certo, e non possiamo negarlo. Ma a volte abbiamo anche bisogno di smorzare un po’ i toni e di divertirci, di riuscire a rendere il momento memorabile. Come farlo? Annuncia la nascita di tuo figlio o figlia con una frase divertente, simpatica e leggera. Un po’ di irriverenza non fa mai male, e l’autoironia è una dote preziosa che non va mai persa, soprattutto quando si diventa genitori. C’è sempre tempo per i drammi, e di certo non mancheranno: la vita familiare sa essere un po’ incasinata, ma piena di bellezza.

Vorrei essere nato al contrario per poter capire questo mondo storto. (Jim Morrison)

Mi sono sempre chiesto perché i neonati passino così tanto tempo succhiandosi il pollice. Poi ho provato il cibo da neonati. (Robert Orben)

Il momento più importante della vita sono i primi cinque minuti: da come ti sorride l’infermiera, lo capisci subito se sei nato figlio di papà. (Gianni Monduzzi)

Nei certificati di nascita è scritto dove e quando un uomo viene al mondo, ma non vi è specificato il motivo e lo scopo. (Anton Cechov)

L’unica cosa che i bambini consumano più velocemente delle scarpe sono i genitori. (John J. Plomp)

Le poesie per la nascita di un figlio

Vuoi che il tuo bigliettino sia unico e speciale? Allora abbiamo decisamente l’idea giusta per te: invece di una frase o di una citazione, per annunciare la nascita di tuo figlio scegli le poesie più belle. Sono un po’ più lunghe, è vero, ma dedicare una poesia a questo momento ci è sembrato doveroso, un modo per celebrare la vita con parole profonde e speciali.