Frasi da dedicare a chi vive un amore a distanza

Vivere un amore a distanza è difficile perché non può esistere la quotidianità fatta di piccole cose, di presenza, di supporto. Per questa ragione chi vive un amore a distanza spesso viene assalito da dubbi e malinconia. A cui si può, provare, a porre rimedio attraverso pensieri speciali, frasi che sappiano ricordare l’importanza del proprio sentimento anche a distanza e che siano una dedica speciale da fare all’altra persona.

DiLei ha scelto alcuni degli aforismi più belli e delle citazioni più romantiche da dedicare al proprio amore a distanza.

Frasi sull’amore a distanza

L’amore a distanza non è meno solido e duraturo di quello che si vive nella quotidianità. È solamente più complicato riuscire a sentirsi sempre vicini, non perdere le occasioni di condivisione dei bei momenti, non fare sentire l’altro un pochino più solo. E può bastare poco per dire alla persona del proprio cuore che la si ama. Ecco alcune citazioni e aforismi da dedicare all’amore lontano.

A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di meno, a volte questo te le fa amare ancora di più. (Nicholas Sparks)

Amare è volere essere vicino quando si sta lontano, e più vicino quando si sta vicino. (Vinicius de Moraes)

Se ascolti il vento con molta attenzione, sentirai sussurrare il mio amore per te. (Andrew Davidson)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

L’assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva l’incendio. (François de La Rochefoucauld)

Due persone se sono fatte l’una per l’altra finiranno per trovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze. (Nora Ephron)

Il tempo non conta per il cuore. Si può amare anche stando lontani e quell’amore, se è vero e puro, non morirà mai neanche tra mille anni… (Romano Battaglia)

Nessun posto è lontano. Se desiderate essere accanto a qualcuno che amate forse non ci siete già? (Enrico Brizzi)

Non so che darei per averti qui tra le mie braccia.Fuori il sole abbaglia; si sente il rumore del mare; in un vaso i gigli mandano un profumo acutissimo spirando; le cortine dei balconi ondeggiano come vele in un naviglio. Io ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. (Gabriele D’Annunzio)

Frasi amore a distanza tratte dalle canzoni

Dell’amore a distanza ne hanno parlato anche molte canzoni, perché attraverso la musica si possono esprimere i sentimenti in maniera ancora più diretta e incisiva. Le canzoni arrivano là dove le sole parole a volte non riescono. Ecco una selezione di alcune frasi tratte da brani famosi che raccontano l’amore a distanza.

Sono al buio e penso a te / Chiudo gli occhi e penso a te / Io non dormo e penso a te. (E penso a te – Lucio Battisti)

La lontananza sai, è come il vento / Spegne i fuochi piccoli / Ma accende quelli grandi, quelli grandi. (La lontananza – Domenico Modugno)

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. (Lontano dagli occhi – Sergio Endrigo)

E mi manchi amore mio / Tu mi manchi come quando cerco Dio / E in assenza di te / Io ti vorrei per dirti che / Tu mi manchi amore mio / Il dolore forte come un lungo addio / E l’assenza di te / Il vuoto è dentro me (In assenza di te – Laura Pausini)

Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte fra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. (Buonanotte Fiorellino – Francesco De Gregori)

Ma quando un giorno sarai lontana / E vedrai il cielo quando si colora / Pensami almeno per un momento / Pensami almeno per mezz’ora. (Quando sarai lontana – Jovanotti)

Quante volte ho stretto in mano, una mano che non c’è. Per sentirmi meno solo, ti ho inventato accanto a me. (Lacrime – Negramaro)

Non basta più il ricordo / Ora voglio il tuo ritorno / E sarà bellissimo / Perché gioia e dolore han lo stesso sapore / Lo stesso sapore con te (Ti scatterò una foto – Tiziano Ferro)

Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee / Come il pezzo di una vita che non c’è / Come un ago nelle vene, o una splendida bugia / La ferita che oramai non va più via. (La distanza di un amore – Alex Baroni)

L’amore a distanza genera un profondo senso di malinconia, perché la persona amata è lontata ed è difficile farle capire quanto si vorrebbe che le cose fossero diverse. Per riuscire a vivere un amore a distanza c’è bisogno di tanta fiducia, di essere capaci di coinvolgere l’altra persona in quello che si fa, di condivisione profonda. Dato che viene a mancare il tempo, si dovrà abbondare con le emozioni, cercando di non avere paura ad aprire il proprio cuore.