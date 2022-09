Come conservare correttamente lo zenzero fresco

Fonte: Shutterstock

Lo zenzero è ormai diventato un ingrediente comune nella cucina italiana, sia nella versione fresca che in quella essiccata. Se lo zenzero in polvere è comodo e pratico per dare quello sprint in più a primi piatti, dolci e tutti i piatti che la fantasia suggerisce, lo zenzero fresco permette di beneficiare di un aroma più intenso e di tutte le proprietà contenute in questa radice. Però, come tutti gli ingredienti freschi, va consumato in breve tempo o conservato nella maniera giusta per farlo durare il più possibile.

In questa guida ti spiego come si conserva lo zenzero fresco, per poterlo avere sempre a disposizione e non sprecarne neanche un grammo.

Che cos’è lo zenzero

Lo zenzero si ricava dal gambo, detto rizoma, di una pianta appartenente alle Zingiberaceae, originaria dell’Estremo Oriente. Viene usato come come rimedio naturale nella medicina tradizionale asiatica, indiana e araba da migliaia di anni. La radice di zenzero ha effetti positivi sul sistema digestivo, aiuta ad alleviare disturbi a carico dello stomaco e migliora il tono delle pareti intestinali. Alcuni componenti naturali contenuti nello zenzero hanno anche proprietà antinfiammatorie e coagulanti.

Gli usi dello zenzero

La radice di zenzero fresca, disponibile oggi anche in tutti i supermercati, può essere consumata in tantissimi modi diversi. Tritata o grattugiata si può aggiungere a dolci, primi piatti, salse o sughi, dando un tocco piccante e speziato alle pietanze.

Lo zenzero non manca mai nella dieta di tutti coloro che mangiano soprattutto cibi salutari come frutta e verdura di stagione. Aggiungere una grattata di zenzero fresco a frullati e centrifugati li rende ancora più freschi e dissetanti.

Lo zenzero è molto usato anche per preparare infusi e tisane per favorire la digestione e come antidolorifico generico. Alcuni studi rivelano che è anche un ottimo rimedio anche per la nausea da gravidanza o da mal di mare.

Bere una tisana allo zenzero dopo mangiato aiuta a sgonfiare e ad alleviare tutti i sintomi delle intolleranze alimentari, tra cui il meteorismo.

Inoltre, masticare un pezzettino di zenzero fresco crudo risolve anche i problemi di alitosi.

Nonostante non sia un ingrediente appartenente alla nostra cultura, lo zenzero è presente in molte case, ma può capitare di non riuscire a usarlo tutto in una volta. Vediamo quindi come conservare lo zenzero fresco in maniera ottimale senza buttarne neanche un pezzettino.

Zenzero fresco: come conservarlo in frigorifero

Se consumi spesso lo zenzero ma in piccole quantità alla volta, puoi conservarlo tranquillamente in frigorifero. Una soluzione tanto banale quanto efficace.

Perché lo zenzero fresco si conservi bene e mantenga inalterate le sue proprietà e il suo aroma piccante, è bene avvolgerlo in un sacchetto per alimenti, di plastica o di carta, avendo cura di togliere più aria possibile.

Attenzione anche al ripiano dove riporlo, perché meno sbalzi di temperature riceve e meglio si conserva. Mettilo nel cassetto della frutta e verdura o negli scomparti laterali.

Seguendo questi accorgimenti, la radice intera di zenzero si conserva in frigorifero anche per un mese. Una volta tagliato e pelato, avrà vita più breve ma, correttamente conservato, puoi tenerlo per almeno una decina di giorni.

Conservare lo zenzero fresco a temperatura ambiente

Quando la stagione non è troppo calda, è possibile conservare lo zenzero fresco a temperatura ambiente. Basta avvolgere la radice con carta assorbente o inserirla in un sacchetto di carta per alimenti, facendo attenzione a non lasciare buchi o parti scoperte.

Il sacchetto o l’involucro vanno poi conservati in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Naturalmente, è un metodo di conservazione della radice intera, perché se tagliato o pelato, lo zenzero va conservato in frigorifero.

Come si conserva lo zenzero fresco in freezer

Se ti hanno regalato un bel po’ di zenzero o ne hai acquistato troppo, sappi che puoi anche congelarlo. In questo caso, è meglio pelarlo e riporlo in un contenitore ermetico o negli appositi sacchetti per congelare già pulito e tagliato a fettine, a pezzetti o persino grattugiato. Lo zenzero grattugiato si può anche congelare nei contenitori per il ghiaccio, in modo da avere delle comode monoporzioni da usare all’occorrenza.

Questo metodo consente di prelevare ogni volta solo la quantità necessaria, senza dover scongelare tutta la radice.

Lo zenzero si conserva in congelatore a -20° fino a tre mesi.

Conservare lo zenzero fresco marinato

Lo zenzero fresco può essere conservato a lungo con una marinatura a base di acqua, zucchero e aceto, un tipo di preparazione molto amato dagli appassionati di cucina orientale.

Tagliato a rondelle molto sottili e messo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica, lo zenzero marinato in questo modo si conserva in frigorifero per un paio di settimane.

È possibile anche preparare lo zenzero marinato con la ricetta originale, quella che troviamo in tutti i ristoranti giapponesi col nome di gari.

Per un gari a regola d’arte bisogna pelare lo zenzero fresco e tagliarlo a fettine molto sottili con una mandolina. Metterlo quindi a mollo per circa otto ore in un contenitore pieno d’acqua. Trascorso questo tempo, le fettine di zenzero vanno messe in una pentola e sbollentate per un minuto. Risciacquare sotto acqua corrente e ripetere la sbollentatura per un altro minuto.

Nel frattempo, scaldare in un pentolino 25 ml di acqua, 20 grammi di zucchero, 100 ml di aceto e un pizzico di sale. Mettere lo zenzero in un barattolo di vetro precedentemente sterilizzato e versarci sopra lo sciroppo caldo, avendo cura di coprire completamente tutte le fettine.

Chiudere ermeticamente il barattolo e capovolgerlo per creare il sottovuoto.

Lo zenzero marinato si conserva per qualche mese se ben conservato in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il barattolo, si conserva in frigorifero per circa due settimane.

Come conservare lo zenzero fresco grattugiato

Se abitualmente consumi lo zenzero grattugiato, puoi conservarlo anche già pronto per l’uso. Dopo aver grattugiato la radice, metti tutto in un barattolo ermetico e conservalo in frigorifero per una decina di giorni o, come abbiamo già visto prima, in congelatore, dove dura fino a tre mesi.

Conservare lo zenzero fresco in alcol

Un modo efficace per conservare lo zenzero fresco a lungo è quello di metterlo sotto spirito. Un metodo che conoscevano bene i nostri nonni, che usavano soprattutto per conservare la frutta. L’alcol mantiene tutte le proprietà nutrizionali dello zenzero fresco e lo conserva a lungo.

L’alcol puro non altera il sapore dello zenzero ma anche la vodka e lo sherry si prestano a questo utilizzo.

Come si conserva lo zenzero fresco sott’olio

Lo zenzero fresco può essere conservato anche sott’olio. Basta pelarlo e tagliarlo a fettine o a pezzetti, metterlo in un barattolo o una bottiglia di vetro e ricoprire con olio extra vergine di oliva. Dopo qualche giorno avrai un olio all’aroma di zenzero per insaporire i tuoi piatti con una nota piccante. Oltre all’olio, puoi usare anche i pezzettini di zenzero per dare un tocco in più alle portate.

Conservare lo zenzero essiccato e disidratato

Se hai dello zenzero fresco in più e non riesci a consumarlo, puoi essiccarlo per averlo a disposizione ogni volta che ne avrai bisogno. Invece di acquistare i vasetti già pronti, fare lo zenzero essiccato in casa è davvero molto semplice.

Puoi decidere se grattugiarlo o tagliarlo a fettine sottili e lasciarlo asciugare al sole. Se il clima non lo consente, puoi usare il forno o, se ce l’hai, un essiccatore.

Quando sarà completamente disidratato, lo zenzero andrà messo in un barattolino di vetro chiuso e conservato per molti mesi in un luogo fresco e asciutto.

Come far crescere lo zenzero in casa

Ora che sai come si conserva lo zenzero fresco, puoi anche valutare la possibilità di farlo crescere in casa. Sono sempre di più le persone che scelgono di far crescere una pianta di zenzero sul balcone o sul terrazzo di casa, incoraggiate dalla semplicità con cui è possibile coltivare questa pianta.

L’unica cosa da tener presente è che lo zenzero cresce in posti caldi e umidi, quindi devi considerare l’ipotesi di costruire una serra, specialmente se vivi in un posto dove le temperature scendono molto.