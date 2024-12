Come preparare le mele cotte, in pentola o al forno: ricette e varianti da provare, con ingredienti gustosi, per un dessert che conquista tutti

Fonte: IPA Mele cotte

Tra i dessert più amati quando fa freddo, le mele cotte hanno un sapore rustico quanto genuino: questa ricetta non è difficile da fare, e spesso bastano pochi ingredienti per portare a tavola tutta la magia di un dolce che ci fa tornare bambini e che non ha tempo. Proprio così: si possono fare in pentola o al forno, e la bontà è assicurata. Ecco come cucinare le mele cotte: i nostri suggerimenti.

Cosa sono le mele cotte: le origini

Le mele in cucina? A dir poco irrinunciabili. Fanno parte della nostra tradizione sin dall’antichità: durante il Medioevo, questo alimento era alla base delle cucine. Non veniva mangiata solo a fine pasto o come spuntino, ma era usata in cucina, persino per zuppe e stufati, o come dolcificante, poiché lo zucchero non era un ingrediente tanto facile da reperire a buon prezzo. Nel passato, le mele venivano spesso accostate all’arrosto o alla selvaggina, come contorno o salse a base di mela: nei dolci, veniva aggiunta alle torte, ma anche cotta insieme a spezie varie.

La mela cotta è spesso un dessert goloso quanto leggero, ma non solo: è facilmente digeribile. Spesso le nostre nonne lo preparavano proprio per la fine del pasto, per concludere quel momento di convivialità familiare con un dolce buono, ma senza appesantirsi troppo. Per quanto semplice, in realtà esistono tante versioni della mela cotta, che spesso richiedono un pizzico di creatività in più per preparare un dolce che accontenta tutti, dai grandi ai piccini.

Come fare le mele bollite in pentola

Vogliamo un risultato delicato e genuino? La ricetta della mela cotta in pentola è facilissima: possiamo aggiungere le spezie e gli aromi che preferiamo, come la cannella o l’anice stellato, i chiodi di garofano per quel sapore in più: sono proprio questi ingredienti a rendere la mela tanto saporita, oltre a lasciare un profumino delizioso nella nostra cucina. Il segreto di un buon dessert? Ovviamente scegliere delle mele buone, possibilmente biologiche: questo ci permetterà di usare anche la buccia. In alternativa, possiamo riciclare le bucce di mela in modi molto creativi.

Prima di passare al procedimento, ci occorrono le mele – preferibilmente Golden o Renette – e acqua, e possiamo aggiungere zucchero di canna (è opzionale in base alla varietà di mela), cannella in polvere (o il bastoncino) o ancora la scorza di un limone non trattato. Sbucciamo le mele, rimuoviamo il torsolo e tagliamo le mele a pezzi non troppo piccoli.

A questo punto mettiamo le nostre mele in acqua, aggiungendo il limone e la cannella (o altre spezie, a nostra scelta). Lo zucchero, come abbiamo visto, non è necessario: per chi lo desidera, però, soprattutto con le mele Granny Smith, è possibile aggiungere un po’ di zucchero di canna. Lasciamo sbollentare le mele (non alziamo troppo il fuoco) e alla fine travasiamo il tutto in una tazza: possiamo spolverizzare ancora con un pizzico di cannella, o persino accompagnare con una pallina di gelato alla vaniglia.

Come fare le mele cotte al forno

Preferiamo l’alternativa golosa della mela cotta al forno? Invece di una torta di mele, il cui procedimento è di certo più complesso, possiamo realizzare una ricetta facile, veloce e saporita: anche in questo caso non servono molti ingredienti, quelli giusti per il tocco aromatico che non può mai mancare. Ma vogliamo anche dare dei suggerimenti per provare delle alternative altrettanto golose, come con amaretti o ancora granella di nocciole.

Per fare le mele cotte al forno, scegliamo anche una varietà Golden: usiamo zucchero di canna, cannella, limone, miele e acqua per la ricetta base. Priviamo le mele della buccia, poi togliamo i semini e il torsolo e passiamo le mele nel succo di limone, un trucco per evitare che anneriscano. A questo punto passiamo le mele nello zucchero di canna e poi mettiamole in una teglia per il forno, come una pirofila: spolverizziamo con cannella e ancora un pizzico di zucchero di canna. Cuociamo per mezz’ora a 200 gradi (i tempi di cottura possono cambiare in base al forno): non dimentichiamo di irrorare la mela da servire a tavola con il suo fondo di cottura. Veloce, semplice ma dal sapore ineguagliabile.

Le mele cotte al forno si possono farcire anche con un mix di ingredienti a scelta: per esempio, sbricioliamo gli amaretti con un po’ di burro, oppure con noci, mandorle e pistacchi. Miele e noci è un connubio classico ma sempre apprezzato, in alternativa è possibile accompagnare le mele cotte al cioccolato fondente, una vera e propria tentazione. E le mele cotte con crema di zabaione? Il dolce perfetto per allietare la tavola di Natale. Per i palati più raffinati, anche il Cointreau è concesso nella preparazione del dessert.

Gli errori da non fare

Spesso sono proprio le ricette più semplici che ci fanno sbagliare: la mela cotta non è difficile in sé da preparare, ma non smette mai di insegnarci alcuni trucchi da non dimenticare mai in cucina. Più in generale, se vogliamo cuocere la frutta, dobbiamo seguire alcune regole fondamentali. Per esempio, scegliere il tipo sbagliato di mela in base alla preparazione che abbiamo in mente: per la mela cotta in pentola, se ne scegliamo una sbagliata e la tagliamo troppo finemente, il rischio è di sfaldarla del tutto e ridurla in purea. Anche la quantità d’acqua da usare deve essere verificata in base al peso totale delle mele: metterne poca significherebbe bruciarle, mentre troppa… rovinerebbe decisamente il dessert.

Lo abbiamo anticipato: lo zucchero non è quasi mai necessario. Anche perché la frutta cotta rilascia la parte zuccherina: perdendo acqua, il sapore è molto più dolce. In ogni caso si usa quello di canna per alcune preparazioni poiché è più aromatico e in cottura va a creare uno strato caramellato irresistibile. Volendo, ci si può fare ispirare anche dalle ricette delle mele cotte nel mondo: in Russia, viene preparata con tantissimi ingredienti, tra cui zenzero, cannella, ciliegie secche, nocciole tritate e molti altri, ma il risultato finale è un dessert in grado di conquistare il palato di tutti e di stupire i commensali.