Come condire le patate lesse, le varianti più golose e light per chi è attento alla linea: un contorno evergreen da portare sulla tavola

Sono diversi i contorni che fanno parte della nostra tradizione: molti sono semplici e gustosi, ideali con cui servire secondi piatti di carne o di pesce, tra cui le patate lesse. Naturalmente possiamo sperimentare per condire le patate lesse: si prestano a diverse salse e ingredienti, perfette dunque per sbizzarrirsi in cucina e proporre un contorno sempre diverso. Vediamo come e le idee che mettono d’accordo tutti (anche light).

Come fare le patate lesse

Prima di passare ai condimenti, diamo alcuni consigli su come fare le patate lesse: dobbiamo metterle a cuocere con la buccia, in modo tale che possano mantenere la loro consistenza senza perdere in vitamine e sali minerali. Il tempo di cottura è assolutamente variabile, ma generalmente occorrono dai 20 ai 40 minuti in base alle dimensioni. Vanno ovviamente messe sul fuoco insieme all’acqua, altrimenti cucineremmo delle patate bollite, che sono più morbide, da destinare al purè.

Come condire le patate lesse fredde o calde

Il condimento più diffuso è sicuramente quello a base di olio extravergine di oliva, sale e prezzemolo: possiamo ingolosire ulteriormente le patate con spezie ed erbe aromatiche, come il pepe o la paprika. In alternativa, se desideriamo un piatto un po’ più sostanzioso, possiamo usare del formaggio grattugiato o tagliato a cubetti, da riscaldare naturalmente nel forno.

Le patate fredde prezzemolate si prestano come contorno primario per secondi piatti di carne o di pesce: possiamo comunque scegliere di abbinare delle salse delicate, come quella allo yogurt. Desideriamo un condimento più elaborato? Una vinaigrette a base di aceto balsamico, senape di Digione e miele è decisamente perfetta da provare, e trasforma il contorno in un piatto ricco e dal sapore complesso. Volendo, l’aggiunta di cipolla rossa tritata finemente porta quella nota croccante e leggermente pungente da non sottovalutare.

Come condire le patate lesse in insalata

Una volta lessate le patate, possiamo lasciarle raffreddare in modo tale da condirle in insalata: il metodo tradizionale è a base di olio extravergine di oliva, aceto di vino bianco, sale e pepe. Naturalmente sono previste delle varianti più elaborate come con prezzemolo, aneto o erba cipollina, che concedono al contorno una maggiore freschezza e aroma.

Per chi invece non ha paura delle calorie, anche la maionese è usata alla base del condimento delle patate in insalata: possiamo mescolare senape di Digione e succo di limone, a cui aggiungere poi cipolle rosse a fette sottili, cetriolini sottaceto e capperi. In questo modo il contorno sarà croccante ma non mancherà una nota di acidità.

Un’altra variante molto interessante per condire le patate lesse in insalata è di renderla maggiormente nutriente e variegata, magari aggiungendo ingredienti come le uova sode, il tonno, le olive verdi o nere o ancora verdure fresche, tra cui i pomodorini e i ravanelli. In questo caso non abbiamo un semplice contorno ma un piatto unico dai colori vivaci ed estremamente appetitoso.

Come condire le patate lesse light

Per un’alternativa più leggera e salutare, le patate lesse si prestano a qualsiasi regime alimentare, se sono ben condite. Certo, in questo caso dovremo rinunciare alla maionese, ma comunque lo yogurt greco è un ingrediente eccellente: mescoliamo con succo di limone, olio d’oliva e spezie, come la paprika dolce o il cumino. Meno calorico rispetto alla maionese, lo yogurt greco avvolge le patate lesse in un sapore speciale.