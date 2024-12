Dopo aver fatto la maionese in casa, è importante capire come conservarla: quanto dura in frigorifero? Tutto quello che c'è da sapere

Fonte: iStock Maionese fatta in casa

Se c’è una salsa in grado di mettere d’accordo tutti, allora è proprio la maionese: molto delicata, si abbina a tantissimi piatti, accompagna le nostre cene e i pranzi, e durante le feste è immancabile per preparare un’ottima insalata russa. Ma come conservare la maionese fatta in casa? E per quanto tempo dura? Ci sono dei segreti per farla durare il più possibile? Approfondiamo l’argomento, con consigli e trucchi: suggeriamo anche delle varianti molto interessanti da provare.

Le origini della maionese

Preparare la maionese è un’arte: questa salsa cremosa e omogenea, che tende al bianco e al giallo pallido, viene realizzata con pochi ingredienti, ovvero tuorlo d’uovo e olio, a cui aggiungere aceto, sale, succo di limone e talvolta la senape. Un’emulsione tutt’altro che facile da preparare, considerando che il livello di difficoltà è piuttosto elevato: c’è il rischio che “impazzisca”. Nel corso del tempo sono state realizzate diverse varianti, come la maionese al basilico, per fare un esempio: la ricetta originale è stata contesa tra la Francia e la Spagna per secoli, ma potrebbe essere nata, secondo un manoscritto, proprio nell’isola di Minorca.

Come conservare la maionese fatta in casa

Durante le feste, è un piacere mettersi ai fornelli e persino alla prova, magari con ricette così complesse come la maionese fatta in casa. Del resto, è l’ingrediente che ci occorre per preparare l’insalata russa, ma la domanda è: come conservarla per farla durare a lungo? Spesso non sappiamo in quale contenitore conservarla: il rischio è che vada a male. E dopo averla realizzata, insomma, è meglio evitare.

Rispetto al prodotto pronto che compriamo al supermercato, la nostra è una maionese priva di conservanti: quindi, è un prodotto fresco, che non può rimanere fuori dal frigo e non può durare a lungo. Quindi, dobbiamo metterla in frigo nell’apposito contenitore ermetico. Perché? Semplice: preserva la freschezza del prodotto, le proprietà organolettiche e riduce il rischio di assorbimento di odori dal frigorifero. Ricordiamo che mantiene anche gusto, consistenza e colore della nostra salsa.

Si può congelare la maionese?

No, non si può congelare la maionese: più in generale, non possiamo congelare le salse a base di uovo o quelle che sono molto ricche di amido di mais. La maionese è un’emulsione, una miscela stabile di olio (a volte anche acqua, che, sì, è il segreto per un’ottima maionese), legata da un emulsionante come il tuorlo d’uovo. Una volta scongelata, la maionese tende a separarsi, e il risultato è una consistenza granulosa o liquida. Parte liquida e solida si separano, dunque, peggiorando il sapore e risultando piuttosto evidenti, quindi sgradevoli alla vista.

Quanto dura la maionese fatta in casa?

La maionese fatta in casa, essendo priva di conservanti, ha una durata più breve rispetto a quella industriale. Solitamente, può essere conservata in frigorifero per 2-4 giorni. Durante la preparazione, prestiamo attenzione alla freschezza degli ingredienti: prediligiamo delle uova fresche, meglio se del contadino, e olio di buona qualità. Di base, però, ricordiamo sempre che le uova crude sono un alimento delicato e facilmente deperibile. Dopo che sono trascorsi un po’ di giorni dalla sua preparazione, verifichiamo sempre se è ancora sicura da consumare, controllando l’odore, la consistenza e il sapore. Se l’odore è acido, è meglio non rischiare.

Il trucco per conservare la maionese

Non tutte le ricette della maionese sono uguali: in alcuni casi, infatti, viene consigliata l’aggiunta di un cucchiaio di aceto di vino bianco caldo alla salsa. Questa aggiunta garantisce una migliore conservazione, ma comunque non più a lungo del solito. Ci sono poi delle differenze tra la maionese industriale e quella fatta in casa: quest’ultima presenta l’85% di grassi, contrariamente all’altra, circa 70-80%. L’importante, in ogni caso, è conservarla nel contenitore giusto, anche perché così evitiamo che si secchi troppo.

Come utilizzare la maionese fatta in casa avanzata? Ricette e consigli

Abbiamo preparato troppa maionese fatta in casa? Non sappiamo come smaltirla? Dal momento in cui non possiamo congelarla e non dura più di qualche giorno, è meglio metterci ai fornelli, ma le idee non mancano di certo. Il modo migliore per consumarla è realizzare l’insalata russa, farcire le tartine e i panini per Natale, o magari il panettone gastronomico. Se abbiamo del tonno in casa, allora perché non usare la maionese come base di partenza per realizzare la salsa tonnata?

Più in generale, possiamo anche usare gli avanzi del pollo, per esempio se l’abbiamo fatto arrosto: l’insalata di pollo con la maionese è molto buona e si presta per panini e tramezzini, piuttosto veloci. Le ricette con la maionese sono praticamente infinite: hamburger di ceci, insalata di cavolo e carote (coleslaw), vol-au-vent ripieni, insalata Waldorf o insalata capricciosa. Sono tutti piatti ideali da preparare in concomitanza con la maionese fatta in casa.

L’alternativa: la maionese cotta dura più a lungo

Vogliamo fare durare più a lungo la maionese? Allora possiamo provare un’alternativa, che è la maionese cotta. Si può preparare con il Bimby, quindi non viene usato il classico frullatore a immersione. Si conserva in frigorifero anche in questo caso e persino per un mese. Per realizzarla servono determinati ingredienti, ovvero l’aceto (va bene quello di mele), il sale, qualche goccia di limone, le uova e l’olio di mais o di girasole. La buona notizia è che si può preparare con il procedimento tradizionale, sempre nella versione cotta.

Come anticipato, ci sono tantissime varianti della maionese da provare: sperimentiamo ai fornelli, magari aggiungendo un pizzico di curry o addirittura i peperoni. Per fare la maionese vegana, invece, occorre il latte di soia, a cui si può aggiungere l’olio di semi: per insaporire, un cucchiaio di senape andrà benissimo. C’è chi predilige un sapore più strong, e allora la maionese piccante è irrinunciabile: una nota piccante di tutto rispetto, da ottenere con concentrato di pomodoro e tabasco. Siamo davvero alla ricerca di un sapore nuovo, in grado di solleticare il palato? Non perdiamo l’opportunità di provare la maionese alle fragole: ebbene, una salsa dal sapore delicato e aromatico, da abbinare alle carni bianche, o magari al pesce. Comunque la faremo, sarà sempre buona.