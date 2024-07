Lasagne emiliane, le ricette più buone e gustose

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Tra i tanti piatti tipici della cucina italiana, spiccano le lasagne: si tratta di un particolare formato di pasta caratterizzato da grossi rettangoli di sfoglia, realizzata con farina e uovo. Si dice che sia il più antico formato prodotto in Italia, tracce del quale si trovano persino in età greco-romana. Di una ricetta così longeva, ovviamente, non possiamo che avere moltissime versioni diverse. Una delle più conosciute è la lasagna emiliana, spesso preparata con un semplicissimo – e buonissimo! – ragù alla bolognese. Ma ci sono molti altri sapori da provare, e Barilla ci regala ben 5 ricette diverse per preparare piatti unici e prelibati.

Le lasagne al pesto con asparagi e piselli

Chi non ama particolarmente il ragù alla bolognese, può optare per una versione vegetariana a base di ingredienti freschi e genuini. Si tratta delle lasagne al pesto con asparagi e piselli, dal sapore delicato e davvero sorprendente. La ricetta è facilissima, scopriamola insieme.

Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

100 gr di pesto alla genovese

100 gr di piselli sgranati

200 gr di punte di asparagi

20 gr di olio extravergine d’oliva

60 gr di parmigiano

Per la besciamella:

1000 gr di latte

50 gr di burro

50 gr di farina

sale e noce moscata

Come prima cosa, preparate gli asparagi e i piselli: sgranate questi ultimi e tagliate le punte degli asparagi nel senso della lunghezza, quindi mettete tutto a sbollentare. Passate poi alla besciamella, facendo fondere il burro in un pentolino e incorporando la farina. Aggiungete il latte bollente, un pizzico di sale e noce moscata quanto basta, mescolando bene e portando il composto ad ebollizione. Lasciate raffreddare la besciamella, mettetene da parte un bicchiere e aromatizzate il resto con il pesto alla genovese.

Ora potete preparare le lasagne: imburrate leggermente una pirofila e versate sul fondo un mestolo di besciamella, aggiungendo asparagi e piselli. Formate gli strati alternando la pasta al condimento, spolverando di tanto in tanto con il parmigiano grattugiato. Una volta finite le lasagne, versate la besciamella bianca e ciò che resta delle verdure. Mettete tutto in forno a 180# per circa 20 minuti, quindi lasciate raffreddare un po’ la pirofila fuori dal forno e servite in tavola.

Le lasagne vegetariane

Un’altra ricetta che piace proprio a tutti è quella delle lasagne vegetariane, che mescola incredibilmente cremosità e croccantezza senza rinunciare al sapore. Come prepararle?

Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

2 zucchine

1 carota

100 gr di piselli

mezza cipolla

75 gr di parmigiano

olio extravergine d’oliva

Per la besciamella:

900 gr di latte

45 gr di burro

45 gr di farina

sale e noce moscata

In una padella, saltate la cipolla ben tritata e poi unite le zucchine e la carota, dopo averle lavate e tagliate a cubetti. Cuocete per qualche minuto, quindi lasciate riposare mentre preparate la besciamella. In un pentolino, fate sciogliere il burro e amalgamate bene la farina, evitando di formare grumi. Versate quindi il latte bollente, aggiustate di sale e noce moscata e continuate a mescolare bene fin quando il composto non si sarà addensato.

In una pirofila leggermente imburrata, iniziate a comporre le vostre lasagne vegetariane: distribuite sul fondo uno strato di besciamella, disponete le sfoglie e aggiungete verdure e una spolverata di parmigiano. Continuate con gli strati composti nello stesso modo, fin quando non avrete terminato gli ingredienti. Concludete con un mestolo di besciamella e del parmigiano grattugiato. Mettete la pirofila in forno a 180°C per circa 20 minuti, quindi lasciate riposare un attimo e servite in tavola.

Le lasagne verdi alla bolognese

Molto famosa è la ricetta delle lasagne verdi, nel cui impasto vengono aggiunti gli spinaci: condite con un ragù alla bolognese, sono davvero strepitose. Potete cimentarvi nel fare la pasta a mano (è davvero semplicissimo) o comprarla anche stavolta già pronta. Vediamo come fare.

Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

50 gr di cipolla

50 gr di carote

50 gr di sedano

120 gr di scaramella di bue

120 gr di carne suina

75 gr di pomodoro concentrato

6 cl di olio extravergine d’oliva

1 dl di vino rosso secco

sale e pepe

Per la besciamella:

2000 gr di latte

100 gr di burro

100 gr di farina

sale e noce moscata

Per preparare il ragù alla bolognese, tritate la cipolla, il sedano e la carota mettendo il tutto a soffriggere in una casseruola con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungete la carne tritata e fate rosolare per qualche minuto, quindi sfumate con il vino rosso. Versate infine il concentrato di pomodoro, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco bassissimo per circa 40 minuti. Preparate poi la besciamella, facendo sciogliere il burro in un pentolino e amalgamandovi la farina. Aggiungete il latte bollente, il sale e la noce moscata e mescolate fin quando la besciamella non si sarà addensata.

In una pirofila imburrata, versate uno strato di sugo e sistemate la sfoglia di pasta agli spinaci, aggiungendo la besciamella e continuando così a preparare i vari strati, intervallando di tanto in tanto con una spolverata di parmigiano grattugiato. Da ultimo, versate uno strato di besciamella e coprite con formaggio grattugiato. Mettete la pirofila in forno a 180°C per circa 30 minuti, tirandola fuori solo quando la superficie delle lasagne sarà dorata.

Le lasagne d’inizio estate riviste

Voglia d’estate? Questa ricetta molto originale e ricca di ingredienti freschi fa sicuramente al caso vostro. Leggermente più impegnativa, non richiede però la cottura in forno (ed evita quindi di scaldare troppo la cucina). Ecco come prepararla.

Ingredienti (per 4 persone):

8 lasagne

100 gr di zucchine

200 gr di zucca

200 gr di pomodori

100 gr di pomodori ciliegini

100 gr di spinaci

12 fiori di zucca

1 spicchio d’aglio

20 gr di prezzemolo

20 gr di basilico

20 gr di erba cipollina

1 rametto di origano

rucola

30 gr di pecorino

40 gr di ricotta salata

amido di mais

200 gr di acqua frizzante

olio extravergine d’oliva

olio vegetale per friggere

Dopo aver lavato bene le verdure, tagliatele a fettine sottili e tenete da parte gli scarti. Intanto preparate il brodo: dopo aver fatto appassire lo spicchio d’aglio in poco olio extravergine d’oliva, aggiungete gli scarti delle verdure, il prezzemolo e un po’ d’acqua, lasciando cuocere per 30 minuti. Pulite i fiori di zucca e friggeteli, dopo averli pastellati con acqua frizzante e amido di mais. Una volta dorati, scolateli e lasciateli asciugare su carta assorbente.

In un’altra padella, soffriggete la zucca e aggiungete spinaci, zucchine e pomodori. Mescolate con le erbe fresche e, dopo aver spento il fuoco, aggiungete il pecorino. Frullate parte delle verdure in un mixer, regolando di sale e pepe. Nel frattempo, fate appassire in pentola i pomodori ciliegini. Tenete tutto da parte e cuocete la pasta nel brodo di verdure. Impiattate sistemando la salsa frullata di verdure sul fondo, uno strato di lasagna e uno di verdure cotte, spolverando infine di pecorino. Alternate gli strati sino a terminare gli ingredienti. Guarnite infine con i pomodori ciliegini, sale, pepe, rucola, ricotta salata e fiori di zucca fritti.

Le lasagne alla napoletana

Se siete alla ricerca di una ricetta tradizionale ricca di sapore, provate le lasagne alla napoletana: si consumano solitamente il martedì grasso, un piatto prelibato per dare il via alle “ristrettezze” dietetiche della quaresima. Scopriamo come prepararle.

Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

300 gr di passata di pomodoro

250 gr di carne di suino macinata

250 gr di salsiccia di maiale

90 gr di ricotta

90 gr di mozzarella

50 gr di parmigiano

2 uova

mezza cipolla

mezzo bicchiere di vino bianco

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Soffriggete la cipolla in olio extravergine d’oliva, aggiungete la carne di suino macinata e sfumate con il vino bianco, lasciando cuocere per alcuni minuti. Aggiustate di sale e pepe, quindi aggiungete la passata di pomodoro e cucinate per circa 1 ora. Nel frattempo, tagliate la mozzarella a pezzetti e trifolate la salsiccia di maiale. Inoltre, preparate le uova sode, sgusciatele e tagliatele a fettine.

Preparate una pirofila imburrata, dove adagiare le lasagne e ricoprire con un mestolo di ragù. Su ogni strato, distribuite la salsiccia a pezzetti, la ricotta a fiocchi, le uova sode a fette e la mozzarella. Componete così le vostre lasagne, spolverando il tutto con il parmigiano grattugiato. Mettete la teglia in forno a 180°C per circa 40 minuti, fin quando non avrete la perfetta gratinatura, quindi lasciate riposare per qualche minuto e servite in tavola.

La ricetta speciale di Benedetta Parodi

Infine, non vi resta che provare la ricetta speciale di Benedetta Parodi, preparata appositamente per Barilla: le lasagne al ragù di pesce, un primo piatto raffinato e delicato.

Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

200 gr di filetti di trota salmonata

300 gr di filetti di merluzzo

3 acciughe sottolio

pomodorini

1 costa di sedano

1 cipolla

1 carota

concentrato di pomodoro

rosmarino

timo

sale e pepe

olio extravergine d’oliva

Per la besciamella:

1 lt di brodo di pesce

70 gr di farina

70 gr di burro

sale

Soffriggete in olio extravergine d’oliva la cipolla, il sedano e la carota tritati assieme alle acciughe, al concentrato di pomodoro, al rosmarino e ad una macinata di pepe. Nel frattempo tagliate il merluzzo e la trota salmonata a pezzetti aggiungendoli al soffritto. Da ultimo, versate anche i pomodorini tagliati a pezzetti, lasciando cuocere il tutto per una decina di minuti a fuoco basso. Preparate quindi la besciamella usando il brodo al posto del latte.

Non vi resta che imburrare una pirofila e comporre le lasagne: alternate uno strato di ragù di pesce, uno di besciamella e uno di sfoglia, completando infine con qualche pomodorino fresco. Mettete tutto in forno a 180°C per circa 20 minuti, o comunque finché non otterrete una crosticina croccante. Lasciate riposare per qualche minuto e portate in tavola le lasagne.