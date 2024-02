Come fare la besciamella in casa, con o senza burro

La besciamella fatta in casa è una preparazione semplice, ottima per condire tantissimi piatti: ecco la ricetta, nelle varianti con e senza burro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come fare la besciamella in casa

La besciamella è una salsa cremosa che viene utilizzata come base per preparare altre salse, oppure per condire primi e secondi piatti con il suo sapore delicato e irresistibile. Potete trovarla al banco frigo del supermercato, in comodissime confezioni pronte all’uso, oppure potete cimentarvi in cucina preparandola da soli. Non è poi così difficile: bastano pochi ingredienti genuini e un po’ di pazienza. Vediamo la ricetta originale e le varianti senza burro, per chi desidera una salsa più leggera senza rinunciare al gusto.

Besciamella fai da te, come prepararla

Latte, burro, farina e un tocco di sapore speziato: la besciamella è una delle preparazioni base della cucina italiana, quella che viene usata su cannelloni e lasagne – oltre che su decine di altri piatti prelibati. Se non l’avete mai fatta in casa, questo è il momento giusto per provare. Vi serviranno, oltre ai pochi ingredienti già visti, anche un paio di pentolini e una frusta con cui darvi da fare durante la cottura. Nulla di troppo impegnativo, vi sorprenderete di quanto sia facile preparare la besciamella in casa e della sua incredibile bontà. Ecco come fare.

La ricetta della besciamella con burro

La ricetta originale della besciamella prevede la presenza di burro: serve a darle più consistenza e un sapore più deciso. Come prepararla? In un pentolino, riscaldate 500 ml di latte a fuoco basso. Nel frattempo, preparate un altro pentolino in cui far sciogliere, sempre a fuoco basso, 30 gr di burro. A quest’ultimo, una volta sciolto, aggiungete 2 cucchiai di farina 0 e iniziate a mescolare bene con la frusta, affinché non si formino dei grumi. Pian piano, unite il latte caldo e continuate a mescolare a fiamma bassa, fin quando il composto non giungerà ad ebollizione.

A questo punto non vi resta che spegnere il fornello e ultimare la preparazione: aggiungete un cucchiaino di sale fino, grattugiate un po’ di noce moscata (la quantità è a piacere, in base ai vostri gusti personali) e mescolate un’ultima volta per amalgamare bene tutti gli ingredienti. La vostra besciamella è pronta per condire piatti che faranno leccare i baffi ai vostri commensali. In base all’utilizzo che dovrete farne, potrebbe servirvi un po’ più liquida o più cremosa: nel primo caso mettete meno farina, nel secondo aggiungetene un pizzico in più.

La ricetta della besciamella senza burro

Il burro è un ingrediente che può rivelarsi troppo pesante da digerire e di certo molto ricco di grassi: se volete dunque preparare una besciamella un po’ più leggera, e magari adatta anche per chi è a dieta, potete sostituirlo con dell’olio extravergine d’oliva o, ancora meglio, con dell’olio di semi. Quest’ultimo, infatti, ha un sapore più neutro e non va a modificare il gusto della besciamella, come potrebbe fare l’olio EVO. Otterrete ugualmente una salsa cremosa e saporita, ma un po’ più povera di grassi e quindi più salutare.

La procedura è più o meno la stessa: mettete 500 ml di latte in un pentolino e scaldatelo a fuoco basso, quindi aggiungete un po’ di noce moscata grattugiata e un cucchiaino di sale. Nel frattempo, scaldate 30 ml di olio extravergine d’oliva (o di semi) in un altro pentolino, sempre a fuoco basso. Aggiungete a pioggia 50 gr di farina 0 e mescolate bene con la frusta, per evitare che si formino grumi. Lasciate cuocere leggermente, finché la crema non sarà appena dorata, quindi unite il latte caldo e continuate a mescolare, spegnendo il fuoco quando la besciamella sta per arrivare a ebollizione.

La variante senza olio

È addirittura possibile preparare una besciamella senza burro né olio, estremamente leggera e perfetta per chi è a dieta. In un pentolino, scaldate 500 ml di latte e aggiungete un cucchiaino di sale e un po’ di noce moscata grattugiata. A questo punto unite 50 gr di farina 0 e mescolate bene, lasciando cuocere a fiamma bassa. Quando la besciamella è quasi pronta, versate un cucchiaio di parmigiano grattugiato per renderla più corposa e saporita: mescolate finché il formaggio non sarà ben incorporato nella salsa e spegnete il fuoco.

La variante vegana

Latte, burro, formaggio: la besciamella non si può certo considerare una preparazione vegana, ovvero che non fa uso di prodotti derivanti dagli animali. Ne esiste però una variante molto semplice, adatta a coloro che seguono questo tipo di alimentazione. È ovviamente molto leggera, ma non perde affatto il suo sapore. Come si prepara? Basta sostituire 30 ml di olio extravergine d’oliva (o di semi) al burro e 500 ml di bevanda vegetale al latte: vanno benissimo il latte di soia o di mandorla, ad esempio. Naturalmente, potete anche fare a meno del parmigiano grattugiato, eventualmente aggiungendo un po’ di farina per rendere più densa la besciamella.

La variante senza glutine e senza lattosio

Per chi deve invece seguire un’alimentazione priva di glutine e di lattosio, c’è un’ulteriore versione della besciamella, anche questa buonissima. Al posto del latte e del burro, potete usare dei prodotti senza lattosio, facilmente reperibili in ogni supermercato. Nel caso del latte, potete anche scegliere una bevanda vegetale come il latte di soia o di mandorla, facendo attenzione che non sia troppo ricca di zuccheri aggiunti. Per una besciamella senza glutine, invece, optate per l’amido di mais o la fecola di patate al posto della normale farina. In alternativa, vanno bene anche la farina di riso o un’apposita farina gluten free.