Cucinare come i grand chef a casa? Sì, con la macchina per il sottovuoto

Fonte: Shutterstock

Se amate cucinare e volete stupire gli ospiti con piatti casalinghi ma perfetti, dovete assolutamente provare la cottura sottovuoto. Si tratta di una tecnica che ha rivoluzionato il mondo della gastronomia e della ristorazione, e che permette di preparare cibi teneri, succosi e saporiti, mantenendo intatte le proprietà nutritive e organolettiche degli alimenti.

Questo metodo, conosciuto anche come cottura a bassa temperatura, sta diventando sempre più accessibile anche per gli appassionati di cucina casalinga, grazie alla diffusione di macchine per sottovuoto uso domestico. Inoltre, è un metodo di conservazione che allunga la durata dei cibi e ne riduce lo spreco.

Vediamo cos’è la cottura sottovuoto, come funziona, quali sono i vantaggi e quali attrezzature servono per realizzarla a casa.

Cos’è la cottura sottovuoto

La cottura sottovuoto, nota anche come cottura sous-vide o a bassa temperatura, è una tecnica che consiste nel cuocere gli alimenti chiusi in appositi sacchetti di plastica privi di aria, in acqua o in forno, a una temperatura costante e inferiore a quella di ebollizione. In questo modo, gli alimenti si cuociono in maniera uniforme e delicata, senza perdere liquidi, aromi e nutrienti. La cottura sottovuoto è nata in Francia negli anni ’70, grazie allo chef Georges Pralus, che la sperimentò per conservare meglio il foie gras. Da allora, è diventata una tecnica molto apprezzata e diffusa tra i professionisti della ristorazione, ma anche tra gli appassionati di cucina casalinga.

Come funziona la cottura sottovuoto

Per realizzare la cottura sottovuoto, servono due strumenti principali: una macchina per il sottovuoto e un roner. La macchina per il sottovuoto è un apparecchio che crea il vuoto all’interno di appositi sacchetti di plastica, in cui si inseriscono gli alimenti da cuocere, eventualmente conditi con sale, olio, spezie o aromi.

Il roner è un dispositivo che riscalda e fa circolare l’acqua in una pentola o in una vasca, mantenendola a una temperatura costante. In base alla temperatura e al tempo di cottura, si possono ottenere risultati diversi, che influiscono sulla consistenza, sul sapore e sulla sicurezza degli alimenti.

Esistono quattro tipi principali di cottura sottovuoto, che si distinguono per le iniziali delle parole inglesi che indicano la temperatura e il tempo: cottura a bassa temperatura con tempi prolungati (LTLT), cottura a temperature più alte con tempi brevi (HTST), cottura a temperatura più alta con tempi prolungati (HTLT) e cottura a bassa temperatura con tempi brevi (LTST).

È possibile cuocere sottovuoto una vasta gamma di alimenti, dalla carne al pesce, alle verdure. Una volta cotti, si possono servire direttamente, oppure passarli in padella o in forno per dare una doratura o una crosticina esterna. Si possono anche conservare in frigorifero o in freezer per consumarli successivamente, previo riscaldamento.

Quali sono i vantaggi della cottura sottovuoto

La cottura sottovuoto presenta numerosi vantaggi, sia dal punto di vista gastronomico che da quello pratico e salutare. Ecco i principali:

Migliora il gusto e la consistenza degli alimenti, che rimangono teneri, succosi e saporiti, senza seccarsi o bruciarsi.

Preserva le proprietà nutritive e organolettiche degli alimenti, che non perdono liquidi, vitamine, minerali e antiossidanti.

Riduce l’uso di grassi e condimenti, in quanto gli alimenti si cuociono nei loro stessi succhi o in quelli aggiunti nel sacchetto, senza bisogno di olio o burro.

Risparmia tempo e energia, poiché non bisogna controllare la cottura, né girare o mescolare gli alimenti, e si può usare una sola pentola per cuocere più alimenti contemporaneamente.

Allunga la durata dei cibi: il sottovuoto impedisce la proliferazione di batteri e muffe, e consente di conservare gli alimenti già cotti in frigorifero o in freezer per giorni o settimane.

Riduce lo spreco di cibo, perché si possono sfruttare gli avanzi o le porzioni in eccesso, confezionandoli sottovuoto e conservandoli per un altro pasto.

Le attrezzature per la cottura sottovuoto

Per realizzare la cottura sottovuoto a casa, servono una macchina per il sottovuoto e un roner. Vediamo le caratteristiche di questi due apparecchi.

Macchina per il sottovuoto

Esistono due tipi principali di macchine per il sottovuoto: quelle ad aspirazione esterna e quelle a campana.

Le macchine ad aspirazione esterna sono le più economiche e compatte, adatte per un uso domestico. Hanno una barra saldante che sigilla il sacchetto dopo averne aspirato l’aria. Sono facili da usare, ma non possono creare un vuoto totale e non sono adatte per alimenti liquidi o molto umidi.

Le macchine a campana sono più costose e ingombranti, adatte soprattutto per un uso professionale. Hanno una camera chiusa in cui viene creato il vuoto, in cui si inseriscono i sacchetti con gli alimenti. Possono creare un vuoto perfetto e sono adatte per alimenti liquidi o molto umidi.

Il prezzo di una macchina per il sottovuoto varia a seconda del tipo, della marca, della potenza, della dimensione e delle funzioni. In generale, si possono trovare macchine ad aspirazione esterna a partire da 50 euro fino a 300 euro, mentre le macchine a campana partono da 1000 euro fino a oltre 5000 euro.

Roner

Il roner permette di cuocere gli alimenti a una temperatura costante e precisa. Si tratta di una sorta di termometro con una resistenza elettrica e una pompa, che si immerge in una pentola o in una vasca piena d’acqua. Il roner riscalda e fa circolare l’acqua, mantenendola alla temperatura impostata. Dopo aver sigillato e immerso i sacchetti con gli alimenti, il roner li cuoce per il tempo necessario, che si può impostare o monitorare tramite un timer o un’app.

Il prezzo di un roner dipende dalla marca, dalla potenza, dalla precisione e dalle funzioni. In generale, si possono trovare roner a partire da 100 euro fino a 500 euro.

Come usare la cottura sottovuoto per cucinare come gli chef

Sono sempre di più le persone che, anche in casa, si cimentano in metodi e tecniche utilizzate da cuochi professionisti. Per cucinare sottovuoto come gli chef, vediamo alcuni consigli e ricette per iniziare.

Scegliere gli alimenti adatti alla cottura sottovuoto . Quasi tutti i tipi di alimenti si possono cuocere sottovuoto, ma alcuni sono più indicati di altri. In particolare, la cottura sottovuoto è ideale per carni rosse, bianche e selvaggina, pesce, crostacei e molluschi, uova, verdure, frutta, formaggi. Invece, meglio evitare di cuocere sottovuoto alimenti che contengono lieviti o batteri lattici, come il pane o il latte, perché potrebbero gonfiarsi o fermentare.

. Quasi tutti i tipi di alimenti si possono cuocere sottovuoto, ma alcuni sono più indicati di altri. In particolare, la cottura sottovuoto è ideale per carni rosse, bianche e selvaggina, pesce, crostacei e molluschi, uova, verdure, frutta, formaggi. Invece, meglio evitare di cuocere sottovuoto alimenti che contengono lieviti o batteri lattici, come il pane o il latte, perché potrebbero gonfiarsi o fermentare. Condire gli alimenti prima di sigillarli . Aggiungere agli alimenti sale, olio, spezie, aromi, salse o liquidi, per insaporire i cibi e renderli più succosi. È importante ricordare di usarne una quantità inferiore rispetto alla cottura tradizionale, perché il sottovuoto esalta i sapori e impedisce la dispersione dei liquidi. Meglio evitare l’utilizzo di ingredienti che potrebbero alterare il colore o il sapore degli alimenti, come l’aglio, la cipolla, il limone o il vino.

. Aggiungere agli alimenti sale, olio, spezie, aromi, salse o liquidi, per insaporire i cibi e renderli più succosi. È importante ricordare di usarne una quantità inferiore rispetto alla cottura tradizionale, perché il sottovuoto esalta i sapori e impedisce la dispersione dei liquidi. Meglio evitare l’utilizzo di ingredienti che potrebbero alterare il colore o il sapore degli alimenti, come l’aglio, la cipolla, il limone o il vino. Usare dei sacchetti appositi per la cottura sottovuoto, resistenti al calore e privi di sostanze tossiche. Distribuire gli alimenti in modo uniforme nei sacchetti, senza sovrapporli. Lasciare un po’ di spazio tra gli ingredienti e il bordo del sacchetto, per facilitare la saldatura. Controllare che non ci siano perdite d’aria o pieghe nel sacchetto, che potrebbero compromettere la cottura.

Alcune ricette per la cottura sottovuoto

La cottura sottovuoto permette di realizzare piatti deliziosi e raffinati, con una facilità e una precisione sorprendenti. Ecco alcune ricette da provare con questo metodo di cottura: