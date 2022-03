La barbajada con cioccolato e caffè torna di tendenza

La barbajada è tornata di moda nei nostri locali durante questo freddo inverno, ma si può bere anche fredda. L’avremo assaggiata in tante varianti nel corso degli anni, magari con nomi diversi da città a città, caffè, cioccolata e panna piacciono davvero a tutti, ma la ricetta originale di questa bevanda, che torna nei nostri bar, è milanese, ed era in voga nei secoli scorsi.

La barbajada: origine della bevanda al caffè e cioccolato

La barbajada è una bevanda tipica milanese, molto in voga quest’anno, ma che ha origini antiche. Infatti, è nata a inizio ‘800 e rimasta popolare fino alla metà del secolo scorso. Ora tutti la sorseggiano di nuovo, anche se negli anni l’abbiamo vista e assaggiata con altri nomi e deliziose varianti.

Ma la ricetta meneghina originale è semplicissima: si prepara con caffè e cioccolata, e a proprio gusto con l’aggiunta di panna. Si può gustare sia calda che fredda, e piace davvero a tutti.

Il nome originale, barbajada, che nel tempo è cambiato di città in città ed è stato semplificato (come chi lo definisce un espressino con cioccolata), deriva dal suo inventore: Domenico Barbaja. Il ragazzo era un garzone di un famoso caffè milanese, che grazie alla sua bevanda divenne talmente popolare da fondare un suo bar a Milano, il Caffè dei Virtuosi, proprio di fianco al Teatro della Scala.

La sua semplicità l’ha resa popolarissima, poiché con pochi ingredienti si poteva ripetere in qualsiasi locale, o persino a casa. La si sorseggiava accompagnata da dolcetti. Si narra che persino il Re Vittorio Emanuele I non mettesse piede fuori dal letto senza la sua barbajada.

L’avvento del caffè come must per ogni italiano a ogni ora del giorno ha fatto perdere un po’ questa usanza, i ritmi sempre più frenetici richiedevano un qualcosa di rapido, ma negli ultimi anni, con l’offerta sempre più vasta dei locali, la bevanda è tornata sul bancone, anche se in maniera a volte differente dalla tradizione.

La ricetta casalinga della barbajada

Preparare la barbajada a casa è molto semplice, e vi occorreranno ingredienti che grosso modo abbiamo sempre in cucina. Le dosi per quattro persone sono le seguenti:

70 gr di cacao amaro

100 gr di zucchero

200 gr di caffè

200 gr di latte

300 gr di acqua

Se volete realizzare anche il topping con la panna vi serviranno:

200 gr di panna fresca liquida

Zucchero a piacere

Prima di tutto preparate il caffè e lasciatelo caldo. Poi setacciate il cacao amaro con un colino per evitare grumi, aggiungete lo zucchero e l’acqua a filo, mescolate e poi continuate aggiungendo il latte. Poi portate il composto ben amalgamato a bollore, in un pentolino, continuando a mescolare per evitare i grumi. Fuori dal fuoco aggiungete quindi il caffè, e continuate a mescolare energicamente, rimettete a bollire finché non ottenete una bella schiuma.

Una volta terminata e colata nelle tazzine, potete se volete montare la panna e con una sac à poche guarnire la vostra barbajada. Potete servirla calda o metterla in frigo. Un consiglio dei baristi? Potete servirla con due cubetti di ghiaccio in estate.