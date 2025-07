Lavi e aspiri con un solo passaggio. Questo è l’elettrodomestico che non può mancare in casa

Amazon Aspirapolvere lava e asciuga in sconto su Amazon

Nel mondo della pulizia domestica, l’innovazione è la chiave per risparmiare tempo ed energie. Tineco lo sa bene, e con il nuovo iFLOOR 5 Breeze Complete alza l’asticella degli elettrodomestici multifunzione. Questo dispositivo non solo aspira e lava in un solo passaggio, ma lo fa con una serie di caratteristiche pensate per semplificare la tua routine quotidiana, garantendo pavimenti splendenti senza fatica.

Averlo non è mai stato così semplice e conveniente perché durante i Prime Day il suo prezzo è scontato del 33%, per cui lo pagherai solo 199 euro anziché 299!

Pulizia 2-in-1: aspira e lava senza sforzi

Dimentica il tradizionale processo in due fasi di spazzare e poi lavare. L’iFLOOR 5 Breeze Complete aspira lo sporco secco e umido contemporaneamente, affrontando anche i disordini più ostinati e appiccicosi con una sola passata. È ideale per una vasta gamma di superfici dure sigillate: legno, marmo, piastrelle, laminato. In breve, uno strumento indispensabile per chi vuole una casa pulita con il minimo sforzo.

Autonomia potenziata per grandi spazi

Grazie alle celle a tasca di nuova generazione, l’autonomia raggiunge i 35 minuti continuativi, permettendo di coprire superfici fino a 190 m². I serbatoi maggiorati (800 ml per l’acqua pulita e 720 ml per quella sporca) riducono drasticamente la necessità di ricariche e svuotamenti frequenti, rendendo il dispositivo perfetto anche per appartamenti ampi e case a più piani.

Pulizia di precisione e manutenzione facile

Un altro punto di forza del Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è la pulizia dei bordi avanzata. La spazzola esclusiva è progettata per arrivare fino a 0,5 cm dai bordi, garantendo risultati impeccabili anche lungo i battiscopa e negli angoli più difficili da raggiungere. Ogni centimetro del tuo pavimento sarà trattato con cura e precisione.

Con un solo tocco, il dispositivo attiva la funzione di autopulizia, lavando rulli e tubi senza doverli smontare o toccare. La centrifuga di asciugatura integrata rimuove l’acqua in eccesso, lasciando il rullo pulito, asciutto e pronto per il prossimo utilizzo. Una soluzione igienica e pratica per mantenere il tuo elettrodomestico sempre in perfette condizioni.

Il raschietto piatto brevettato da Tineco assicura che ogni ciclo di pulizia venga effettuato con una spazzola priva di detriti e acqua sporca. Il risultato? Pavimenti senza aloni, perfettamente asciutti in pochi secondi, e un livello di igiene superiore rispetto ai sistemi tradizionali.

Perché sceglierlo? I più di 2125 clienti Amazon che l’hanno già provato. lo hanno amato (vedi le recensioni), dicono:

Aspira e lava contemporaneamente

Autonomia fino a 35 minuti

Ideale per tutti i pavimenti duri

Pulizia dei bordi ultra precisa

Manutenzione automatica senza mani

Serbatoi capienti per grandi superfici

Pavimenti asciutti e senza aloni

