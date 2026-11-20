Per le padelle bruciate e incrostate circola il trucco della cola in ammollo: come provarlo sull’acciaio inox e quando è meglio lasciar perdere

iStock Padelle bruciate e incrostate

Una cena con gli amici, il sugo che sobbolle mentre chiacchieriamo, le cipolle che sfrigolano un minuto più del previsto: tutto bellissimo, finché a fine serata ci ritroviamo davanti al lavello con le padelle bruciate e incrostate e il fondo coperto da una crosta scura. Prima di strofinare con tutta la forza che abbiamo usando la paglietta, però, apriamo il frigorifero: tra i trucchi casalinghi c’è quello della cola lasciata in ammollo. Diamo solo un’occhiata al materiale della padella, perché il rimedio va bene per alcune e per altre decisamente meno.

Perché si usa la cola per pulire le padelle incrostate

Cosa c’entra una bibita con le pentole? Molte bevande alla cola contengono acido fosforico, indicato tra gli ingredienti come acidificante: in una famosa bevanda, per esempio, compare subito dopo il colorante caramello. È lui a dare alla bibita quella nota leggermente aspra, e da qui l’idea di usarla sui fondi anneriti.

Quanto all’effetto sulla nostra padella, online il trucco circola in più versioni, con la cola scaldata sul fuoco o usata a freddo, pura o allungata con acqua. Possiamo aspettarci che il liquido ammorbidisca i residui di cibo rimasti attaccati e che si stacchino più facilmente con la spugna (le bollicine, per la cronaca, c’entrano poco). Ricordiamo anche che la cola resta una bibita, e che la ricetta cambia da una marca all’altra.

Come provare il trucco delle bevande alla cola

Come si usa? Il metodo più semplice è l’ammollo, da provare sull’interno di una padella in acciaio inox. Prima di cominciare, controlliamo il libretto di istruzioni o il sito del produttore, per essere sicure che il materiale sopporti a lungo il contatto con un liquido acido.

Aspettiamo che la padella sia del tutto fredda e togliamo con una spatola di legno i pezzi che vengono via da soli. Dopodiché versiamo cola quanta ne serve per coprire le zone incrostate e lasciamola riposare: possiamo anche attendere alcune ore o tutta la notte. Il tempo giusto dipende dallo spessore della crosta, quindi ogni tanto proviamo a passare la punta della spatola sul fondo.

Finito l’ammollo, svuotiamo la padella nel lavello e passiamo una spugna morbida, senza premere troppo. Chiudiamo con il lavaggio di sempre: detersivo per piatti, risciacquo abbondante e asciugatura con un canovaccio pulito. Il detersivo serve anche a eliminare lo zucchero della bibita, che altrimenti lascerebbe sul fondo un velo appiccicoso. Se la crosta resiste, ripetiamo l’ammollo e lasciamo la paglietta nel cassetto.

Quando evitare la cola

Prima di sfruttare questo trucco, dobbiamo considerare il materiale; con la ghisa non smaltata, lasciamo la bevanda alla cola in frigo. Per i residui possiamo invece usare una spazzola in nylon o un raschietto, seguiti da un risciacquo in acqua calda; infine asciughiamo subito e accuratamente, quindi stendiamo un velo d’olio. Ferro, alluminio senza rivestimento e superfici particolari richiedono sempre trattamenti specifici, e vanno seguiti quelli indicati dal produttore.

E per le padelle antiaderenti? Di solito nelle istruzioni d’uso viene indicato l’uso di una spugna morbida e detersivo; per il cibo bruciato, possiamo riempire la padella di acqua tiepida e lavarla dopo qualche ora. Se le incrostazioni resistono, armiamoci di pazienza e seguiamo la procedura del produttore, senza aumentare la forza dello sfregamento.