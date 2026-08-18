Come tenere il gelato cremoso anche in frigorifero

123RF Gelato

Lo sa bene chi il gelato lo tiene in freezer più di due giorni: quello morbido e vellutato comprato al bancone, le pochissime volte in cui dura più di un giorno in casa, dopo un po’ comincia a somigliare a un cubetto di ghiaccio aromatizzato. Non è colpa della marca né del negozio. Il problema, quasi sempre, è quello che succede dopo, tra le mura di casa.

Il gelato, dal punto di vista chimico, è un’emulsione instabile: acqua, grassi, zuccheri e aria, tenuti insieme da un equilibrio che il freddo protegge. Finché la temperatura resta bassa e costante, i cristalli di ghiaccio restano piccolissimi e la lingua li percepisce come crema. Ogni volta che qualcosa si scioglie anche solo un po’ e poi ricongela, quei cristalli crescono. Bastano poche settimane di aperture e richiusure del freezer per ritrovarsi con la sabbia al posto della morbidezza.

Il numero che conta è -18°C

Qui arriva la parte noiosa, ma è quella decisiva: il congelatore di casa dovrebbe stare stabilmente a -18°C o sotto. Molti elettrodomestici, soprattutto se stipati all’inverosimile o non più giovanissimi, viaggiano ben più in alto senza avvisarti. Un termometro da freezer costa pochi euro e toglie ogni dubbio. Sì, è una cosa da persone leggermente ossessive. Funziona lo stesso.

Poi c’è la posizione della vaschetta. Va nella zona più fredda, in fondo al freezer, mai negli scomparti della porta, dove la temperatura balla a ogni apertura. E se puoi, tienila lontana dai piselli surgelati che tiri fuori tre volte a settimana: ogni incursione nel freezer si paga, e a pagare di più è sempre il gelato.

Il coperchio non basta, serve la pellicola a contatto

Sotto il coperchio resta sempre un velo d’aria, e l’aria porta umidità. Il risultato è quella crosticina bianca in superficie che tecnicamente si chiama bruciatura da freezer, e che in pratica è solo gelato rovinato. Basta stendere un foglio di pellicola o carta forno direttamente sulla superficie, premendo bene, e poi richiudere. Due secondi per un problema che sembrava irrisolvibile.

Anche il contenitore ha il suo peso, per una volta letteralmente: meglio basso e largo che alto e stretto, perché si raffredda prima e in modo più uniforme. Il metallo, poi, conduce il freddo meglio della plastica. Travasare il gelato del supermercato in una vaschetta di alluminio costa un minuto in più e un piatto da lavare, ma il risultato si sente.

Il frigorifero non conserva, ammorbidisce

Va sfatato un equivoco piuttosto diffuso: il gelato in frigorifero non si conserva, si scioglie e basta, solo più lentamente. A 4°C l’emulsione non regge. Quello che funziona davvero è spostarlo dal freezer al frigo cinque o dieci minuti prima di servirlo: il tempo di apparecchiare, ed è già scavabile senza dover lottare con la paletta.

Il vero nemico, però, è lasciarlo sul tavolo della cucina “solo un attimo” mentre finisci altro.

Perché quell’attimo, si sa, dura sempre più del previsto. I bordi si sciolgono, il centro resta un blocco, e quando la vaschetta torna in freezer quella parte liquida ricongela in cristalli enormi. È probabilmente il gesto più comune, e più dannoso, tra chi il gelato lo ama davvero.

Discorso diverso per il gelato completamente sciolto: quello non va mai ricongelato. Non solo per la consistenza, ma per una questione di sicurezza alimentare: latte e uova a temperatura ambiente sono un terreno perfetto per i batteri, e il freddo li blocca, non li elimina.

Se il gelato lo fai in casa

Nel gelato artigianale o fatto in casa la cremosità si decide molto prima del freezer, si decide nella ricetta. Grassi e zuccheri abbassano il punto di congelamento e rallentano la formazione dei cristalli: panna e tuorlo lavorano in quella direzione, così come gli zuccheri invertiti, miele o sciroppo di glucosio, più efficaci del semplice zucchero da cucina. Una base fatta solo di acqua e frutta, per dire, sarà sempre più dura e meno vellutata: non c’è trucco di conservazione che tenga.

Circola poi il trucco dell’alcol: un cucchiaio di vodka o rum ogni litro di composto mantiene il gelato più morbido, perché l’alcol congela a temperature molto più basse dell’acqua. Funziona, va detto con onestà. Ma con due controindicazioni: se esageri il gelato non rassoda più, e il sapore dell’alcol si sente eccome. Se in casa ci sono bambini, è un trucco da lasciare perdere del tutto.