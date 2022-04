Come pulire le piastrelle del bagno col sapone fatto in casa

Le piastrelle del bagno possono sporcarsi: l'accumulo di calcare e di residui di sapone possono risultare antiestetici, ma, per fortuna, esistono dei rimedi naturali che ci tornano piuttosto utili. Il bagno, del resto, è il posto della casa che cerchiamo di curare di più con prodotti specifici, ma anche i classici rimedi della nonna ci aiutano ad avere un ambiente splendente e privo di germi e batteri. Vediamo come pulire le piastrelle del bagno con il sapone fatto in casa .

Perché le piastrelle del bagno si sporcano?

Il bagno, dobbiamo proprio dirlo, è uno degli ambienti della casa che si tende a sporcare più in fretta, e oltretutto non è nemmeno facile da pulire. C'è da aggiungere che non è una questione prettamente estetica: le superfici del bagno vanno pulite con detergenti o sostanze specifiche, così da non permettere alla sporcizia e all'umidità di accumularsi, in particolare tra le fughe.

Le piastrelle del bagno sono dunque soggette alla sporcizia: il materiale tra le mattonelle, oltretutto, è poroso, e dunque trattiene batteri e germi. Da qui nasce l'importanza di avere un bagno sempre lindo e super igienizzato. Per fortuna, però, abbiamo la possibilità di scegliere alcuni ingredienti perfetti per ripulire lo sporco dalle piastrelle.

Sapone fatto in casa per pulire il bagno: ingredienti e procedimento

Preparare il sapone fatto in casa è super semplice, e inoltre abbiamo bisogno di prodotti che quasi sempre abbiamo nella nostra dispensa. Il procedimento non è molto lungo e non è nemmeno dispendioso nel complesso. Quali sono gli ingredienti per il sapone fatto in casa per igienizzare? Di seguito, la lista.

Due cucchiai di aceto bianco

Due cucchiai di bicarbonato di sodio

Un cucchiaio di detersivo per piatti

Due cucchiai di dentifricio

Il succo di un mezzo limone

Una spugna

La preparazione del sapone è super facile e non richiede nemmeno troppo tempo, perché possiamo semplicemente mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola, fino a ottenere un composto omogeneo. A quel punto, è possibile immergere la spugna nel composto e iniziare a strofinare le piastrelle e le fughe. Il sapone è efficace, e permette di eliminare lo sporco, oltre che i residui di calcare.

Pulire le piastrelle del bagno: altri rimedi e consigli utili

Il bicarbonato di sodio è uno dei grandi protagonisti dei rimedi naturali per la cura della casa. Possiamo utilizzare questo ingrediente anche per trattare le fughe delle piastrelle: per esempio, basta realizzare una pasta a base di bicarbonato e di acqua, prendere uno spazzolino non utilizzato e iniziare a strofinarla sulle fughe. In seguito, lasciamo agire per qualche minuto e risciacquiamo il tutto con acqua fredda.

In realtà, però, possiamo utilizzare anche (tanti) altri ingredienti. L'aceto, per esempio, può diventare una sorta di detergente spray: spruzzarlo sulle piastrelle del bagno permette di igienizzare ed eliminare i batteri. La soluzione è perfetta perché è economica e naturale, ma non solo: lascia anche un buon odore. Un altro prodotto ideale è l'acqua ossigenata pura, a 12 volumi, perché aiuta a schiarire le macchie che si formano vicino alle fughe: anche in questo caso non spendiamo tanto e il bagno è immacolato.