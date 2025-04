Profumare casa è facilissimo grazie al trucco dell'ammorbidente: ci vogliono solo pochi minuti per metterlo in pratica. Ecco come

Possiamo usare numerosi trucchi per profumare la nostra casa senza spendere molto e realizzando delle soluzioni comode con pochi ingredienti: stiamo parlando del trucco dell’ammorbidente. Di solito usiamo questo prodotto per il nostro bucato ma si rivela piuttosto utile anche per profumare gli ambienti. Magari abbiamo esaurito i prodotti e stanno per arrivare i nostri ospiti: vogliamo rendere la casa presentabile in pochi minuti. Con un po’ di ammorbidente possiamo farlo: vediamo insieme come.

Perché usare l’ammorbidente per profumare casa

Sono numerosi i motivi per cui usare l’ammorbidente per profumare casa. Prima di tutto ci troviamo di fronte a una soluzione easy, che possiamo davvero mettere in pratica in pochissimi minuti e che ci consente di realizzare un buon prodotto, facile da usare e che dura a lungo. Oltre a questo, il trucco dell’ammorbidente per profumare gli ambienti serve persino in inverno, quando c’è la volontà di lasciare un buon profumo, data l’impossibilità di tenere troppo aperte le finestre per il freddo.

Il deodorante per ambienti fatto in casa con l’ammorbidente si rivela semplice da realizzare, con una fragranza che dura a lungo. Possiamo considerarlo un’alternativa alla profumazione per candele o magari ai diffusori. Come anticipato ci vogliono pochissimi minuti per realizzare questa fragranza in casa ed è molto probabile che abbiamo già tutti gli ingredienti nella nostra dispensa. Questo trucco si è diffuso sui social media ed è davvero geniale.

Di certo torna anche utile perché permette di modulare la fragranza in base alle dimensioni dell’ambiente e ai nostri gusti personali: possiamo ottenere un effetto altamente personalizzato, anche se è importante scegliere il profumo giusto per creare l’atmosfera perfetta in base all’occasione, alla stagione o alla funzionalità della stanza. Per esempio in estate prediligiamo sicuramente delle profumazioni più fresche e leggere, rispetto all’inverno in cui invece ricerchiamo profumi più avvolgenti e caldi.

Il trucco dell’ammorbidente per profumare casa: il deodorante per ambienti

Generalmente possiamo realizzare un profumo per ambienti senza spendere troppo né dover avere a disposizione numerosi ingredienti. In questo caso ci basta davvero molto poco: un contenitore spray vuoto, ammorbidente e acqua calda. In base alla profumazione dell’ammorbidente, una volta nebulizzata la soluzione, potremo così profumare la nostra casa in pochissimo tempo. Il procedimento è semplicissimo: dobbiamo avere cura di usare un flacone spray ben pulito e successivamente aggiungere acqua calda e ammorbidente. Per un effetto extra è possibile aggiungere il bicarbonato di sodio alla soluzione: ne basta un cucchiaino. L’uso del bicarbonato di sodio permette di stabilizzare al meglio la profumazione e, di conseguenza, il deodorante risulta più intenso. Prima di usarlo non dobbiamo fare altro che agitare leggermente il flacone.

Oltre che negli ambienti, il trucco dell’ammorbidente si rivela utile per profumare tende e tessuti: se lo desideriamo, possiamo persino usarlo in un contenitore o vasetto da riporre sul mobile per lasciare un buon profumo nelle nostre stanze. Consigliamo tuttavia di non spruzzare mai la soluzione sui tessuti più delicati, in quanto potrebbe lasciare una macchia.

Altri trucchi con l’ammorbidente e il sale grosso

Per creare una soluzione spray con l’ammorbidente non serve molto altro, ma è solo uno dei tanti rimedi sperimentati nel corso degli ultimi anni, come quello a base di alcol, ammorbidente e sale grosso. Sui social si è diffuso in particolare un altro trucco per profumare la casa con l’ammorbidente e il sale grosso. In questo caso abbiamo la possibilità di realizzare una miscela con tre cucchiai di ammorbidente, un po’ di sale grosso e due cucchiai di alcol: si rivela particolarmente efficace non solo per lasciare un buon odore negli ambienti ma funge da repellente per gli insetti. In primavera e in estate, dunque, è un ottimo trucco per allontanare gli insetti sgraditi. Invece di usare il flacone spray, possiamo preparare una ciotola con sale marino grosso, alcol denaturato e ammorbidente. Dopo aver mescolato il contenuto possiamo lasciarlo su una superficie affinché il suo profumo si diffonda nella stanza.

Viene addirittura definito tra i rimedi migliori per profumare la casa: non solo la sua esecuzione è piuttosto semplice ma persino conveniente e dura a lungo, quindi non c’è la necessità di prepararlo di nuovo nel breve termine. Come idea per metterci alla prova con un rimedio fai da te è decisamente l’ideale. Tra l’altro abbiamo a nostra disposizione una miriade di profumazioni per ammorbidenti, in modo tale da poter personalizzare la soluzione come preferiamo.

I rimedi per profumare casa

Finora abbiamo visto l’uso dell’ammorbidente e del sale grosso per profumare la casa, oltre al classico bicarbonato di sodio, una delle sostanze più usate per i rimedi fai da te in casa. Ma possiamo aggiungere anche l’olio essenziale, in particolare per giovare dei benefici aromaterapici. Possiamo valutare delle idee per abbinare l’ammorbidente all’olio essenziale in base alla profumazione. Otterremo così un deodorante fai da te per la casa che permetta anche di diffondere una sensazione di benessere generale.

Manca ancora un altro dei grandi classici per la pulizia casalinga ed è di certo l’aceto bianco. In questo caso suggeriamo di usarlo per numerosi motivi: prima di tutto serve per neutralizzare gli odori e per eliminare quelli più persistenti. Poi è un prodotto facilmente reperibile: possiamo così creare in pochi minuti una soluzione a base di ammorbidente, acqua e aceto.

La scelta della fragranza

Per una soluzione duratura e che funzioni davvero, non possiamo che consigliare di soffermarsi sulla selezione della fragranza dell’ammorbidente. Sconsigliamo di propendere per una profumazione troppo forte, ma di prediligere quelle neutre, fresche o leggermente fiorite. I profumi troppo intensi o dolciastri, soprattutto quando vengono diffusi negli ambienti chiusi, possono saturare l’aria risultando più sgradevoli.

Per ottenere un effetto leggero e gradevole, invece, suggeriamo di usare talco, lavanda, lino fresco, muschio bianco: il risultato finale sarà una profumazione elegante e discreta per ogni stanza. Ci basta davvero molto poco per curare personalmente il profumo della nostra casa, scegliendo di imprimere la nostra identità e i nostri gusti personali in base al prodotto che otterremo: gli spazi risulteranno così più autentici, confortevoli e sì, persino riconoscibili.