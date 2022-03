Come igienizzare il materasso: gli effetti magici del bicarbonato

Dormire in un ambiente pulito e sano è fondamentale per la salute, ma forse non tutti pensano al fatto che - oltre alle normali pulizie domestiche - è importante anche tenere igienizzato il materasso . Perché lì, come su tutte le altre superfici, si possono annidare batteri e acari. Proprio per questo è fondamentale provvedere a pulirlo con cura , magari utilizzando un prodotto naturale ma efficace. Quale? Il bicarbonato , che è un vero e proprio alleato per la pulizia, ma che grazie alla sua versatilità è utile anche per tanti altri usi domestici.

La prima cosa da fare per igienizzare il materasso con il bicarbonato è quello di togliere coperte, lenzuola e coprimaterasso e poi assicurarsi che non vi sia sporcizia pulendo con un panno o passando un’aspirapolvere.

Dopo il materasso andrà cosparso con il bicarbonato su tutta la sua superficie, insistendo su quei punti più sporchi o nelle pieghe. A questo punto va lasciato in posa per circa un’ora. Non serve bagnare con acqua o con altri prodotti, ma basterà utilizzare una spazzola e passarla con decisione su tutto il materasso. Se invece si desidera che, oltre alla pulizia, il materasso sia anche profumato si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale.

Per togliere i residui della polvere del bicarbonato si può passare l’aspirapolvere, ma affinché il lavoro sia fatto bene è necessario assicurarsi che questa sia ben pulita. Se, invece, ci sono delle macchie particolarmente difficili da levare si può utilizzare un po’ di bicarbonato sciolto in acqua calda, che in seguito andrà passato proprio sulla zona da trattare.

Se è possibile, dopo questi procedimenti, si può lasciare il materasso per qualche ora all’aria aperta ad asciugare e a prendere aria. La stessa cosa si può fare anche con i cuscini, dopo averli privati delle federe.

Come igienizzare il materasso con il bicarbonato, ogni quanto farlo

Se il letto andrebbe pulito ogni settimana, non solo cambiando la biancheria ma anche spolverando la struttura, il procedimento per igienizzare il materasso andrebbe fatto ogni mese. Si tratta di un lavoro veloce, ma molto utile se si vuole dormire in un ambiente sano e privo di batteri e acari.

Per facilitare il compito si possono pianificare i lavori domestici per far sì che si possa eseguire in contemporanea al cambio di lenzuola, così da non perdere tempo.

Una cosa da fare ogni giorno, invece, è arieggiare la camera da letto almeno per mezz’ora, scoprendo il materasso in modo da togliere i cattivi odori ma anche per rendere l’ambiente più salubre e mettendo all’aria aperta i cuscini.

Gli effetti magici del bicarbonato

Il bicarbonato è un rimedio casalingo molto efficace, infatti è buona regola tenerne sempre un po’ in casa perché è versatile e può essere adoperato in tanti contesti diversi.

Dalla preparazione dei piatti in cucina, fino alle pulizie o alla bellezza i suoi usi sono davvero tanti e variegati. In combinazione con l’aceto viene spesso impiegato nella pulizia di casa, ma è efficace anche da solo. In particolare si può impiegare nella pulizia dei sanitari oppure al posto dell’ammorbidente in lavatrice.