iStock Le cimici del giardino, quando arriva il freddo ottobrino, tendono a spostarsi al chiuso, invadendo le nostre case

Con l’arrivo dei primi freddi autunnali, è possibile che le cimici verdi migrino dal giardino verso la nostra casa. Le temperature in calo sono infatti la molla che le spinge a cercare un luogo più caldo dove svernare, riparandosi da un termometro proibitivo.

Le nostre dimore sono quindi una grande attrazione per questi insetti, spinti sia dal tepore sia dall’anidride carbonica che noi esseri umani emettiamo. Per questo non è difficile, specie verso fine settembre e per tutto il mese di ottobre, vivere piccole invasioni domestiche.

Va ricordato, le cimici dei campi, ossia Nezara viridula e Palomena prasina, sono insetti fitofagi innocui per le persone. Non pungono e non trasmettono malattie, al contrario delle “cugine” rosse che infestano i letti, ma non significa che non possano essere fastidiose.

Se abbiamo bambini e animali domestici dovremo infatti evitare interazioni, per non correre il rischio di schiacciamenti e ingestioni. Nel primo caso la cimice porterà cattivo odore persistente nelle stanze, nel secondo causerà disturbi gastrici e irritazione.

Cimici verdi: dove si nascondono

Le cimici del giardino, come detto, quando il clima autunnale inizia a diventare rigido, cercano riparo nelle nostre case. E siccome amano i luoghi bui, poco esposti e caldi, le intercapedini dei muri e gli spazi tra pareti e mobili saranno il loro quiet place ideale.

Ma possiamo trovarle anche tra le pieghe delle tende, tra i cuscini del divano, nei cassonetti delle tapparelle e in solai o sgabuzzini. In alcuni casi non è difficile anche vederle appollaiate sulle pareti dei bagni, dove in genere caldo e umidità non mancano.

C’è poi da riflettere sui luoghi di passaggio tra esterno e interno: spesso prima di fare il loro ingresso in casa, le cimici si rifugiano nei sottovasi delle piante. E se tendiamo a spostare gli arbusti indoor durante la stagione fredda, ecco offerto un servizio taxi per le cimici.

In più, visto che questi insetti hanno anche l’abitudine di appoggiarsi a panni e lenzuola stesi fuori, è facile portarli in casa con il bucato pulito senza accorgersene. Per questo è importante sempre controllare il cesto prima di piegare e sistemare indumenti e altri tessili.

Cosa fa scappare le cimici

Mai schiacciare le cimici, questa è una regola d’oro per evitare sensi di colpa da killer, ma anche per non sentire il classico odore pungente che questi insetti rilasciano. Per nostra fortuna le cimici possono essere infastidite e allontanate con rimedi naturali poco invasivi.

Gli aromi di aglio, menta piperita, olio di tea tree e olio di Neem sono tra quelli più odiati dalle cimici verdi, che se ne tengono alla larga. Si possono creare degli spray repellenti con questi ingredienti e vaporizzarli negli angoli esterni di porte, finestre e altri accessi.

In questo modo creeremo una barriera olfattiva naturale che scoraggerà le cimici dal fare il loro ingresso in casa nostra. Per rendere ancora più difficile il passaggio, manteniamo le zanzariere istallate anche durante l’autunno quando arieggiamo gli ambienti.

Non è sbagliato anche controllare eventuali crepe dei muri e sigillarle in modo accurato per scongiurare visite sgradite degli insetti. Un ottimo modo per eliminare potenziali nascondigli, impedendo alle cimici di rifugiarsi dove non vogliamo.