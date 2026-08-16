Sembra una follia, ma questa bevanda calda è la migliore per rinfrescarti d’estate

Esiste una bevanda calda che, se viene bevuta d'estate, è ottima per abbassare la temperatura corporea e combattere il caldo.

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iStock Photos Bevanda calda migliore per rinfrescarsi

Sembra una follia, ma quando le temperature si alzano il modo migliore per rinfrescarsi è…bere una bevanda calda. Per la precisione dell’acqua calda con menta, un rimedio straordinario durante l’estate.

La bevanda calda che aiuta a rinfrescarsi d’estate

Che l’acqua calda con la menta sia la bevanda giusta per rinfrescarsi d’estate lo svelano i dati scientifici. Per la precisione una serie di ricerche che hanno messo in evidenza gli effetti del calore sul corpo umano. In uno studio pubblicato qualche anno fa da Ollie Jay, i ricercatori hanno provato a svelare i benefici del consumo di bevande calde d’estete per ridurre l’accumulo di calore nell’organismo.

Questa pratica non è nuova, ma risale a secoli fa. Pensiamo, ad esempio, alle popolazioni delle aree desertiche che sin dall’antichità consumano il tè caldo. Quest’ultimo, in quanto bevanda calda, sarebbe molto più efficace per combattere l’afa rispetto all’acqua fredda.

L’esperimento ha coinvolto alcuni volontari a cui è stato chiesto di pedalare per oltre un’ora in un’ambiente con una temperatura di 24 gradi. Poco dopo è stato chiesto ai volontari di consumare acqua a varie temperature: 15, 10, 37 e 50 gradi. I risultati hanno lasciato stupiti i ricercatori. Chi aveva consumato l’acqua ad una temperatura di 50 gradi infatti aveva trattenuto meno calore dopo lo sport rispetto a chi invece aveva bevuto acqua fredda.

La risposta di fronte a questi risultati? Il sudore corporeo. Gli studiosi hanno spiegato che “quando beviamo qualcosa di caldo, i sensori di temperatura nella lingua e nella bocca attivano i sistemi termoregolatori del corpo. Questo attiva il sistema nervoso simpatico, che stimola le ghiandole sudoripare e provoca vasodilatazione, aiutando il corpo a dissipare il calore attraverso la pelle”.

Come preparare la bevanda calda alla menta contro il caldo

La bevanda calda a base di menta è dunque un ottimo rimedio per combattere l’afa e rinfrescarsi all’istante. Il segreto di questo rimedio sta sia nell’acqua calda che, come abbiamo visto, è ottima in questi casi, e nella menta.

Quest’ultima è un rimedio naturale contro il caldo perfetto per contrastare il caldo grazie alla presenza del mentolo. Questa sostanza stimola infatti i recettori del freddo che si trovano in bocca e sulla pelle. Il mentolo riesce dunque ad ingannare il cervello, aiutando a ridurre la percezione della temperatura del corpo e donando un sollievo immediato contro l’afa e la spossatezza.

Per preparare una bevanda calda estiva perfetta a base di menta il consiglio è quello di ispirarsi al tradizionale tè marocchino alla menta che viene bevuto, appunto, proprio nel deserto. Bevendo l’acqua calda con la menta infatti stimolerai la sudorazione, aiutando il tuo corpo a raffreddarsi molto più velocemente rispetto ad una bevanda con il ghiaccio.

Ti serviranno solo una decina di foglie di menta e 300 ml di acqua. Per prima cosa porta a ebollizione l’acqua, poi spegni il fuoco e fai riposare tutto per un minuto. Nel frattempo prendi le foglie di menta e schiacciale leggermente: questa semplice operazione è fondamentale per liberare il mentolo che si trova nelle foglie. A questo punto non dovrai fare altro che mettere le foglie in una tazza e versarci sopra l’acqua calda. Ricordati di coprire con un piattino per evitare che gli olii essenziali possano evaporare. Lascia riposare in infusione per cinque minuti, poi rimuovi le foglie e goditi la bevanda.