Bonus balconi 2026, cosa comprende e come richiederlo

Il Bonus Balconi rientra nel cosiddetto Bonus Ristrutturazioni 2026: ecco cosa comprende, come funziona e cosa serve per richiederlo

iStock Balcone

Se desideriamo trasformare lo spazio esterno in un piccolo paradiso privato, un’oasi di pace da godere appieno durante le belle stagioni, possiamo rinnovarlo grazie agli incentivi, un’opportunità per valorizzare l’immobile e creare un angolo di assoluto relax. Un balcone curato accresce il pregio dell’intera abitazione, regalandoci metri quadrati preziosissimi dedicati alla convivialità e al riposo. Ma cos’è e in cosa consiste il Bonus Balconi 2026, che si riallaccia al Bonus Ristrutturazioni?

Esiste il Bonus Balconi 2026?

Spesso sentiamo parlare di agevolazioni specifiche dedicate esclusivamente agli spazi aperti, interrogandoci sulla loro reale applicazione nell’anno in corso. La risposta a questa curiosità ci porta a scoprire il Bonus Ristrutturazioni. La misura fiscale dedicata ai balconi si inserisce esattamente all’interno di questo grande contenitore normativo, adottandone in toto le regole e le direttive principali. È una detrazione Irpef estremamente vantaggiosa, spalmata su dieci quote annuali di identico importo, per alleggerire le imposte da versare.

Il quadro legislativo del 2026 delinea un percorso chiarissimo: le vecchie opzioni come lo sconto in fattura e la cessione del credito appartengono al passato (strade ormai chiuse in via definitiva). La via esclusiva, oggigiorno, passa attraverso il recupero diretto nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, alcuni sostegni passati come il bonus facciate o il bonus verde per l’inserimento di piante fiorite hanno concluso il loro ciclo vitale.

Cosa prevedono le agevolazioni del Bonus Balconi 2026

Il sistema delle aliquote offre due percentuali distinte, calcolate su un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare. Intervenendo sull’abitazione principale, abbiamo diritto a una detrazione pari al 50%. Lavorando al contrario sulle seconde case, magari la villetta al mare, o su altri immobili residenziali, la percentuale si attesta al 36%. Sfruttiamo inoltre l’Iva agevolata al 10% sulla prestazione dei servizi, applicabile entro limiti precisi anche ai beni significativi (pensiamo agli infissi di design o ai materiali specifici necessari per il cantiere).

Le operazioni ammesse richiedono un carattere di manutenzione straordinaria, puntando sempre a innovare l’esistente con un tocco di modernità. L’idea è rivoluzionare lo spazio: rifacimento completo della pavimentazione, utilizzando colori, materiali o finiture del tutto inedite rispetto alle vecchie piastrelle usurate. Rientrano nell’agevolazione i lavori di impermeabilizzazione, passaggi fondamentali per risolvere definitivamente le infiltrazioni d’acqua (posando guaine o manti isolanti di ultima generazione), il consolidamento delle travi portanti, la sostituzione dei parapetti (a patto di modificarne l’estetica o i componenti), l’installazione di nuove protezioni dal design accattivante.

Passando all’ambito condominiale, il ventaglio si allarga notevolmente includendo la manutenzione ordinaria: ripristino dell’intonaco sui frontalini, tinteggiatura delle superfici esterne, riparazione delle grondaie per far defluire le piogge in modo corretto. Aggiungiamo al calcolo anche i costi accessori, spese utilissime da recuperare: le prestazioni professionali per la stesura delle pratiche (come Cila o Scia), le perizie dei tecnici, l’allestimento dei ponteggi e persino gli oneri burocratici di urbanizzazione. Tutto concorre alla rinascita del nostro affaccio esterno.

Come richiedere il Bonus Balconi 2026

Il primissimo passo impone l’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili: la normativa richiede tassativamente il cosiddetto bonifico parlante. Compiliamo questo documento con cura estrema, prestando attenzione a ogni singolo campo. Inseriamo la causale del versamento (facendo riferimento all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, affiancati dalla partita Iva o dal codice fiscale dell’impresa esecutrice.

Terminati i lavori, abbiamo a disposizione esattamente 90 giorni di tempo per effettuare la comunicazione all’Enea (passaggio obbligatorio in caso di interventi volti al risparmio energetico, una vera e propria certificazione di qualità). Conserviamo l’intero faldone dei documenti in un cassetto sicuro: le fatture quietanzate, le ricevute dei bonifici, le abilitazioni amministrative richieste dal Comune, l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le opere di edilizia libera.

Un dettaglio finale da tenere a mente riguarda il limite reddituale: superando la soglia dei 75.000 euro annuali, le detrazioni potrebbero subire una limatura automatica basata sulla composizione del nucleo familiare.