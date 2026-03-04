Bonus garage 2026, come funziona e come richiederlo

iStock Garage

Prendersi cura della propria abitazione richiede attenzioni costanti e scelte lungimiranti, come creare un ambiente extra e ben organizzato per mettere al sicuro il veicolo. Ma un nuovo box auto costituisce un investimento rilevante per il nostro immobile, anche perché un lavoro del genere aumenta sensibilmente il valore della proprietà sul mercato. Per agevolare questi progetti così ambiziosi, abbiamo a disposizione delle soluzioni fiscali da poter sfruttare a nostro vantaggio, ovvero il Bonus Garage 2026.

Cos’è il Bonus Garage 2026

La misura fiscale dedicata alle autorimesse risulta pienamente operativa per tutto l’anno in corso. Parliamo di una detrazione Irpef specifica e molto mirata, ideata per chi decide di realizzare un box auto di nuova costruzione, oppure sceglie di comprarne uno appena edificato da un’impresa.

Un’agevolazione che si inserisce nel quadro più ampio degli incentivi volti al recupero del patrimonio edilizio, oltre a essere una vera e propria occasione d’oro per valorizzare le nostre case.

Tante volte accantoniamo progetti simili temendo spese insostenibili, eppure, grazie a questo strumento, possiamo recuperare metà dell’investimento totale. La normativa premia esclusivamente le nuove realizzazioni, un dettaglio da tenere sempre a mente. Semplici cambi di destinazione d’uso di locali preesistenti, o rifacimenti di volumi vecchi, restano categoricamente esclusi dal perimetro dell’agevolazione. Serve quindi un intervento ex novo per accedere ai benefici economici statali.

Come funziona

Il meccanismo per ottenere il rimborso prevede una detrazione del 50% calcolata sulle spese effettivamente sostenute. Tale percentuale si applica fino a raggiungere un tetto massimo di 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare, e viene poi spalmata e restituita sotto forma di sconto fiscale, divisa in dieci quote annuali di pari importo.

Il requisito fondamentale per sbloccare il beneficio è la pertinenzialità. Il nuovo posto auto o garage deve risultare legato formalmente alla nostra abitazione principale tramite un vincolo chiaro e indissolubile, legame che andrà registrato a livello urbanistico e catastale con estrema precisione.

Se decidiamo di acquistare un’autorimessa direttamente dall’impresa costruttrice, le regole cambiano leggermente. Avremo la possibilità di portare in detrazione esclusivamente i costi di edificazione, che andranno debitamente certificati dall’azienda stessa. Il beneficio fiscale spetta unicamente al proprietario, o al titolare di un diritto reale sull’immobile, quindi colui che sostiene effettivamente la spesa economica. La legge richiede un allineamento perfetto tra chi paga le fatture e chi detiene i diritti sulla proprietà.

Come richiederlo

Dobbiamo curare scrupolosamente la conservazione di tutti i documenti tecnici e fiscali. Iniziamo dal titolo edilizio, essenziale per dimostrare nero su bianco il legame diretto tra il nuovo spazio auto e la nostra casa, come anticipato. Serve poi l’attestazione redatta dal costruttore.

Da non dimenticare: saldiamo ogni singola fattura utilizzando esclusivamente un bonifico bancario o postale di tipo parlante. All’interno della causale del versamento inseriremo il riferimento normativo esatto, il nostro codice fiscale e la partita IVA dell’impresa esecutrice dei lavori. Questo faldone servirà per i futuri controlli dell’Agenzia delle Entrate, e naturalmente tutto dovrà poi essere inserito nella dichiarazione dei redditi, in modo tale da ricevere il bonus e attivare il recupero delle somme spettanti negli anni a seguire.