Papa Leone XIV in vendita la casa d’infanzia per 199mila dollari. Ma viene tolta dal mercato

In vendita la casa d'infanzia di Robert Francis Prevost a Dolton, un sobborgo di Chicago, per 199mila dollari. Ma è stata tolta dal mercato

La casa d’infanzia di Papa Leone XIV a Chicago era in vendita per 199mila dollari. Era, il verbo va usato al passato, perché appena Robert Francis Prevost è salito al soglio pontificio, è stata tolta dal mercato.

Leone XIV, dove si trova la casa della sua infanzia

Robert Francis Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955. Il futuro Papa Leone XIV viveva con la famiglia in un sobborgo della grande città, precisamente a Dolton, al 212 di E. 141st Place.

La casa dove il Papa ha vissuto i suoi primi anni è una villetta di mattoni rossi, con un tetto grigio spiovente, una porta d’ingresso di vernice rossa cui si accede da una scaletta bianca. Intorno alla casa c’è un classico giardinetto con prato verde ben curato, senza staccionata.

La villetta è stata costruita nel 1949, comprende cinque camere da letto e tre bagni per un totale di 110 mq. L’attuale proprietario ha sostituito il pavimento originale con il parquet e le pareti della cucina sono rivestite con granito e piastrelle.

La casa è rimasta di proprietà della famiglia Prevost fino al 1996. All’epoca Robert era già in Perù come missionario.

Fonte: Ansa

Leone XIV, in vendita la casa di famiglia a Dolton

A maggio 2024 la casa in cui Leone XIV ha trascorso la sua infanzia è stata acquistata per 66mila dollari da un imprenditore immobiliare locale. Quest’ultimo l’ha ristrutturata e modernizzata per poterla vendere meglio, affidandosi all’agenzia immobiliare Budzik.

La villa era sul mercato da circa 100 giorni al momento dell’elezione di Papa Leone XIV. L’ultimo prezzo richiesto era di 199mila dollari, ma era già stato ribassato rispetto alla cifra chiesta inizialmente.

Ma la nomina a Pontefice di Robert Francis Prevost ha decisamente cambiato le cose e il valore dell’immobile è destinato a lievitare, data l’importanza e il prestigio mondiale del suo ex inquilino.

La casa di Leone XIV tolta dal mercato

Non a caso, appena Prevost è diventato Papa Leone XIV, la sua casa d’infanzia è stata tolta dal mercato. L’agente immobiliare ha spiegato le ragioni della scelta dell’attuale proprietario: “Vuole valutare tutte le opzioni possibili, incluso cercare di mettersi in contatto con John, il fratello di Papa Leone, che vive qui vicino a New Lenox, per capire se c’è qualcosa che la famiglia vorrebbe vedere che fosse fatto con la proprietà”.

Intanto, tutto il sobborgo di Chicago, dove ha vissuto la sua infanzia Papa Leone XIV, è già diventato meta di pellegrinaggio di numerosi fedeli o semplici curiosi.

Gli esperti del settore immobiliare sono convinti che l’intera Dolton sarà rivalutata e che presto i prezzi delle case nel quartiere potrebbero subire un considerevole aumento. È probabile che tutto questo porterà anche a una riqualificazione della zona, con importanti lavori di ristrutturazione e migliorie.