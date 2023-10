Alla scoperta di Palazzo Ciopeta, dov’era il ristorante dei politici

Fonte: iStock Photo Palazzo Ciopeta è a pochi passi dall'Arena di Verona e da piazza Bra

Era il ristorante dei politici, il luogo dove si incontravano personaggi illustri della città: stiamo parlando di Palazzo Ciopeta a Verona, un edificio che viene conosciuto proprio con il nome della storica locanda che ospitava e che ora è tornato a splendere grazie a un progetto che lo rende un luogo di grande incanto, bellezza e arte.

Palazzo Ciopeta si trova nel cuore della città di Romeo e Giulietta ed è stato da poco restituito a nuova vita grazie a un attento lavoro di recupero dell’edificio, una struttura che sarà davvero capace di catturare gli animi con il suo fascino autentico, con le sue caratteristiche, ma anche con la presenza di opere d’arte.

Anche la posizione in cui si trova è sinonimo di cultura e storia, quelle che fanno di Verona una meta imperdibile da turisti di tutto il mondo. Palazzo Ciopeta, infatti, si trova nei pressi di alcuni dei luoghi simbolo della città come la famosissima piazza Bra e l’Arena, nota in tutto il mondo.

Ma come è diventato Palazzo Ciopeta, quali sono stati gli interventi a cui è stato sottoposto e qual è la sua nuova anima?

Palazzo Ciopeta torna agli antichi fasti, i lavori

Lavori importanti, per far tornare agli antichi fasti un luogo suggestivo, in cui si sente riecheggiare la storia della città. Un tempo lì vi era un ristorante amato dai personaggi illustri: in tanti hanno varcato le sue porte e in tanti torneranno a farlo. Infatti, nel futuro resterà un luogo destinato all’accoglienza e in cui respirare l’anima della città.

Tra quel prima e quel dopo ancora da scrivere, ci sono state opere di restauro, che hanno avuto lo scopo di riportare alla sua bellezza l’edificio, pur non snaturandolo nella sua autenticità.

A occuparsi dei lavori di recupero sono state tante maestranze tra cui Cofim Group srl, ed è sul loro sito che vengono elencati i progetti futuri pensati per questo luogo.

Il risultato è che l’edificio ora ospiterà sette appartamenti la cui destinazione è turistica. Ognuno realizzato in maniera unica, con un proprio carattere, impreziosito da precise scelte di colore e da opere d’arte uniche. Quelle nate dal genio d’artista di Marcello Chiarenza: i suoi lavori resteranno all’interno del palazzo.

A guardare le immagini del prima e del dopo, si notano gli interventi eseguiti già dalla facciata che è passata da un colore neutro a un verde, non troppo acceso, ma che si uniforma perfattemente con l’ambiente urbano circostante.

Anche gli interni presentano colori che richiamano quelli della natura e della terra e che spaziano dal verde al crema, dall’ocra al mattone. Sul sito del gruppo Cofim, società immobiliare che si occupa di realizzare o restaurare edifici di pregio, si legge che c’è stato un attento studio dei colori. Sia esternamente che internamente, infatti, sono state impiegate pitture bio-compatibili, dettaglio molto particolare e non da poco il fatto che siano state realizzate utilizzando le terre naturali del territorio veronese. Aspetto, questo, che dona maggiore identità al progetto.

Il passato rivive, ma con un occhio al futuro

Il restauro di Palazzo Ciopeta restituisce alla città di Romeo e Giulietta e ai turisti di tutto il mondo un luogo dal grande fascino e dall’anima antica, ma lo fa in un’ottica proiettata verso il futuro. Un futuro che, come viene spiegato sul sito della società immobiliare, comprende le tecnologie più innovative, l’esperienza di professionisti, artigiani e operai.

Il risultato è unico e comprende una particolare attenzione all’eco-compatibilità, ma anche all’illuminazione parte fondamentale e integrante per regalare agli spazi una propria identità. Ad aggiungere ulteriore carattere e unicità le opere d’arte che vanno ad abbellire e impreziosire l’edificio.

E se Palazzo Ciopeta a Verona nel passato è stato un luogo destinato all’incontro, i cui pavimenti sono stati calpestati da personaggi illustri, questa sua identità resterà anche nel futuro. Infatti, sono stati previsti appositi spazi destinati alla ristorazione.

La ristorazione, gli spazi dedicati

Non poteva mancare all’interno di Palazzo Ciopeta uno spazio destinato alla ristorazione. Ancora da personalizzare, passaggio che potrà essere effettuato da chi lo prenderà in gestione, è dotato di due stanze che possono essere molto versatili e ospitare, in futuro, cantina o sale private.

Il ristorante occupa gli stessi spazi di un tempo ampliati. Del resto nel passato le sale di questo edificio hanno fatto da sfondo a cene a cui hanno preso parte politici, artisti e non solo.

Un palazzo nel cuore della città di Verona meta di nomi illustri

Un palazzo antico, nel cuore di Verona e vicino ad alcuni de suoi luoghi più magici. Cosa si può ammirare nei dintorni?

Innanzitutto, l’Arena, simbolo di questa città e monumento che racchiude gli echi di un passato lontano. Si tratta, infatti, di un anfiteatro romano di cui è difficile stabilire una datazione ben precisa, anche se pare che non possa essere stato realizzato dopo il primo secolo. Le sue dimensioni sono abbastanza imponenti con un’altezza che supera i trenta metri e un ampio diametro. Da tantissimi anni è la location di spettacoli indimenticabili, che diventano ancora più suggestivi perché ospitati in un luogo in cui il tempo si è fermato a un passato lontano.

Anche la piazza dove sorge l’Arena è un luogo da gustare con attenzione e cura, si tratta della più grande di tutta la città e su cui si affacciano palazzi di grande interesse.

E poi il teatro Filarmonico in via dei Mutilati, la cui prima realizzazione è avvenuta negli anni 1716 – 1729 ma che poi è stata oggetto di nuovi interventi.

Tutta quest’area si trova nel centro storico di Verona, quindi perdersi tra queste strade non può che affascinare ad ogni angolo con scorci unici e indimenticabili.

Poco distante, come detto, sorge Palazzo Ciopeta, dove per oltre 40 anni si trovava un ristorante in cui sono passati tanti volti noti della politica, ma non solo di quella. Vi hanno mangiato artisti e personaggi di spicco dell’economia. Ma, a quanto pare, non solo, in quel locale si sono fermti anche due papi ovvero Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Insomma, non un luogo come tanti altri, ma uno di quei locali che hanno fatto la storia della città. Oggi è tornato a nuovo splendore, con un progetto che ha visto all’opera diverse maestranze, che hanno lavorato per l’inaugurazione avvenuta il 28 settembre.