Portare fuori il comfort del salotto e vivere il bordo piscina come un resort

Lettini in teak, cabanas a baldacchino, daybed e divani modulari con fire pit: come orchestrare arredi e materiali per un bordo piscina elegante.

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pexels La cabana definisce una vera stanza senza pareti: telai in legno e tende fluttuanti in lino outdoor che, mosse dalla brezza, aggiungono al paesaggio un tocco dinamico e romantico

Trasformare lo spazio esterno in una destinazione da sogno non è più un lusso riservato ai grandi alberghi a cinque stelle. Negli ultimi anni la staycation, la vacanza vissuta tra le mura di casa, ha cambiato il modo di concepire e vivere l’outdoor. Il bordo piscina ha smesso di essere un semplice perimetro da cui tuffarsi ed è diventato il fulcro di un vero resort domestico.

Qui il confine tra interior e outdoor design svanisce del tutto. L’obiettivo è portare all’esterno la stessa cura per i dettagli, la stessa ricerca materica e lo stesso comfort del salotto, aggiungendo la magia del contatto con la natura e con l’acqua. Che si tratti di una moderna infinity pool affacciata sulla campagna o di una piccola vasca a sfioro metropolitana, la sfida è orchestrare arredi, lettini, cabanas e accessori per creare un’oasi di relax elegante.

Il lettino

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Via la plastica bianca e le strutture precarie: il lettino prendisole, o chaise longue da esterni, è oggi un pezzo di design sofisticato, pensato per unire ergonomia impeccabile ed estetica scultorea. Per un look organico e senza tempo, il teak di recupero o certificato resta la scelta d’elezione: lasciato al naturale, sviluppa nel tempo una patina grigio argentea che si sposa con il verde del prato e il blu dell’acqua.

Se invece l’architettura è ultra-contemporanea, l’alluminio estruso verniciato a polvere, nelle tonalità antracite, salvia o corda, offre linee pulite, leggerezza visiva e resistenza assoluta agli agenti atmosferici. Il vero lusso, però, sta nei cuscini: i materassini contemporanei hanno spessori generosi, mutuati dai materassi da interni, e sono rivestiti in tessuti tecnici dal touch naturale, con dettagli sartoriali come bordini a contrasto, cuciture pizzicate e rulli poggiatesta integrati.

Cabanas e daybed

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Se il lettino invita all’abbronzatura, la cabana e il daybed sono il rifugio ombroso, il nido intimo dove leggere, sorseggiare un cocktail o concedersi una siesta pomeridiana. Una struttura così a bordo vasca alza subito il quoziente resort del giardino. I daybed matrimoniali, magari con schienali reclinabili in modo indipendente, sono perfetti per le coppie, spesso dotati di piccole cappottine parasole integrate a forma di vela o di conchiglia.

Per un impatto scenografico senza pari, però, la cabana resta l’elemento principe. Sono strutture leggere, spesso a baldacchino, che definiscono una vera stanza senza pareti. Le versioni più chic hanno telai minimali in alluminio o legno scuro, impreziositi da tende fluttuanti in lino outdoor o tessuti acrilici leggeri: il movimento del tessuto mosso dalla brezza aggiunge al paesaggio un tocco dinamico e romantico. Le cabanas più esclusive integrano perfino sistemi di nebulizzazione dell’acqua, prese USB e faretti LED per la lettura serale.

Il salotto a pelo d’acqua

Un vero resort non offre solo dove sdraiarsi, ma anche dove socializzare. Il lounge outdoor deve dialogare con la zona prendisole, in un flusso ininterrotto di relax. La tendenza premia la modularità: ampi divani componibili, con sedute profonde e schienali bassi per non ostacolare la vista dello specchio d’acqua, permettono di riconfigurare lo spazio a seconda delle occasioni.

I materiali si fanno ibridi, con schienali intrecciati in corda nautica o cinghie elastiche che ricordano i telai degli anni Cinquanta, uniti a basi in teak o metallo. Al centro, il tavolino da caffè basso lascia spesso il posto a un fire pit, il braciere a gas o a bioetanolo: crea un punto focale affascinante e prolunga l’uso del bordo piscina nelle serate più fresche e a fine stagione, con la magia ipnotica del fuoco che si riflette sull’acqua.

Creare un bordo piscina chic significa progettare un’esperienza sensoriale completa. Non basta disporre mobili costosi all’aperto: conta curare le proporzioni, bilanciare le zone d’ombra e di sole e scegliere texture che invitino al tatto.