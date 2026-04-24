Salone del Mobile 2026, l’outdoor diventa la stanza più bella di casa

Cucine a isola, daybed modulari, docce di design e materiali che sembrano legno ma non lo sono... le tendenze outdoor viste alla Milano Design Week 2026

Fischer Möbel Il daybed modulare Kairos di Fischer Möbel si configura in base all'uso, con tessuti resistenti ma dall'aspetto tutt'altro che tecnico.

L’outdoor non è più quello spazio un po’ residuale che si arreda con quello che avanza. Al Salone del Mobile 2026 è chiaro che il confine tra dentro e fuori si è assottigliato fino a quasi sparire. Gli arredi pensati per l’esterno parlano sempre più lo stesso linguaggio di quelli interni: stessi materiali raffinati, stesse linee pulite, stessa attenzione al dettaglio. La sedia Filuferru di Robby Cantarutti, con la sua trama in acciaio che avvolge il corpo, funziona benissimo in terrazza come in salotto. La cucina a isola Otok di Evoluta è progettata per l’esterno ma ha la stessa eleganza lineare di una cucina domestica di design. Il messaggio è lo stesso ovunque: fuori casa si vive, non si sopravvive.

Robby Cantarutti

Pergole, gazebo, docce outdoor

Dimenticare l’idea del “set da giardino”. Quello che si vede al Salone 2026 sono sistemi completi pensati per trasformare lo spazio esterno in un ambiente vero e proprio, con una logica e una coerenza che una volta si riservava solo agli interni. Le pergole non coprono più soltanto: definiscono ambienti, creano ombra su misura, separano zone. I daybed modulari come Kairos di Fischer Möbel si configurano in base a come si vuole usare lo spazio, con tessuti resistenti alle intemperie ma con un aspetto tutt’altro che tecnico. E poi ci sono elementi che fino a pochi anni fa sembravano fuori posto in un giardino privato, come la colonna doccia Cruna di Chiara Caberlon e Marco Forbicioni o FormaLibera firmata da Pierattelli Architetture, oggetti di design a tutti gli effetti, che rendono l’esterno abitabile tutto il giorno.

Studio Chiara Caberlon

Arredi che cambiano forma con la giornata

Una delle idee più interessanti che attraversa questa edizione è quella della flessibilità. I pezzi outdoor migliori non hanno una forma o una funzione fissa: i divani si trasformano in chaise longue, i tavoli si allungano senza giunzioni a vista, le panche si combinano in modi diversi. È una risposta concreta a come si usa davvero uno spazio esterno: la colazione da soli, il pranzo in famiglia, l’aperitivo con gli amici richiedono configurazioni diverse.

Il sistema modulare Boira di Musola, disponibile in legno o metallo, si adatta a tutto questo con una naturalezza che non sembra mai forzata. Lo stesso vale per la cucina outdoor Nòva Collection di Marco De Luca e Francesco Massimo, un sistema coordinato di elementi che si organizzano in base alle esigenze del momento.

Boira

Legno, pietra, alluminio

Teak, pietra, corde intrecciate, alluminio, acciaio inox. I materiali dell’outdoor 2026 non cercano di imitare la natura, ma di dialogarci in modo intelligente. La collezione Delight di Normand Couture usa la finitura ALUwood: ha il calore visivo del legno ma la resistenza e la leggerezza dell’alluminio, senza bisogno di manutenzione. Un compromesso che in realtà non è un compromesso , è semplicemente un materiale migliore per vivere fuori casa senza pensieri.

Evoluta

Curve e volumi morbidi che invitano a sedersi

Guardando le forme, si nota una preferenza netta per le linee organiche: niente spigoli, niente rigidità. Il divano Loop di Elena Salmistraro per Ethimo ha volumi che sembrano appoggiarsi l’uno all’altro in modo quasi naturale. Il daybed Ronda di Rosa Creative Room ha quella qualità degli oggetti che sembrano sempre stati lì, scultorei ma accoglienti, belli da guardare e comodi da usare.

Ethimo

Il classico torna, ma con materiali nuovi

Non tutto guarda avanti. Una parte importante di quello che si vede al Salone 2026 lavora su forme e archetipi della tradizione — la sedia da giardino in metallo, la chaise longue, l’intreccio fatto a mano — e li aggiorna senza stravolgere. Escala di Fabio Novembre per Point è esattamente questo: un pezzo che sembra familiare al primo sguardo, ma che nei dettagli costruttivi e nei materiali è tutt’altro che convenzionale. Anche il recupero di icone come Sunlounger di Elsa Stackelberg, una chaise longue progettata negli anni Sessanta e ancora in produzione, dice qualcosa di importante: il buon design dura, e non ha bisogno di essere sostituito ogni stagione.

Point

La tecnologia discreta

Qualche anno fa la tecnologia negli arredi outdoor si esibiva. Oggi si nasconde, e funziona meglio così. Il vaso Oyster di Christophe Scheyvaerts ha un led interno che illumina la pianta dall’interno al tramonto, un effetto scenografico ottenuto con discrezione assoluta. Il pannello Disc di Piet Boon irradia calore a infrarossi e si usa come elemento d’arredo. Niente cavi in vista, niente interruttori fuori posto. La tecnologia entra nello spazio outdoor per renderlo più confortevole e più bello, senza farsi notare.

Christophe Scheyvaerts

Sostenibilità che si vede nei materiali, non nelle etichette

L’attenzione alla sostenibilità al Salone 2026 non è un claim, è una scelta di progetto. Il tavolo Sienna è realizzato artigianalmente in Inghilterra con alluminio riciclato. Slide usa plastiche rigenerate con una tecnica di stampaggio che permette forme complesse e finiture di qualità. Non è greenwashing, sono scelte che migliorano il prodotto e riducono l’impatto, senza che il risultato finale abbia l’aria del compromesso ecologico.

Un’ultima cosa che il Salone 2026 dice chiaramente: lo spazio esterno non è più un optional, è parte integrante del progetto domestico, e merita la stessa cura , e lo stesso budget, di qualsiasi altra stanza.