Moranduzzo decora la magia del Natale: tante idee per il tuo albero

Un albero di Natale mozzafiato, decorazioni luminose e la voglia di festeggiare: con il brand italiano Moranduzzo l’atmosfera natalizia è speciale. Ecco tante idee per la casa

C’è chi addobba l’albero di Natale prima ancora che inizi dicembre e chi preferisce attendere il giorno dell’Immacolata o quello di Santa Lucia. Comunque sia, una volta sistemate le decorazioni e accese le lucine, ecco che l’atmosfera in casa cambia e le festività hanno ufficialmente inizio.

Gli abeti sono piante da esterno, quindi soffrono se tenuti a lungo negli ambienti chiusi. Per un risultato sempre di effetto e sostenibile è meglio optare per un albero artificiale di ottima qualità, che possa essere usato anno dopo anno senza perdere il suo splendore. In questo campo Moranduzzo ha la soluzione giusta per tutti i gusti e le esigenze. Il brand italiano nasce nel 1946 a Firenze da un’idea di Dario Moranduzzo e ha una lunga tradizione legata alla produzione e vendita di decori natalizi. Con gli anni, l’offerta si è ampliata seguendo i trend del momento senza rinunciare alla tradizione e ora propone idee per ogni gusto: non solo alberi di Natale di varie dimensioni e stili, ma anche luci, addobbi già pronti o da creare con il fai-da-te e tante altre creazioni originali per accendere in qualunque abitazione l’inconfondibile magia delle feste.

Addobbare l’albero di Natale con un tocco personale

In effetti non c’è un unico albero di Natale adatto a tutti: ognuno ha le sue preferenze. Alcuni cercano un aspetto realistico, con rami più o meno folti e varie tonalità di verde, mentre altri adorano l’effetto di una leggera nevicata o le luci incorporate tra gli aghi. Molto, poi, dipende dalla zona in cui si intende posizionarlo: un abete di due o tre metri fa senz’altro una splendida figura in un ampio salotto, invece gli alberi slim, dal diametro più contenuto, oppure quelli da tavolo sono perfetti se si ha poco spazio a disposizione.

Il vero tocco personale, però, sono le decorazioni. Lo sa bene Moranduzzo, che per questo offre una vastissima gamma di possibilità. Palline rosse, pigne dorate, stelle argento e piccoli Schiaccianoci sono le opzioni ideali per gli amanti della tradizione. Ma chi desidera un tocco più originale avrà l’imbarazzo della scelta tra pendagli rosa, bianchi o glitterati, fiocchi in velluto e addobbi a forma di slitte, foglie, leggiadre ballerine o persino animali della savana.

Per ingannare l’attesa si può posizionare accanto all’albero il Calendario dell’Avvento e riempire le tasche con sorprese per grandi e piccini: sarà un piacere scoprire qual è il dono del giorno e rendere ancora più speciale il mese di dicembre.

Idee per decorare la casa a Natale: ad ognuno il suo stile

Al di là del classico albero di Natale, la gioiosa magia delle feste irrompe dentro casa anche grazie ai tanti e diversi addobbi che si possono inserire in qualunque stanza. Sulla porta di ingresso si può appendere una ghirlanda decorativa. Gli adesivi e le vetrofanie a tema danno un tocco suggestivo alle finestre della cucina o della cameretta. Lucine, festoni e catenelle, invece, abbelliscono mobili e librerie.

In pieno spirito natalizio di condivisione, si può anche scegliere di trascorrere qualche ora in famiglia o con gli amici realizzando con le proprie mani le decorazioni per la casa. Il marchio italiano ha pensato anche a questa eventualità, prevedendo nello store online una sezione interamente dedicata al Natale fai da te: qui è possibile trovare tutti gli elementi – dalla neve artificiale alle foglie di agrifoglio – per creare addobbi totalmente personalizzati.

Non resta che lasciarsi ispirare dall’atmosfera delle feste. Tutte le idee proposte sono disponibili nello store online di Moranduzzo: basta scegliere l’albero di Natale e i decori preferiti per riceverli comodamente a casa e iniziare ad addobbarla alla perfezione.