Detergenti in polvere: la svolta per una pulizia sostenibile

I detergenti in polvere possono essere una svolta per quanto riguarda il mondo della pulizia ecologica. I motivi sono più di uno e ve li racconto in questo post.

Detergenti in polvere: perché sono green

Meno spese legate al trasporto

Immaginate di trasportare, su ruote o via aerea o via nave, tonnellate e tonnellate di flaconi in plastica o vetro piedi di liquido. Pensate al peso di tutta questa mole di merce e al suo volume. L’impatto ambientale in termini di rilascio di CO2 è notevole. Pensate invece se, al posto di un flacone pieno di liquido che viene trasportato da un capo all’altro del globo, o anche solo dell’Italia o dell’Europa, si trasportasse una polvere o delle caps che possono essere sciolte in acqua di rubinetto. Il risparmio di volume e peso sarebbe enorme!

Oggi si trovano in commercio tantissimi detersivi in polvere, o compresse (o caps) da sciogliere in acqua: il flacone lo riempiamo noi e il volume della nostra spesa e dei nostri acquisti cala drasticamente.

Meno plastica usa e getta

Questa è una conseguenza di quanto abbiamo detto sopra: se possiamo riempire nuovamente il nostro flacone con un’altra caps o con un’altra bustina di polvere, senza necessità di acquistarne uno nuovo, abbattiamo la quantità di plastica che viene immessa nel mercato e di conseguenza nell’ambiente. Molto spesso, le buste di queste polveri sono in carta, quindi riciclabili, oppure in film biodegradabili. Quello a cui bisogna però fare attenzione è anche l’involucro esterno: al supermercato si trovano spesso delle pastiglie, come quelle per la lavastoviglie, ad esempio, ricoperte da film che si sciolgono in acqua, ma facciamo attenzione al packaging. Se è in plastica, stiamo facendo una scelta solo parzialmente green.

Detergenti in polvere: non solo pulizie domestiche

La nuova frontiera dei detergenti in polvere si è ampliata dalle pulizie domestiche fino alla cura della persona: le aziende più serie in questo settore stanno proponendo flaconi riutilizzabili in vetro o plastica riciclata che contengono saponi liquidi per il corpo o per le mani, che si ottengono sempre sciogliendo delle polveri in acqua. In più, molto spesso non contengono additivi dannosi per l’ambiente e che servono solo a fare volume, ma non hanno potere pulente.

Detergenti in polvere: i vantaggi che non ci si aspetta

La lavanderia sarà sempre in ordine

Un altro vantaggio dei detergenti in polvere è che occupano molto meno spazio, sia in lavanderia che nel cassetto del beauty. Pensate: una capsula al posto di un flacone intero!

È più facile e agevole fare la spesa

Niente più spese pesantissime di prodotti ingombranti: le caps da sciogliere stanno nel palmo di una mano e le bustine con il detergente sono grandi come una cartolina.