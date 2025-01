Come disporre e abbinare i cuscini del divano: idee a contrasto o ton sur ton, tra stili moderni e grandi classici per un effetto sempre perfetto

Fonte: iStock Cuscini sul divano

Per arredare la sala al meglio abbiamo la possibilità di disporre i cuscini sul divano: in questo modo non si avrà la sensazione di un vuoto, ma al contrario possiamo divertirci tra texture, tessuti e fantasie. Non trascuriamo quindi la possibilità di abbinare i cuscini del divano in modo particolare e originale, talvolta osando e prendendo come punto di riferimento il proprio stile preferito.

Quanti cuscini mettere sul divano?

Prima di scoprire come disporre i cuscini e come abbinarli, abbiamo pensato di soffermarci sul numero effettivo. La scelta non è così semplice, perché dipende strettamente dalle dimensioni del divano e dallo stile dell’arredamento. Possiamo seguire un approccio diverso in base alla tipologia di divano, se angolare o modulare. Per un divano a due posti, consigliamo di non esagerare perché altrimenti potrebbe risultare un po’ troppo affollato e ben poco funzionale. In tal caso due o tre cuscini di dimensioni medie mantengono il giusto equilibrio tra estetica e praticità.

Il numero sale fino a cinque per il divano a tre posti, magari disponendo due cuscini su ciascun lato e uno al centro, con fantasie diverse per arredare al meglio il salotto. Diverso è il discorso del divano angolare o modulare: ci troviamo di fronte a un grande protagonista dell’arredo della sala e quindi dobbiamo assolutamente aggiungere una maggiore personalità giocando con colori e tessuti. Possiamo persino osare optando per sei o sette cuscini.

La scelta è infine inevitabilmente influenzata dallo stile dell’arredamento: chi predilige quello minimalista può valutare cuscini monocromatici o con motivi geometrici semplici, limitando il numero a tre. Se desideriamo invece uno stile boho chic, l’abbondanza è la regola da seguire: vari colori, texture, stampe etniche, frange o ancora dettagli artigianali, fino ad arrivare anche a 8 cuscini. Dimensioni del divano permettendo, naturalmente.

Come posizionare e disporre i cuscini sul divano

Il cuscino in questo caso non è unicamente confortevole, perché alla fine sarà praticamente uno dei grandi protagonisti del nostro salotto: riesce persino a dare nuova vita al divano, un dettaglio che di certo non passa inosservato. Saper disporre i cuscini tuttavia non è così facile: possiamo persino giocare con un effetto disordinato puntando a varie texture e tonalità, o in alternativa possiamo scegliere due colori da abbinare con grande maestria.

Non c’è una formula precisa per la disposizione dei cuscini sul divano perché spesso dipende dall’effetto che desideriamo ottenere e dal risultato estetico: possiamo disporli al centro e poi continuare verso i braccioli, in una sorta di ordine decrescente. C’è anche chi preferisce un aspetto più moderno, se non minimal, quindi posizionando i cuscini solo alle estremità, in coppia di due.

La disposizione dipende dall’effetto desiderato: per un look classico e quindi simmetrico è possibile mettere un cuscino grande in ogni angolo del divano per poi aggiungere dei cuscini più piccoli davanti a quelli grandi. Al centro invece dovrebbe esserne posizionato uno molto decorativo, una sorta di punto focale, per un dettaglio che arreda e rifinisce.

Passiamo ora all’asimmetria per uno stile molto moderno: posizioniamo più cuscini su un lato del divano rispetto all’altro, e poi mescoliamo forme diverse tra quadrati, rettangolari o rotondi. Infine proponiamo un mix di texture per arredare con stile. Il mix and match è invece il punto di riferimento per chi predilige decisamente il boho chic. Il risultato sarà sorprendente, mai banale né eccessivo.

Come abbinare i cuscini sul divano

Possiamo immaginare il divano come una tela da “dipingere”, o meglio “decorare”: per avere un salotto arredato con gusto, dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul divano perché è proprio lui l’elemento principale della stanza. Osiamo con un tocco monocromatico o a contrasto, e per aiutarvi abbiamo pensato di suggerire delle regole o comunque dei consigli in base al colore del divano, perché è proprio questo aspetto a guidarci.

Come scegliere la palette di colori?

La selezione dei colori dei cuscini ci aiuta a ottenere l’armonia visiva ideale. Per esempio possiamo scegliere sfumature simili al divano, quindi puntando sul ton sur ton, per un look molto discreto e sicuramente elegante. A contrasto, invece, è la soluzione migliore per chi desidera far risaltare i cuscini. Ma non dimentichiamo che possiamo abbinare motivi diversi, tra pattern e texture, magari a righe, floreali o geometrici, pur mantenendo una coerenza cromatica di base.

Divano chiaro

In questo caso non dobbiamo avere paura di osare: abbiamo la fortuna di partire da una base neutra e luminosa, che quindi ci concede grande opportunità di personalizzazione. In questa categoria rientrano i divani chiari, quindi bianchi, beige o grigi. Grazie al contrasto cromatico possiamo dare un tocco maggiormente audace: prendiamo come punto di riferimento il blu navy, il verde smeraldo o il giallo senape.

Per un look più sofisticato possiamo invece optare per una palette ton sur ton, quindi optiamo per cuscini in tonalità leggermente più scure o calde rispetto al colore di partenza: con un divano beige, possiamo giocare con il color tortora, cipria o crema. C’è poi un’altra alternativa, che è quella di cambiare cuscini a seconda delle stagioni. Possiamo così rinnovare l’aspetto del nostro divano e del salotto di mese in mese: in estate diamo ampio spazio alle tonalità fresche, come l’azzurro, mentre in inverno puntiamo ai toni naturali o speziati.

Divano scuro

Anche un divano scuro può essere una tavolozza per dare vita a effetti intriganti e accoglienti, se non addirittura sofisticati: giochiamo con cuscini dalle tonalità chiare, tra cui il bianco panna, l’avorio o il grigio perla, che illuminano decisamente un divano scuro. Possiamo persino usare dettagli dorati o colori forti e vivaci, tra cui tonalità brillanti, come rosso carminio, arancione bruciato o giallo senape.

Per chi predilige un effetto più caldo e vibrante, allora è meglio orientare l’acquisto su stampe etniche o astratte. Per un risultato monocromatico, è sempre possibile scegliere cuscini della medesima palette del divano ma con accenti differenti come dettagli metallici o texture particolari. L’obiettivo è ottenere un’armonia cromatica che va poi ad arredare non solo la zona del divano ma tutta la stanza. E poi è il modo migliore per ottenere un divano colorato e che invita al comfort.