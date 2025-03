La casa vacanze più eccentrica di sempre, ispirata ai tendoni del circo

Una casa vacanza da sogno, ma solo per chi ama il circo: l'idea è nata da un'infermiera in pensione. Gli interni e i tocchi originali

Fonte: IPA La "Casa Circo"

Si sa che talvolta ci si deve ingegnare, soprattutto quando si desidera aprire una struttura turistica: in fatto di case vacanze, tuttavia, c’è una piccola perla per tutti gli amanti del circo di cui vogliamo parlare. Al suo interno si trova una camera da letto ispirata totalmente al tema circense. Ad aprirla è stata un’infermiera in pensione: vediamo i suoi interni.

Come è nata la Casa-Circo, l’idea di un’infermiera in pensione

Una Casa-Circo? Proprio così: l’interno di una proprietà è stato totalmente trasformato e rivoluzionato con una idea di base, una tematica che di certo risulta preponderante ma non banale. A rendere possibile questo piccolo sogno è stata un’infermiera in pensione che ha pensato di trasformare una casa vacanze in una sorta di circo, con tanti elementi che riprendono naturalmente l’ambiente circense.

Fonte: IPA

Questo luogo, che si trova precisamente nel Galles del Nord, è stato realizzato da Diane Condie, che, come ha ammesso, all’inizio era a dire il vero molto nervosa all’idea di affittare la propria casa vacanze, in particolare perché per anni ha lavorato come infermiera. Quindi temeva di non riuscire a offrire una soluzione su “misura” dei turisti.

Tuttavia, questa struttura ha catturato l’attenzione dei fan del circo, e infatti ha ottenuto un discreto successo. “Ora la mia parte preferita del lavoro è incontrare tutti coloro che entrano dalla porta e mostrare la nostra proprietà unica”, ha rivelato la donna a Luxury Travel Daily.

Gli interni della casa vacanza ispirata al circo

Basta mettere un piede al suo interno per sentirsi catapultati in un tendone da circo: estremamente particolare la camera da letto dove si trovano le classiche pareti a strisce rosse e bianche oltre ai diversi tessuti drappeggiati che scendono dai soffitti e che rendono l’ambiente ancor più originale ed evocativo.

Fonte: IPA

Non mancano veri e propri elementi e pezzi da circo, come il cartello tradizionale che mostra l’autoscontro. Estremamente stravagante, è in realtà una casa molto divertente considerando che, nonostante l’arredamento giocoso, si nota sin da subito l’attenzione ai dettagli e il livello di comfort è piuttosto elevato.

Al suo interno si trova dunque tutto ciò di cui abbiamo bisogno per trascorrere le vacanze nel Galles del Nord: è presente uno studio, una zona giorno con cucina e living e la zona notte. Diversi gli elementi che vengono alternati, tra cui sulle pareti stesse, che sono state decorate con rimandi circensi. Quello che tuttavia completa l’atmosfera è di certo il tendone da circo. Le proprietà di questo tipo vengono strutturate a partire da un tema e poi vengono rivoluzionate con tutti i comfort e le tecnologie a cui siamo abituati ed è il motivo per cui in questo spazio abitativo troviamo anche il letto king size per offrire solo il massimo del relax.

Fonte: IPA

Non mancano in ogni caso altri elettrodomestici come la smart TV, che è integrata con le piattaforme in streaming, il forno, il microonde o ancora il bollitore. E che dire poi dei quadri appesi al soffitto che rimandano agli animali più famosi presenti all’interno del circo tra cui gli elefanti e i leoni? Particolari e vivaci sono invece le scritte “Circus” che si ripetono all’interno della struttura.