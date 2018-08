Grease compie 40 anni: Calligaris rende omaggio al musical con una collezione

editato in: da

Il mito di Grease non tramonta, e non tramonterà mai. Diretto da Randal Kleiser e interpretato magnificamente da John Travolta e Olivia Newton-John, il film musicale tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey compie oggi quarant’anni.

Era infatti il giugno del 1978, quando uscì nelle sale quello che è considerato uno dei film più belli di tutti i tempi, nonché il musical di più grande successo nella storia del cinema. Ma, definire Grease “solamente” un film, sarebbe riduttivo: il capolavoro diretto da Kleiser ha influenzato la moda, la musica, i gusti di ragazzini di generazioni e generazioni. E, oggi, segna il suo ingresso nel mondo del design.

In occasione del suo quarantesimo compleanno, Calligaris – azienda italiana con sede a Manzano (Friuli Venezia-Giulia), leader nel settore del design e dell’arredamento – dedica a Grease una collezione esclusiva, di chiara ispirazione anni Cinquanta. Perché è proprio in quegli anni, che il settore vive un profondo cambiamento: comincia la produzione di serie, le materie plastiche trionfano, i prodotti si fanno funzionali pur riservando all’estetica un ruolo fondamentale. Così, ecco che Calligaris mette in scena un delicato mondo fatto di colori pastello, di linee morbide e rotonde, di velluti setosi, di strutture in tondino metallico. Per una casa raffinata, e senza tempo.

Ma quali sono i prodotti che, a Grease, rendono omaggio? Innanzitutto, la sedia Fifties (design Busetti / Garuti / Redaelli): ispirata alle sedie degli anni Cinquanta, reinterpreta i loro canoni stilistici e diventa un oggetto pieno di memoria, di fascino e di storia. La sua agile silhouette in metallo (disponibile nella versione nero opaco oppure nella variante ottone lucido) incontra ora il velluto, il cuoio, e una similpelle setosa. Per regalare un tocco vintage alla propria sala da pranzo.

Porta invece la firma di Michele Menescardi, la poltrona girevole Lazy con poggiapiedi. Perché ricorda gli anni Cinquanta? Perché è avvolgente, morbida, sinuosa. Perché ha linee arrotondate, e un fascino che sorpassa il tempo. Base in metallo (nero opaco, grigio opaco o nichel satinato) e scocca in poliuretano schiumato a freddo, è disponibile in un’infinità di tessuti e di colori ed è dotata di un comodissimo cuscino poggiareni, per momenti di puro relax.

Ci sono poi i tavoli, che di una casa sono il complemento (e il completamento) per eccellenza. Atollo, disegnata da Archirivolto, è una collezione di tavolini dalla lieve struttura in tondino metallico (verniciato opaco oppure ottonato) e la forma tonda oppure ellittica, con piani in legno o in legno e ceramica. Disponibili in tre diverse altezze, insieme sono straordinari. Ma anche da soli sanno portare nel soggiorno di casa un inconfondibile tocco anni Cinquanta.

Perché in fondo basta poco, per cambiare volto alla propria abitazione. Per regalarle una suggestione, fosse anche quella di un film.