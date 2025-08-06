Il ritorno del carrello bar, arredo di tendenza per l’estate 2025

Elemento decorativo, funzionale e versatile, il carrello bar torna protagonista nelle case del 2025, tra stile retrò, mixology domestica e nuove abitudini di convivialità

Foto di Chiara Guarino

Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Pubblicato: 6 Agosto 2025 16:42

Pexels
Carrello bar dallo stile minimal con accessori da cocktail e champagne

Quest’ultima tendenza che sta dominando gli arredi nel 2025 è fatta proprio per gli amanti del design e della convivialità. Parliamo del grande ritorno del carrello bar e dell’angolo bar in casa, l’alleato ideale per le sere tra amici. Ma distacchiamoci dall’idea antica e démodé dei carrelli bar pesanti visivamente, polverosi e ingombranti: oggi questi elementi d’arredo sono un trionfo di stile e funzionalità.

Carrello bar con bottiglie, bicchieri e dettagli decorativi vintage
Pexels
Carrello bar in stile boho chic in un salotto moderno e accogliente

Perché è il must have dell’estate 2025

Analizziamo insieme i motivi per cui è tornato di moda questo elemento e quali sono i suoi segreti di stile:

  • Home entertainment e socialità: post pandemia le nostre abitudini sono molto cambiate e ci hanno portato ad apprezzare molto di più la convivialità, e anche l’arredamento della nostra casa ne è ovviamente uno specchio. Il piacere dello stare insieme e la continua ricerca di una scusa per poterlo fare ha creato nelle nostre case sempre più spesso angoli dedicati alla mixology, alla degustazione o semplicemente al bere qualcosa in buona compagnia.
  • Estetica retrò e grande personalizzazione: l’interior design sta vivendo un periodo di contaminazione con il vintage e lo stile moderno. Il poter creare dei mix di questi stili è la nuova frontiera dell’arredo di interni. Questo elemento, inoltre, si presta perfettamente sia per la sua anima vintage ma anche per la sua facile personalizzazione, che lo rende adattabile e versatile negli ambienti.
  • Cultura del bere consapevole e mixology: questo trend in realtà ne intercetta un altro, che è quello del bere consapevole e della diffusione della mixology. Infatti quest’ultima è diventata una vera e propria arte ed ha sempre più appassionati. Il carrello bar, infatti, si presta perfettamente, creando un nuovo spazio ideale, con accessori professionali e bottiglie selezionate.
  • Versatilità e integrazione: come si diceva anche precedentemente, è un elemento personalizzabile e quindi per definizione versatile, ma oltre a questo sono anche elementi molto leggeri esteticamente e armoniosi che si integrano bene con il contesto circostante. Ma il vero punto di forza estivo è che possono essere spostati facilmente da una stanza ad un’altra della casa, così da poterlo avere sul terrazzo oppure nel déhor a seconda delle esigenze che si hanno.
Carrello bar estivo con prosecco e cocktail pronto da servire
Pexels
Carrello bar con ghiaccio e bottiglie per aperitivo all’aperto

Come creare il vostro angolo bar o scegliere il carrello perfetto per l’estate

Ecco alcuni consigli per creare il vostro angolo bar accogliente e funzionale:

  • Scelta dello spazio: non serve dedicare tanto spazio, basta un mobile o un carrello ben organizzato.
  • Accessori: sono loro i veri protagonisti che aiutano a creare l’ambiente, quindi bicchieri e shaker indispensabili per l’atmosfera.
Kit mixology in rame per cocktail fatti in casa con stile
Pexels
Strumenti da cocktail in rame su bancone bar in stile retrò

Per quanto riguarda materiali e finiture, se si cerca uno stile vintage anni ‘50-70, si consiglia di andare su mobili in legno scuro, magari con specchi ed elementi in ottone. Per uno stile, invece, più minimal moderno, si preferiscono linee pulite con materiali come vetro o marmo e luci LED. L’industrial chic si distingue invece per il suo utilizzo del ferro battuto, legno grezzo o un’illuminazione in stile loft. Invece, lo stile estivo per eccellenza è il Tropical o Boho, che ha colori caldi, piante decorative e dettagli esotici, per dargli un’aria più vacanziera.

Arredamento