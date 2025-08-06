Il ritorno del carrello bar, arredo di tendenza per l’estate 2025

Elemento decorativo, funzionale e versatile, il carrello bar torna protagonista nelle case del 2025, tra stile retrò, mixology domestica e nuove abitudini di convivialità

Quest’ultima tendenza che sta dominando gli arredi nel 2025 è fatta proprio per gli amanti del design e della convivialità. Parliamo del grande ritorno del carrello bar e dell’angolo bar in casa, l’alleato ideale per le sere tra amici. Ma distacchiamoci dall’idea antica e démodé dei carrelli bar pesanti visivamente, polverosi e ingombranti: oggi questi elementi d’arredo sono un trionfo di stile e funzionalità.

Perché è il must have dell’estate 2025

Analizziamo insieme i motivi per cui è tornato di moda questo elemento e quali sono i suoi segreti di stile:

Home entertainment e socialità : post pandemia le nostre abitudini sono molto cambiate e ci hanno portato ad apprezzare molto di più la convivialità, e anche l’ arredamento della nostra casa ne è ovviamente uno specchio. Il piacere dello stare insieme e la continua ricerca di una scusa per poterlo fare ha creato nelle nostre case sempre più spesso angoli dedicati alla mixology , alla degustazione o semplicemente al bere qualcosa in buona compagnia .

Estetica retrò e grande personalizzazione: l'interior design sta vivendo un periodo di contaminazione con il vintage e lo stile moderno. Il poter creare dei mix di questi stili è la nuova frontiera dell'arredo di interni. Questo elemento, inoltre, si presta perfettamente sia per la sua anima vintage ma anche per la sua facile personalizzazione, che lo rende adattabile e versatile negli ambienti.

Cultura del bere consapevole e mixology: questo trend in realtà ne intercetta un altro, che è quello del bere consapevole e della diffusione della mixology. Infatti quest'ultima è diventata una vera e propria arte ed ha sempre più appassionati. Il carrello bar, infatti, si presta perfettamente, creando un nuovo spazio ideale, con accessori professionali e bottiglie selezionate.

: questo trend in realtà ne intercetta un altro, che è quello del e della diffusione della . Infatti quest’ultima è diventata una vera e propria ed ha sempre più appassionati. Il carrello bar, infatti, si presta perfettamente, creando un nuovo spazio ideale, con e . Versatilità e integrazione: come si diceva anche precedentemente, è un elemento personalizzabile e quindi per definizione versatile, ma oltre a questo sono anche elementi molto leggeri esteticamente e armoniosi che si integrano bene con il contesto circostante. Ma il vero punto di forza estivo è che possono essere spostati facilmente da una stanza ad un’altra della casa, così da poterlo avere sul terrazzo oppure nel déhor a seconda delle esigenze che si hanno.

Come creare il vostro angolo bar o scegliere il carrello perfetto per l’estate

Ecco alcuni consigli per creare il vostro angolo bar accogliente e funzionale:

Scelta dello spazio: non serve dedicare tanto spazio, basta un mobile o un carrello ben organizzato.

: non serve dedicare tanto spazio, basta un o un . Accessori: sono loro i veri protagonisti che aiutano a creare l’ambiente, quindi bicchieri e shaker indispensabili per l’atmosfera.

Per quanto riguarda materiali e finiture, se si cerca uno stile vintage anni ‘50-70, si consiglia di andare su mobili in legno scuro, magari con specchi ed elementi in ottone. Per uno stile, invece, più minimal moderno, si preferiscono linee pulite con materiali come vetro o marmo e luci LED. L’industrial chic si distingue invece per il suo utilizzo del ferro battuto, legno grezzo o un’illuminazione in stile loft. Invece, lo stile estivo per eccellenza è il Tropical o Boho, che ha colori caldi, piante decorative e dettagli esotici, per dargli un’aria più vacanziera.